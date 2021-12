Traditionelle Festwagen der Familienbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu verbrannt

Bei einem Scheunenfeuer sind am 26.10.2021 die beiden Festwagen der Brauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu verbrannt. Die aus dem letzten Jahrhundert stammenden Fuhrwerke kommen zur Zeit des Volksfestes auf dem Cannstatter Wasen zum Einsatz.

Am 26.10.2021 geriet die Scheune in Alfdorf, die den beiden Pferdefuhrwerken der Familienbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu als Unterstand diente, aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Beide Festwagen fielen den Flammen zum Opfer, das Material ist nicht mehr verwertbar.

Für die Familienbrauerei Dinkelacker-Schwaben Bräu stellt die Vernichtung der beiden Fuhrwerke, die seit jeher zur Wasenzeit im Umzug und im Bereich der Bierzelte zum Einsatz kommen, einen herben Verlust dar. Schließlich handelte es sich bei den Festwagen, die von je sechs schweren, französischen Kaltblütern gezogen wurden, um die Arbeit eines Kutschenmachers, eine Handwerkskunst, die inzwischen fast ausgestorben ist. Die Kutschen wurden früher dazu eingesetzt, die Bierfässer von der Brauerei in der Tübinger Straße zum Cannstatter Wasen zu transportieren. Aus traditionellem Anlass kommen die Pferdekutschen heute noch auf dem Cannstatter Volksfest zum Einsatz.

Ob man die Pferdefuhrwerke zukünftig ersetzen werde, bleibt offen. Colin Dinkelacker, Geschäftsführer der Familienbrauerei, ist bestürzt: „Die Originale sind unwiderruflich verloren.“ Ob neue Festwagen hergestellt und eingesetzt werden, wird aktuell durch die Unternehmensleitung geprüft.

Zum Unternehmen: Die Dinkelacker Schwaben-Bräu GmbH & Co. KG ist eine familiengeführte Traditionsbrauerei im Herzen der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt zirka 220 Mitarbeiter:innen. Zu den bekanntesten Marken gehören Dinkelacker, Schwaben-Bräu, Wulle und Sanwald.