Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist jedes Jahr in aller Munde. Die bezaubernden Verkaufsbuden, die vielen Leckereien und die besinnliche Stimmung machen ihn zu einem ganz besonderen Ort. Auch dieses Jahr bekommt man bei einem Besuch wieder sehr viel geboten. Er findet vom 23.11 bis 23.12 im Stuttgarter Zentrum in der Nähe des Hauptbahnhofs statt. Er ist somit sehr gut erreichbar, egal, ob man mit dem Auto, dem Bus oder dem Zug anreisen möchte. Zahlreiche Parkplätze in Laufnähe zum Weihnachtsmarkt sind vorhanden, sodass das lange und mühselige Parkplatz suchen entfällt. Besucher, die mit dem eigenen PKW anreisen, sollten jedoch wissen, dass in der Innenstadt seit 2019 ein Verbot für Dieselfahrzeuge herrscht.

Die diesjährige Eröffnung des Weihnachtsmarktes findet am 23.11 um 18 Uhr statt. Dann heißt es wieder herrlich duftendes Gebäck probieren, weihnachtliche besondere Leckereien genießen, einen Glühwein trinken oder auf die Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk gehen. Wer auf der Suche nach weihnachtlicher Deko ist, auch der wird auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt fündig werden. Besonders schön anzusehen sind zudem die zwei besonders großen Weihnachtsbäume, die in der Stuttgarter Innenstadt aufgestellt wurden. Tausende von LED-Lampen erstrahlen in der Dunkelheit und sorgen für eine angenehme vorweihnachtliche Stimmung.

Weihnachtliche Eröffnungsfeier des Stuttgarter Weihnachtsmarktes

Am Mittwoch, den 23.11 um 18 Uhr fällt der Startschuss für die Eröffnung des Stuttgarter Weihnachtsmarktes, doch es wird einiges anders sein, als es zuvor immer der Fall war. Es öffnen nicht einfach nur alle Verkaufsbuden, sondern es findet ein spezielles Eröffnungsfest in der Stadt statt. Im Innenhof des alten Schlosses wird der Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper mit seiner Eröffnungsrede den diesjährigen Stuttgarter Weihnachtsmarkt eröffnen.

Ein besonderer Service auf dem Weihnachtsmarkt ist ebenfalls vorhanden. Während der Weihnachtsmarkt in vollem Gange ist, ist auch für die Erste Hilfe gesorgt, sollte man diese einmal benötigen. Neben der Stiftskirche befindet sich eine Sanitätsstation vom Deutschen Roten Kreuz, welches man im Notfall aufsuchen kann. Des Weiteren findet man insgesamt zwei Informationsstände in der Stadt vor. Eines befindet sich direkt am Alten Schloss, besser gesagt, am Eingang zum Schillerplatz und das Zweite in der Nähe der diesjährigen Glühweinpyramide, die sich auf der Königsstraße befindet. Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, besser gesagt, Rollstuhlfahrer können den Weihnachtsmarkt ebenfalls uneingeschränkt genießen. Es gibt freien Zugang zu allen Bereichen, spezielle Sanitäranlagen und die richtigen Parkplätze.

Die festliche Stimmung in der Vorweihnachtszeit wird erst richtig abgerundet, wenn es auch musikalisch alles stimmt, daher treten Chöre und unterschiedliche Musikgruppen am Alten Schloss auf. Der Eintritt ist frei und jeder, der Interesse hat, kann an diesem musikalischen Spektakel teilnehmen.

Ein Kindertraum wird wahr

Beim Stuttgarter Weihnachtsfest wurde natürlich auch an die Bedürfnisse der Allerkleinsten gedacht. Stuttgart hat sich dieses Jahr einiges für unsere Kinder einfallen lassen. Ein absolutes Highlight ist sicherlich der Wunschbaum. Dieser ist gerade für Kinder zu einer Tradition geworden. Wer seine Wünsche selbst darbieten möchte, der kann sich auf der Stuttgarter Homepage eintragen und seine Wünsche online mitteilen. Wer jedoch live dabei sein möchte, der besucht den Kinderwunschbaum im Foyer des Stuttgarter Rathauses. An diesem Kinderwunschbaum befinden sich bereits einige Wünsche, die hilfsbedürftige Kinder dort hinterlassen haben. Wer möchte, kann sich einen dieser Zettel pflücken und einem Kind einen Herzenswunsch erfüllen. Eine sehr schöne Idee, denn so erhalten auch die Kinder ein Weihnachtsgeschenk, wo die Eltern nicht in der Lage zu sind. Der Kinderwunschbaum ist bis einschließlich 12. Dezember erreichbar und so können Besucher oder Besucherinnen Herzenswünsche erfüllen.

Auf dem Schlossplatz können Kinder mit ihren Eltern das Märchenland besuchen. Hier befindet sich eine Mini-Eisenbahn, die alle Kinder, wenn sie mögen, durch die Winterlandschaft fährt. Des Weiteren findet man hier ein nostalgisches Kinderkarussell vor, ein Mini-Riesenrad und die Kerzenwerkstatt. Kinder, welche Interesse haben, können in der Kerzenwerkstatt kreativ werden und ihr selbst gebasteltes Erinnerungsstück mit nach Hause nehmen. Weiter lassen sich zuckersüße Lebkuchenherzen nach Belieben verzieren, hier sollte man doch nicht fehlen.

Zu Weihnachten gehört natürlich auch eine Weihnachtskrippe, gerade in der Adventszeit. Auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt wurde auch an diese gedacht. Eine sogenannte „Lebende Krippe“ kann besucht werden. Diese befindet sich neben der Markthalle auf der Sporerstraße. Zu bewundern sind hier zwei Schafe, zwei Lämmchen und ein Esel, der den Namen Lukas trägt.

Die Weihnachtsstimmung ist sensationell, die ansprechenden Weihnachtsbuden und die vielen Attraktionen für alle kleinen und großen Weihnachtsmänner lassen die Vorweihnachtszeit unvergesslich werden. Die Attraktionen, sowie die musikalischen Gegebenheiten finden zwar täglich immer erst ab 18 Uhr statt, doch die ersten Verkaufsbuden öffnen täglich bereits ab 17 Uhr. Es wird einiges geboten und nicht nur für unsere Kinder, auch die Erwachsenen kommen voll und ganz auf ihre Kosten. Erst gemütlich über den Stuttgarter Weihnachtsmarkt schlendern, dann eine Köstlichkeit essen und einen Glühwein oder Kakao trinken und sich innerlich wieder aufwärmen. Endlich ist es wieder soweit und der Stuttgarter Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten.