T O G E T H E R – das Spenden- & Themen-Festival in Zeiten von Corona

Das Festival „TOGETHER“, welches vom 09. - 12. Sept. auf einer der größten Freilichtbühnen Süddeutschlands, im „Theater unter den Kuppeln“ in Stetten auf den Fildern, stattfinden wird, ist ein viertägiges Themenfestival ganz im Zeichen der Corona-Pandemie.

Dieses NON-PROFIT – Festival, organisiert von dem Komponisten und Musik-Produzenten Patrick „Paco“ Müller, soll ein Event für die Künstler*Innen und derer sein, die unsere Welt mit ihren Ideen und ihrem Engagement ein bisschen bessermachen. Deshalb werden u.a. die gesamten Einnahmen der drei Festivaltage zu gleichen Teilen an alle beteiligte Künstler*Innen ausbezahlt. (Einnahmen des Benefiztages am 12.09.2021 werden an das Kinderhospiz Stuttgart gespendet)

Neben großartigen Musik-Acts werden an den einzelnen Thementagen auch viele Partner auf einer Nebenbühne zu Wort kommen. Die Idee dahinter ist es, Menschen, Vereinen & Institutionen, die schon helfen und eine wichtige und ehrenvolle Arbeit für uns und unsere Gesellschaft machen, zu vereinen. Für sie alle wollen wir ein Sprachrohr sein bzw. ihnen Raum geben, damit sie gehört werden und sich und ihre Arbeit vorstellen können.

Do., 09.09. - „Tag der Kulturen“

mit versch. Kulturvereinen u.v.m.

Fr., 10.09. - „Frauentag“ + „Ladies-ROCK-Night“

mit „FHF – Frauen helfen Frauen“ ; „Wildwasser" e.V. Esslingen“ ; u.a.

Sa., 11.09. - „Umwelttag“

mit „Fridays for Future Stuttgart“ ; „ohne PlaPla“ ; „Tante Filda“ Filder Unverpackt ; „pro Biene“ e.V. ; u.a.

So., 12.09. - „Kinder- & Familientag“

mit & für das Kinderhospiz Stuttgart

Vier kurzweilige Abende mit viel Musik und spannenden Diskussionen in einer umwerfenden Kulisse erwartet das höchstwahrscheinlich „ausgehungerte" Publikum, und das alles für einen guten Zweck – besser kann man gemeinsam das Leben in diesen Zeiten nicht feiern!

Tickets gibt es unter www.carpe-diem-studios.com, an der Abendkasse, an der Theaterkasse des "Theater unter den Kuppeln“ sowie telefonisch unter 0711 – 79 51 11 (Dienstags & Freitags 15:00-18:00 Uhr) Homepage: www.tudk.de