Tag des Salzes: Tradition in Hall, 19.10.25

Ausgrabungen belegen, dass bereits um 500 v. Chr. eine keltische Saline im Bereich der heutigen ­Altstadt von Schwäbisch Hall entstand. Im 12. Jahrhundert entwickelte sich der Bereich um den ­heutigen Haalplatz zum Zentrum der wachsenden Siedlung. Die Solequelle war in den folgenden Jahrhunderten die Grundlage für den Reichtum der Stadt. Durch den ausgedehnten Handel mit dem »weißen Gold« des Mittelalters spielte Schwäbisch Hall eine bedeutende Rolle im süddeutschen Raum. Die Salzproduktion in der Stadt endete im Jahr 1924. Das bis heute sprudelnde Salzwasser mit ­seiner heilkräftigen Wirkung wird jedoch im modernen Solebad genutzt.

Am 19. Oktober wird diese Tradition wieder aufleben: Von 11 bis 17 Uhr findet der Tag des Salzes auf dem Unterwöhrd statt. Die Siedeknechte zeigen, wie aus Haller Sole richtiges Salz gewonnen wird. Außerdem ist eine Münzprägemaschine vor Ort. Für Unterhaltung sorgen mittelalterliche Spielszenen sowie Musik von Haalunkel und Haalgschrey um 11.30 Uhr und 14 Uhr. Der Kleine Siedershof tritt um 13 Uhr auf, der Große Siedershof um 15 Uhr.

Um 11 Uhr und um 13.15 Uhr führt ein Haller Salzsieder durch die Stadt. Neben der Stadtgeschichte vermittelt er auf humorvolle Weise die Tradition der Haller Salzsieder. Ein Höhepunkt ist der Besuch des ansonsten nicht öffentlich zugänglichen Haalamts mit Einblick in die Genealogiebücher der ­Siederserbleihen, ein weltweit einmaliges Rechtsdenkmal. Treffpunkt ist der Marktbrunnen, Am Markt 9. Gebühr: Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 4 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei. Eintritt Haalamt: zzgl. 1 € pro Person, in bar vor Ort im Haalamt. Eine Voranmeldung wird gewünscht, die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 25 Personen. Tel.: 0791 751-386, E-Mail: touristik@schwaebischhall.de.

Um 14.30 Uhr findet die öffentliche Führung durch die Abteilung »Hall und das Salz« und die Sonderausstellung »Verein(t) in Hall – 75 Jahre Großer ­Siedershof« im Hällisch-Fränkischen Museum statt. Modelle und historische Exponate veranschaulichen die Entwicklung der Salzgewinnung von den Kelten bis zum Jahr 1924 und die Sonderausstellung ermöglicht einen Blick auf das Gestern und Heute der Sieder in Schwäbisch Hall. Treffpunkt ist die Museumskasse, Keckenhof 6. Der Eintritt kostet 5 Euro (ermäßigt 3 Euro), Kinder unter 5 Jahren frei. Der »Tag des Salzes« wird unterstützt vom Solebad sowie dem Verein Alt Hall e.V.. Das Programm ist zu finden unter www.schwaebischhall.de/de/kultur-tourismus/feste-highlights/tag-des-salzes.