Tradition trifft Vielfalt: Igersheimer Gassenfest, 01. und 02.08.26

Am 1. und 2. August verwandelt sich die Ortsmitte von Igersheim wieder in eine lebendige Festmeile. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen, kulinarische Vielfalt und hochkarätige Live-Musik bei freiem Eintritt!

Der Startschuss fällt am Samstag, 1. August, um 15 Uhr auf dem Möhlerplatz. Im Laufe des Festwochenendes sorgen zahlreiche Bands und Kapellen für beste musikalische Umrahmung. Ein besonderes Highlight für die jüngsten Festgäste ist der Kinderflohmarkt. Das Igersheimer Gassenfest bietet ein buntes Programm auf der Bühne und in den Gassen: Die Bühne am Möhlerplatz wird an beiden Tagen zum Schauplatz für lokale Talente. In den Gassen selbst herrscht buntes Treiben: Straßenkünstler präsentieren musikalische und artistische Höhepunkte.

Riesenspaß und Entdeckergeist für Kinder: Alte ­Kinderspiele im XXL-Format, Kinderschminken und eine kreative Bastelwerkstatt laden zum Mitmachen ein. Wer es kniffliger mag, kann an den Experimentier- und Forscherständen der Jugendtechnikschule Main-Tauber wissenschaftliche Phänomene entdecken. Die Jugendfeuerwehr Igersheim baut zudem am Sonntag wieder ihre legendäre Wasserrutsche auf. Für zusätzliche Spannung sorgt eine Quiz-Rallye. Auch Feinschmecker und Genießer kommen auf dem Gassenfest voll auf ihre Kosten. Das kulinarische Angebot reicht von herzhaften Almburgern und Tiroler Zwickten über klassisches Hähnchen mit Pommes bis hin zu regionalen Grünkernküchle mit Kartoffelsalat. Griechisches Gyros mit Tzatziki und erfrischende Früchtebecher runden das Speisenangebot ab. Für die passende Erfrischung und gesellige Stunden ist ebenfalls bestens gesorgt: Neben frisch gezapftem Bier und erlesenen Weinspezialitäten dürfen sich die Gäste auf trendige Sommercocktails, Gin sowie beliebte Klassiker wie Aperol Spritz und Lillet Wild Berry freuen.

Wenn der Tag sich dem Ende neigt, schaltet das Gassenfest noch einen Gang höher. Am Samstagabend verwandelt die Band »Yellow Box« die Ortsmitte in eine mitreißende Open-Air-Konzertfläche. Am Sonntagabend übernimmt die Band »Orange Twister« die Bühne und sorgt für ­einen energiegeladenen Festausklang. Der Eintritt ist an allen Tagen und zu allen Programmpunkten komplett frei. Die Gemeinde Igersheim und alle beteiligten Vereine freuen sich auf zahlreiche Gäste, um gemeinsam zwei unvergessliche Festtage zu verbringen!

Highlights:

Traditioneller Auftakt am 1. August um 15 Uhr

Kinderflohmarkt

Kinderspiele im XXL-Format und Kinderschminken

Quiz Ralley,

Open-Air-Konzert am 1. August mit »Yellow Box«

Open-Air-Konzert am 2. August mit »Orange Twister«

Igersheimer Gassenfest, Sa. 1. und So. 2. August, Igersheim, www.igersheim.de