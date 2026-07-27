Am Freitag, 7. und Samstag, 8. August lädt die Kurverwaltung Bad Mergentheim jeweils ab 15 Uhr zum Taubertäler Weindorf in den Kurpark ein. Vor der stimmungsvollen Kulisse des Musikpavillons präsentieren sich Winzerinnen und Winzer aus dem Taubertal mit ausgewählten Weinen, Secco und Winzersekten. Ein abwechslungsreiches Musik- programm mit dem Kurensemble Bad Mergentheim sowie den Bands »The Uniques« und »Miss Sophy & the Groove« sorgt an beiden Tagen für die passende Atmosphäre. Der Eintritt ist frei. An beiden Veranstaltungstagen eröffnet das Kuren-­semble Bad Mergentheim jeweils von 15 bis 17.30 Uhr das musikalische Programm mit Unterhaltungsmusik und stimmt die Gäste auf den Abend ein.

Expand Foto: Miss Sophy & the Groove Miss Sophy & the Groove

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine exquisite Auswahl an Weinen aus den renommierten Anbaugebieten Württemberg und Baden freuen. Die Vielfalt und Qualität der Weine aus dem Taubertal, wo rund 1.100 Hektar Anbaufläche von leidenschaftlichen Winzern bewirtschaftet werden, wird von Kennern und Weinliebhabern gleichermaßen geschätzt. Weißweine wie Müller-Thurgau, ­Silvaner, Riesling und Burgunder sowie Rotweine wie Schwarzriesling, Spätburgunder und Dornfelder warten darauf, entdeckt zu werden. Besonderer Stolz der Region ist die seltene und charaktervolle Rebsorte Tauberschwarz.

Mit dabei sind in diesem Jahr die Becksteiner ­Winzer eG, die Weingärtner Markelsheim eG, das Weingut Johann August Sack (Lauda), das Weingut Benz GbR (Beckstein), das Weingut Popp Ortega (Igersheim), der Winzerhof Strebel (Beckstein) ­sowie der Winzerhof Wille (Tauberbischofsheim-Dittwar). Sie alle laden dazu ein, die Besonderheiten der Taubertäler Weinkultur im Glas zu erleben und ins Gespräch mit den Erzeugern zu kommen.

Expand Foto: The Uniques The Uniques

Für das leibliche Wohl ist mit einem vielfältigen ­gastronomischen Angebot gesorgt. Der Arbeitskreis Asyl Bad Mergentheim verwöhnt die Gäste mit fränkischer Bratwurst, Currywurst, Pommes, Steak nach Art des Obersteiner Schwenkbratens sowie Bratwurst vom Wagyu-Rind. Die Crêperie Reinsberg bietet süße, herzhafte und vegetarische Crêpes-Variationen an. Die Raclette Bakery serviert verschiedene Raclette-Spezialitäten mit Baguette und Kartoffeln sowie passende Aperitifs und ­Getränke. Ergänzt wird das Angebot durch Stefan’s Nudeltöpfle mit unterschiedlichen Nudelgerichten, Antipasti und Käsewürfeln. So wird das Weindorf auch kulinarisch zu einem Genusserlebnis. »Mit dem Taubertäler Weindorf möchten wir die Vielfalt unserer Weine und die besondere Stimmung im Kurpark erlebbar machen – entspannt, genussvoll und mit viel Live-Musik«, betont die Kurverwaltung Bad Mergentheim.

Musikprogramm

Fr. 7. und Sa. 8. August, 15 bis 17.30 Uhr: Kurensemble Bad Mergentheim

Fr. 7. August, 18.30 bis 22.30 Uhr: »The Uniques«

Sa. 8. August, 18.30 bis 22.30 Uhr: »Miss Sophy & the Groove«

Am 7. August wird das Taubertäler Weindorf um 18 Uhr feierlich durch die Weinprinzessin des Taubertals und weitere Weinhoheiten eröffnet.

Taubertäler Weindorf, Fr. 7. und Sa. 8. August, ab 15 Uhr, Kurpark, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de