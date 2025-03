Töpferkunst in Sindringen

Das Töpferhandwerk zählt zu den ältesten Handwerksberufen und hat in Sindringen eine lange ­urkundlich bestätigte Tradition. Seit 1988 und in diesem Jahr bereits zum 36. Mal lädt das mittel-­alterliche Städtchen zum mittlerweile ­traditionellen Töpfermarkt ein. Die Besucher des Töpfermarkts erwartet ein sehr großes und vielfältiges Angebot hochwertiger handwerklicher Töpferkunst.

Bis zu 70 Töpfereien präsentieren ein Spitzenangebot der Töpfer- und Keramikkunst. Auch in diesem Jahr ist der Töpfermarkt wieder mit Ausstellern aus dem In- und Ausland vertreten. Der Markt erhält dadurch eine internationale Dimension. Der ­Töpfermarkt in Sindringen ist zu einer besonderen Attraktion geworden und zählt in Süddeutschland zu den attraktivsten Märkten dieser Art. An beiden Tagen wird im Ortskern von Sindringen wieder ein einzigartiges Angebot, ausschließlich handgearbeiteter Keramik, zahllose Freunde der Töpferkunst begeistern. Zu dem herausragenden kulturellen und gesellschaftlichen Ereignis im Hohenlohekreis begrüßen die Veranstalter die Gäste sehr herzlich und wünschen einen schönen Aufenthalt in diese eigenen und besonderen Atmosphäre. Veranstaltet wird der Töpfermarkt von der Stadt Forchtenberg und der Ortschaft Sindringen sowie den Sindringer Vereinen. Die Bewirtung während des Marktes erfolgt durch die örtlichen Sindringer Vereine, die für ein reichhaltiges Angebot sorgen. Neben dem großen Spektrum an Keramikkunst und einem reichhaltigen kulinarischen Angebot wird auch ein interessantes Beiprogramm präsentiert. Im Sindringer Rathaus findet eine Ausstellung mit dem Thema »Bitte zu Tisch« statt. Ein Liedermacher und Straßenmusiker kommt auch in diesem Jahr und spielt an beiden Tagen, vor allem zur Freude der Kinder. Die Tanzgruppen Dynamic und Remix tanzen am Sonntag um 13 Uhr am Feuerwehrgerätehaus (Gaisberg) zu fetziger Jazztanzmusik. Am Sonntag wird ab 14 Uhr Kindertöpfern am Feuerwehrgerätehaus angeboten. Die Stadtmühle mit dem Heimatmuseum wird an beiden ­Tagen geöffnet sein.

Die Eröffnung des Marktes erfolgt am Samstagmorgen um 9.45 Uhr am Töpferbrunnen in der Schloßstraße mit musikalischer Umrahmung der Trommelgruppe alujo und dem Sindringer Gesangsverein. Das Marktgeschehen spielt sich wieder, wie in den letzten Jahren, in den Bereichen Pfarrgasse, Rathausstraße, Kirchplatz und Schloßstraße ab. Parkplätze stehen in den Bereichen vor der Kocherbrücke, im Gewerbegebiet Kirschwasen, bei der alten Turn-halle, bei der Limeshalle und in den Wohngebieten zur Verfügung. Es wird gebeten, die Anordnungen der Ordnungskräfte zu befolgen und die Verkehrsregelungen zu beachten.

Die Töpfermarkt-Stände sind am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis

18 Uhr geöffnet. Bewirtung durch die örtlichen Vereine: Samstag von 10 bis 21 Uhr, ­Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

Die Bar in der Feuerwehr hat ab 21 Uhr geöffnet.

36. Sindringer Töpfermarkt

Sa. 17. und So. 18. Mai, Ortskern, Sindringen, www.forchtenberg.de