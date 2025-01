Traditioneller Gaildorfer Pferdemarkt ab 7. Februar

Der Gaildorfer Pferdemarkt hat Tradition: Seit 1928 kommen die Pferde am zweiten Februarwochende in die Schenkenstadt. Der Gaildorfer Pferdemarkt ist noch einer der wenigen traditionellen Pferdemärkte, die im Winter stattfinden und das wird auch so bleiben. In Gaildorf steht das Pferd im Mittelpunkt, aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Am Freitag, 7. Februar 2025 beginnt der Pferdemarkt mit einem Fachvortrag zur Biosicherheit im Pferdestall, am Samstag folgt der Fuhrmannstag mit Ross und Forst ab 10 Uhr, am Sonntag die Pferdeprämierung ab 9.30 Uhr und am Montag die Gespannprämierung ab 9 Uhr. Daneben gibt es ein buntes Rahmenprogram, die Pferdeschau in der Reithalle am Sonntag von 13 bis 17 Uhr, den verkaufsoffenen Sonntag, den Jazzfrühschoppen ab 11 Uhr und den musikalische Nachmittag der Stadtkapelle. Der Montag bringt schließlich den Höhepunkt, den Krämermarkt in der ganzen Stadt von

8 Uhr bis 18 Uhr. Ab 14 Uhr findet schließlich der große Festumzug durch die Innenstadt mit Pferden, Gespannen, Mottowägen und Fußgruppen statt. Auf dem Hallengelände findet die Regioschau statt, auf der sich Unternehmen, Krämer und Vereine vorstellen können. Und natürlich gibt es auch Landmaschinen zu bewundern. Diese parken vor der Körhalle. Wer Hunger und Durst hat, findet auf dem Hallengelände und der Körhalle, alles, was das Herz begehrt. Der Gaildorfer Pferdemarkt bietet für jeden etwas: Den Wissbegierigen, den Feiernden und den Entspannung suchenden. Der Pferdemarkt ist das Fest für die Region. Weit über die Grenzen der Schenkenstadt hinaus lockt das Fest Menschen nach Gaildorf und auf die Kocherwiesen. Die Prämierungen zeigen ganz unterschiedliche Seiten der Pferde: die Kunstfertigkeit, die nötig ist, um lange Holzstämme zentimetergenau zu rücken, das beste Pferd zur Züchtung oder das Fahren mit den herausgeputzten Kutschen.

»Ich lade Sie herzlich ein, am Gaildorfer Pferdemarkt in die Schenkenstadt Gaildorf zu kommen und schöne Stunden in der Kochermetropole zu verbringen«, sagt Bürgermeister Frank Zimmermann. »Ich freue mich, Sie zu sehen und freue mich, wenn Sie sich bei uns wohlfühlen.« Der ­Gaildorfer Pferdemarkt ist der traditionsreiche Pferdemarkt im Schwäbischen Wald. Denn hierhin kommen die Pferd.

Gaildorfer Pferdemarkt

Fr. 7. bis Mo. 10. Februar

Gaildorf, www.gaildorf.de