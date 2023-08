Traditionsmarke erleben: NSU Fan-Tag am 16.9.

Die Sonderausstellung »Innovation. Wagemut. Transformation. 150 Jahre NSU« nimmt die Besucher*innen mit auf eine spannende Zeitreise. Ergänzend zu den Museumsexponaten stellt der Audi Club International in einem »Lebendigen Museum« auf der Piazza beliebte NSU Fahrzeuge aus. Nur acht Gehminuten entfernt bietet das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum von 11 bis 18 Uhr Ausstellungsrundgänge, Buchvorlesungen und zusätzliche Exponate an. Ein buntes Bühnenprogramm mit interessanten Talkgästen im Audi Forum rundet den NSU Fan-Tag ab. Ab 19 Uhr begeistert die Audi Big Band bei einem kostenlosen Konzert mit Covern von Pop-Songs. Für das leibliche Wohl sorgt die hauseigene Audi Gastronomie. Auch für die kleinen Fans gibt es viel zu entdecken: Sie können an Mitmachstationen basteln, an der Kinder-Rallye teilnehmen oder historisches Holzspielzeug ausprobieren. Eine Anmeldung für den NSU Fan-Tag ist nicht notwendig.

Sa. 16. September, 11 bis 21 Uhr, Audi Forum Neckarsulm