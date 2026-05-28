Stuttgart feiert das Kessel Festival 2026, 26. und 27.06.26

Auf dem Kessel Festival verschmelzen Musik, Sport, Kultur und Nachhaltigkeit zu einem einzigartigen Sommer-Event. Im Zentrum steht dabei das musikalische Programm auf der Hauptbühne, die mit nationalen und internationalen Top-Acts das musikalische Herzstück des Festivals bildet und jedes Jahr für unvergessliche Live-Momente sorgt.

Am Freitag übernimmt Nina Chuba als Headlinerin die Bühne und bringt eine energiegeladene Show nach Stuttgart. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Pop, Rap und elektronischen Sounds sowie persönlichen, nahbaren Texten hat sie sich zu einer der prägendsten Künstlerinnen ihrer Generation entwickelt. Ihre Performance verspricht emotionale Tiefe ebenso wie mitreißende Festival-Vibes und setzt damit den Ton für ein intensives Wochenende. Am Samstag folgt mit SDP ein Act, der für pure Spielfreude und Leichtigkeit steht. Das Berliner Duo begeistert mit einer Mischung aus Pop, Rock und Hip-Hop sowie humorvollen, oft ironischen Texten. Ergänzt wird das Line-up durch Top-Acts wie $oho Bani, The Lottery Winners oder Juli.

Doch das Kesselfestival ist weit mehr als nur Musik: Im Sparda Sportpark laden zahlreiche Mitmachangebote und internationale Wettkämpfe zum Aktivwerden ein – von Trendsportarten bis hin zu klassischen Disziplinen. Familien finden auf dem kreativ ge­stalteten Cannstattter Wasen ein buntes Programm mit Zir­kus, Bastelstationen und Mitmachaktionen. Der Übermorgen Markt zeigt mit rund 50 Ausstellenden innovative Ideen für nachhaltigen Konsum und bringt Start-ups, Initiativen und Besuchern in den direkten Austausch.

Auch kulinarisch hat das Festival einiges zu bieten: Über 50 Foodtrucks servieren Spezialitäten aus aller Welt, ergänzt durch das Junge Weindorf mit handgemachten Weinen aus der Region.

Kessel Festival Stuttgart, Fr. 26. & Sa. 27. Juni, Fr. 14 bis 23 Uhr, Sa. 11 Uhr bis 23 Uhr, Cannstatter Wasen, Stuttgart, kesselfestival.de