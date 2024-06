Traditionsfest mit Kultstatus: Ipfmesse in Bopfingen

Vom 5. bis 9. Juli findet wieder die Ipfmesse in Bopfingen, eines der schönsten Volksfeste der Region, statt! Sie ist Kult, sie ist für viele das wichtigste und schönste Ereignis im Jahr und sie vereint definitiv alljährlich die meisten Besucher auf einem Fleck – die Bopfinger Ipfmess! Sie ist ein Lebensgefühl. Hunderttausende freuen sich jedes Jahr auf fünf ausgelassene Tage rund um das erste Juliwochenende. Die Ipfmesse ist aber auch ein Fest mit Tradition. Schon um 1812 erteilte König Friedrich I. von Württemberg den Bopfingern die Erlaubnis, einen Jahrmarkt abzuhalten. Neben dem Rummelplatz mit über 30 Schaustellern, den Marktstraßen mit über 200 Marktbeschickern, den Biergärten und Cafés, dem Festzelt und dem Bierdorf lockt die Mess die Besucher auch als das größte Schaufenster der heimischen Wirtschaft an. Allein das Ausstellerzelt des Bopfinger Gewerbe- und Handelsvereins bietet rund 2500 Quadratmeter. Hinzu kommen noch fast 10 000 Quadratmeter Freiflächen auf dem Sechtaplatz für gewerbliche Präsentationen. Feste Bestandteile der Mess sind die Eröffnung mit Bieranstich am Freitagabend, das Feuerwerk, der große Umzug am Samstag durch die Stadt, der ökumenische Gottesdienst am Sonntag im Festzelt und die Bauernkundgebung am Montag. Ihren rein landwirtschaftlich geprägten Charakter hat die Mess längst um viele weitere Facetten bereichert. Einkaufen, Leute treffen, Spaß haben und gemeinsam feiern – das sind inzwischen die Gründe, weshalb es tausende Menschen gerne an den Ipf zieht. Weitere Informationen sind unter www.ipfmess.de erhältlich. Ein Besuch der Bopfinger Ipfmesse lohnt sich!

Bopfinger Ipfmesse Fr. 5. Juli- So. 7. Juli, Festplatzgelände Bopfingen,

w­­ww.ipfmess.de