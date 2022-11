Strahlender See

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist es endlich wieder möglich: Einer der außergewöhnlichsten Weihnachtsmärkte Baden-Württembergs präsentiert sich am Breitenauer See. Über 60 festlich geschmückte Holzhäuschen mit liebevoll gefertigtem Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten locken die Sinne. Hervorstechende Merkmale sind das große Angebot von ausschließlich selbstgemachten Produkten und die Konzentration auf regionale Anbieter. Ein stündlicher Shuttle-Bus der Firma Zügel fährt an beiden Tagen ab dem Bahnhof Willsbach zu abwechselnden Rundkursen über Affaltrach und Eschenau sowie über Löwenstein und Hößlinsülz direkt an den Eingangsbereich des Sees. Weihnachtsmarktfans kommen so für einen Euro pro Fahrt stressfrei und bequem zur Seeweihnacht.

Breitenauer Seeweihnacht

Sa.3. bis So. 4. Dezember, 11 bis 20 Uhr, Breitenauer See, www.breitenauer-seeweihnacht.de