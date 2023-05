Talmarkt Bad Wimpfen 2023

Der Bad Wimpfener Talmarkt, einer der ältesten Märkte in der Bundesrepublik, wird in diesem Jahr zum 1058. mal gefeiert. Sieben Tage lang gibt es Vergnügen pur mit Riesenrad, Big Splash, High Impress, Best XXL, Night-Style, Geister Tempel, Geschicklichkeitsspiele diversen Kindergeschäften, Zuckerwatte, Mandeln, Festbier, Bratwürste, Ochs, Hax`n und mit allem was zu einem Fest für die gesamte Familie gehört. Sehenswert ist neben all den vielen Attraktionen im Vergnügungspark der bekannte Krämermarkt. Er gehört zu den beliebtesten und Größten im Bundesgebiet und bietet eine vielfältige und originelle Verkaufsschau. Hinzu kommt, wie immer, ein abwechslungsreiches Live-Musikprogramm im Festzelt. Dieses Jahr mit dabei: Die Steinsberger Musikanten, Crazy Zoo, Gipfelgaudi, die SROF Revival Band und Happyness Voice.

Do. 29. Juni bis Di. 4. Juli, Festplatz Corneliastraße, Bad Wimpfen, www.badwimpfen.de