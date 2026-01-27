SVK Party Fasching, 14.02.26

Wer Fasching liebt und gerne ausgelassen feiert, sollte sich Samstag, den 14. Februar, schon jetzt dick im Kalender markieren. Dann verwandelt sich die Sporthalle Ost wieder in die größte Faschingsarena Kornwestheims – denn der legendäre SVK-Partyfasching steht bevor! Seit über 20 Jahren ist die Veranstaltung ein fester Bestandteil des Kornwestheimer Faschingskalenders und zieht Jahr für Jahr zahlreiche Feierfreudige an. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein echtes Party-Highlight freuen: DJ Harry Garcia sorgt mit seinen mitreißenden Beats für ausgelassene Stimmung und volle Tanzflächen. Als besonderes Highlight ist zudem Robin Henderson mit dabei – Sänger, Songwriter und Entertainer, der mit seiner energiegeladenen Bühnenpräsenz begeistert. Nach über 1.200 Live-Auftritten als Frontmann des Hofbräu Regiments geht der Musiker nun eigene Wege – und bringt diese Leidenschaft mit nach Kornwestheim. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt: Neben einer großen Auswahl an Ge­tränken erwartet die Gäste in diesem Jahr eine zu­sätzliche Bar direkt in der Halle und versorgt die Gäste mit Bier, Wein und Softdrinks. Daneben wurde das Bar-Team deutlich verstärkt, damit die Gäste schneller Ihre Getränke in der Hand halten. Tickets für die Veranstaltung sind im SVK FunSportZentrum (Bogenstraße 35), bei Zweiradsport Luithardt (Theodor-Heuss-Straße 20) sowie im Plan B (Bahnhofsplatz) erhältlich. Zudem können Karten online über Eventimlight oder an der Abendkasse erworben werden. Die Tickets kosten 15 € im Vorverkauf und 17 € an der Abendkasse. Zutritt erhalten alle ab 18 Jahren. Schüler, Studierende und Auszubildende zahlen gegen Vorlage eines gültigen Nachweises nur 13,50 € – ausschließlich in den Vorverkaufsstellen vor Ort (nicht online). Also: Kostüm raus, Freunde einpacken und beim SVK-Partyfasching am 14. Februar ab 19.30 Uhr in der Sporthalle Ost dabei sein!

SVK Party Fasching, Sa. 14. Februar, 19.30 Uhr, Sporthalle Ost, Kornwestheim, alle Infos: sv-kornwestheim.de/svk-fasching-2026