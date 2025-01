Wenn der Duft von Zuckerwatte in der Luft liegt, das Klappern der Pferdehufe die Öhringer Straßen erhellt und sich die historische Innenstadt in ein buntes Meer aus Marktständen verwandelt, dann steht der legendäre Öhringer Pferdemarkt vor der Tür! Auf der Herrenwiese dreht sich alles um die Stars der beiden »höchsten Öhringer Feiertage«: die Pferde. Bei der großen Schau am Sonntag ­zeigen die edlen Tiere ihr Können. Ob Holzrücken mit dem acht Meter langen Weihnachtsbaum-Stamm vom Marktplatz, elegante Springübungen oder das berittene Bogenschießen – die Vorführungen lassen Groß und Klein staunen. Besonders spannend wird die von Präzision und Vertrauen geprägte Vorführung von Yvonne Gutsche, der intern. professionellen Show- und Filmpferdetrainerin unter dem Motto »Wie Pferde cool bleiben«. Ein echtes Highlight für Kinder ist das »Hobby Horsing«. Die kleinen ­Reiterinnen und Reiter ab drei Jahren dürfen sich auf mitgebrachten Steckenpferden einem Aktionsparcours stellen. Neu in diesem Jahr: der große »Hobby-­Horsing-Cup«.

Der Stadtmarketingverein »Öhringen. Lieblingsstadt.« verwandelt den Pferdemarkt-Sonntag in einen Einkaufsbummel der Extraklasse. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte in der Innenstadt, im Ö-Center und Steinsfeldle ihre Türen. Rund um den Hauptbahnhof findet von 8 bis 18 Uhr ein kleiner Krämermarkt statt. Dort und in der Möhriger ­Straße gibt es am Sonntag und Montag eine Ausstellung landwirtschaftlicher Maschinen und ­Geräte. Am Montag füllt der große Krämermarkt die Innenstadt: Bis zu 230 Händlerinnen und ­Händler bieten von 8 bis 18 Uhr alles an, was das Herz begehrt. Am Pferdemarkt-Montag findet ab 9 Uhr auf der Herrenwiese die große Zuchtpferdeprämierung statt. Rund 80 Zuchtstuten unterschiedlichster Pferderassen werden in drei Führ-ringen dem erfahrenen Preisgericht und dem Publikum vorgeführt. Ab ca. 10.30 Uhr gibt es einen Vorführwettbewerb für Jugendliche. Die anschließende Preisverleihung findet um 13 Uhr in der ­KULTURa statt. Das Kinderherz schlägt höher auf dem Vergnügungspark neben der Alten Turnhalle. Von Samstag bis Dienstag locken Autoscooter, Karussells und Leckereien. Der Dienstag steht im Zeichen der Familien mit vergünstigten Preisen. Auch jenseits des Hauptgeschehens gibt es eine Menge zu entdecken: Der Hohenloher Kleintierzüchterverein präsentiert in seiner Lokalschau von Samstag bis Montag niedliche Tiere zum Bestaunen. Von Freitag, 14. Februar bis Sonntag, 16. Februar, lockt der Bücherflohmarkt des Fördervereins der Stadtbücherei traditionell zum Stöbern in die Stadtbücherei. Ein besonderer Anlass erwartet die Gäste im Pflaumer-Museum, das anlässlich seines 100. Geburtstages am Sonntag, 16. Februar, von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt die Türen öffnet.

Highlights am Sonntag:

8 bis 18 Uhr: Kleiner Krämermarkt und Landmaschinenausstellung

10 bis 13 Uhr: »Hobby Horsing-Cup« und Aktionsparcours

13 bis 15 Uhr: Pferdeschauprogramm

13 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag

Highlights am Montag:

8 bis 18 Uhr: Großer Krämermarkt, Landmaschinenausstellung

9 Uhr: Zuchtpferdeprämierung 10.30 Uhr: Vorführwettbewerb für Jugendliche.

13 Uhr: Preisverleihung

12 bis 14 Uhr: Ponyreiten für Kinder

Öhringer Pferdemarkt

So. 16. und Mo. 17. Februar

Vergnügungspark rund um die Alte Turnhalle

Fr. 14. bis Di. 18. Februar

Öhringen, www.oehringen.de