Taubertäler Weindorf am 9. und 10. August in Bad Mergentheim

Die Kurverwaltung Bad Mergentheim lädt herzlich zum »Taubertäler Weindorf« im malerischen Kurpark ein. Am Freitag, 9. und Samstag, 10. August jeweils ab 15 Uhr dürfen sich die Besucher auf eine exquisite Auswahl an Weinen aus den renommierten Anbaugebieten Württemberg und Baden freuen. Die Weinanbieter Becksteiner Winzer eG, Weingärtner Markelsheim eG, Weingut Johann August Sack, Weingut Benz und Winzerhof Wille präsentieren ihre besten Qualitätsweine, Seccos und Sekte. Die Vielfalt und Qualität der Weine aus dem ­Taubertal, wo rund 1100 Hektar Anbaufläche von leidenschaftlichen Winzern bewirtschaftet werden, wird von Kennern und Weinliebhabern gleichermaßen geschätzt. Weißweine wie Müller-Thurgau, ­Silvaner, Riesling und Burgunder, sowie Rotweine wie Schwarzriesling, Spätburgunder und Dornfelder warten darauf, entdeckt zu werden. Besonders stolz sind die Winzer auf die einzigartige Rebsorte Tauberschwarz.

Neben den edlen Tropfen begleiten regionale Spezialitäten und kulinarische Köstlichkeiten das Fest, die den Genuss perfekt abrunden. Die Crêperie Reinsberg, »Tarte Flambee«, der Arbeitskreis Asyl Bad Mergentheim und »Stefans Nudeltöpfle« ­sorgen mit ihren Leckerbissen für Gaumenfreuden. Rund um den Musikpavillon locken deftige Speisen wie Bratwurst, Steak, Currywurst, Schaschlik, Pommes sowie Flammkuchen und herzhafte Nudel-­gerichte. Zum Abschluss verführt ein süß gefüllter Crêpe.

Für musikalische Highlights sorgen an beiden Tagen zuerst das Kurensemble Bad Mergentheim sowie freitags das Quartett »Famos« mit einem vielseitigen Programm von Ray Charles bis Elvis Presley. Am Samstagabend heizt die Band »Fun Music« die Stimmung an – mit einem Mix aus Oldies, Pop, Rock und aktuellen Charts. Inmitten der wundervollen Atmosphäre des Bad Mergentheimer Kurparks verspricht das Taubertäler Weindorf mit erlesenen Weinen sowie kulinarischen und musikalischen Köstlichkeiten ein Genusserlebnis für alle Sinne zu werden. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Das Veranstaltungsteam freut sich auf zahlreiche Besucher und ein paar unvergessliche Stunden in geselliger Runde.

Expand Foto: Michael Pogoda

Taubertäler Weindorf

Fr. 9. und Sa. 10. August, 15 Uhr

Kurpark, Bad Mergentheim

www.bad-mergentheim.de