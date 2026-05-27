Takt & Töne: Französische Woche in Eberbach, 03.06.26

Anfang Juni zieht ein Hauch französisches Lebensgefühl in Eberbach ein. Vom 4. bis 7. Juni lädt ein Französischer Genussmarkt mit einem leckeren Angebot an typischen Produkten aus Frankreich am Thononplatz und auf der Wiese am Pulverturm zum Einkaufen und Verweilen ein. Dazu wartet ein vielfältiges kulturelles Rahmenprogramm auf das Publikum: Den Auftakt zur Französischen Woche machen am 3. Juni die Mama Shakers – die Sensation aus Paris.
Am 4. Juni laden die Freunde Thonons zum Boule-Turnier auf die Wiese am Pulverturm ein. Am 5. Juni sind um 19 Uhr Olaf Schönborn, Vincenzo Carduccio & Bertrand Le Guillou alias Triologie mit einer charmanten Mischung aus Chansons und Jazz im Ephratahof zu erleben. Am 6. Juni sind die Eberbacher und ihre Gäste ab 20:30 zur Open Air Sommerkinonacht im Ephratahof eingeladen. Auf dem Spielplan steht der topaktuelle französische Kinofilm »Ticket ins Leben«. Das Vorprogramm gestaltet Patrick Libéral. Am 7. Juni spielen ab 17 Uhr zum Abschluss des Genussmarktes Nid de Poule auf dem Thononplatz mit Gypsy‘n‘Roll bei freiem Eintritt zum Tanzen, Entspannen und Genießen auf.
Die Mama Shakers, Mi. 3. Juni, 20 Uhr, Stadthalle Eberbach
Triologie, Fr. 5. Juni, 20 Uhr, Ephratahof Eberbach (bei Regen im Rathaus-Foyer)
Nid de Poule, So. 7. Juni, 17 Uhr, Thononplatz Eberbach, www.eberbach.de