STRAKU Neckarbogen: Das inklusive Festival (14.9.25)

Am 14. September 2025 ­verwandelt sich der Heilbronner Neckarbogen erneut in eine bunte Bühne der Vielfalt. Das diesjährige Festival bietet ein abwechslungsreiches ­Programm auf mehreren ­Bühnen und im gesamten ­Neckarbogenpark.

Das inklusive Straßenkunstfestival STRAKU bringt von 11 bis 20 Uhr Menschen zusammen und macht Inklusion im öffentlichen Raum sichtbar und erlebbar. „Seit 2021 steht das Festival für kulturelle Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt – mitten im Herzen Heilbronns, direkt am Neckaruferpark“, erklärt der Festivalleiter Philipp Falser, der das Festival zusammen mit der evangelischen Stiftung Lichtenstern umsetzt. Der Neckarbogen bietet mit seiner barrierearmen Infrastruktur und der attraktiven Lage am Wasser den idealen Rahmen für das Festival. Hier begegnen sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung auf Augenhöhe – als Künstler, Helferinnen, im Organisationsteam und als Publikum. Barrieren werden abgebaut, nicht nur im Kopf, sondern auch im öffentlichen Raum und im Miteinander. Das STRAKU macht diese Haltung erlebbar und schafft einen Ort, an dem Begegnung, Austausch und gemeinsames Feiern im Mittelpunkt stehen.

Das Festival bietet ein abwechslungsreiches Programm auf mehreren Bühnen und im gesamten Neckarbogenpark. Internationale und regionale Künstlerinnen und Künstler begeistern mit Akrobatik, Jonglage, Straßentheater, Musik und Walking-Acts. So präsentiert das Cyr Wheel-Duo „Accompany ME“ aus Frankreich eine beeindruckende Akrobatiknummer, während Budka Kuglarska aus Polen mit Jonglage auf einer drei Meter hohen Leiter für Spannung sorgt. Domenyk La Terra aus Australien verbindet anspruchsvolle Jonglierkunst mit Humor und Interaktion, und das Straßentheater „Un Avion sur ton Balcon“ erzählt mit viel Charme eine stumme Liebesgeschichte. Für die jüngeren Gäste gibt es das Känguruh-Theater aus Stuttgart, das Kinder ab drei Jahren in fantasievolle Abenteuer entführt. Jochen der Elephant sorgt als Walking-Act für Unterhaltung und zaubert Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht.

STRAKU Neckarbogen, Sonntag, 14. September, 11 bis 20 Uhr, Eintritt frei

www.straku-festival.com

www.lichtenstern.de/straku