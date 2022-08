STRAKU Neckarbogen 2022: Das inklusive Festival

Das STRAKU Neckarbogen ist das erste inklusive Straßenkunstfestival in Deutschland. Im ­Heilbronner Stadtquartier Neckarbogen erleben Besucher am Samstag, 17. September ein nachhaltiges Kulturfestival, das neben Kunst, Kultur und Unterhaltung auch Sinn stiften und Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammenbringen soll.

Bereits 2021 fand ein Auftakt zu dem innovativen wie zukunftsgerichteten Projekt statt. Der »Testballon« des Straßenkunstfestivals war ein voller Erfolg und zog viele Besucher in das Heilbronner Stadtquartier Neckarbogen. Entsprechend ist für die Veranstalter nun Zeit für den nächsten logischen Schritt: Am 17. September 2022 wird das STRAKU in Heilbronn stattfinden. Das Straßenkunstfestival wird eine Kultur- und Stadtveranstaltung des Miteinanders, bei dem Menschen mit Beeinträchtigung als Künstlerinnen und Künstler, als Festival-Helfer, in der Konzeption und als Zuschauer mit dabei sind. »Uns ist die Barrierefreiheit besonders wichtig. Mit dem Festival wollen wir nicht nur räumliche, sondern auch psychische Barrieren aufbrechen«, erklärt Festivalmanager Philipp Falser. »Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen und mit einbeziehen, sodass in Heilbronn ein richtiges Wir-Gefühl entstehen kann.« Deshalb wird das ­STRAKU, wie schon die Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr, mit freiem Eintritt stattfinden.

Der Veranstaltungsort wird erneut das Stadtquartier Neckarbogen entschieden. Dort werden am 17. September Darbietungen auf zwei Bühnen präsentieren. Diese stammen aus unterschiedlichsten Bereichen. Von Aktionskunst und Jonglage über Akrobatik und Clownerie bis hin zu Musik und Physical Theatre dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Das Programm bietet eine bunte Mischung mit Künstlern weit über die Landesgrenzen hinaus. Bereits bestätigt wurden Akteure wie die Pantomime- und Clownerie-Gruppe »Die Besuch Brüder« aus Berlin, das Jonglage-Team »Kofferzirkus« aus den Niederlanden und Sommerland, die Akrobatin Janna Wohlfarth aus Dorsten sowie Musiker wie Fernanda Tarrech aus Urugay, Moonwalkers aus Freiburg oder Joris Rose aus Freiburg. Aber auch für lokale Künstler wie die Heilbronner Bands »Die bunten Mützen« und »RAHI« oder den Slam-Poeten Kai Bosch aus Backnang wird bei dem Kulturfestival Platz sein.

Für das Festival arbeitet das STRAKU-Team wie schon beim Auftakt 2021 mit der Evangelischen Stiftung Lichterstern zusammen – für Vorstandsvorsitzende Sybille Leiß ist das eine perfekte Kombination: »Unsere Stifung war immer schon kulturaffin. Ein wichtiges Element unserer Arbeit ist, dass wir Menschen unterschiedlicher Herkunft und Begabungen zusammenbringen. Dafür bietet das Festival eine ideale Plattform.« Das Konzept hat sich bereits an anderer Stelle bewährt: Seit 2016 findet regelmäßig das STRAKU in Esslingen statt. Das Festival im Neckarbogen hat aber einen anderen Fokus: »Im Gegensatz zu Esslingen steht in Heilbronn neben der Kunst auch der Inklusionsgedanke im Mittelpunkt«, so Falser.

STRAKU Neckarbogen

Samstag, 17. September, ab 13 Uhr

Eintritt frei

www.straku-festival.com

www.lichtenstern.de/straku