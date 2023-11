Tübinger Weihnachtsmarkt feiert den 3. Advent

Traditionell lädt am Wochenende des 3. Advents die Universitätsstadt Tübingen zu einem der Highlights des Jahres, dem Weihnachtsmarkt, in die Altstadt ein. Der Markt feiert 49-jähriges Bestehen. Das Besondere am Tübinger Weihnachtsmarkt ist die nicht alltägliche Mischung aus konventionellen Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, Schulen, Kitas, Privatpersonen und gewerblichen Anbietern. Diese geben dem Markt das besondere Flair. Das weihnachtliche Ambiente der Stände und der Altstadt machen den Tübinger Weihnachtsmarkt unverwechselbar. Zum Markt laden über 300 Stände zum Flanieren, Schauen, Genießen und natürlich Kaufen ein. Abgerundet wird das Ambiente mit einem musikalischen Programm, einer Kindertheater-Aufführung und einem Kinderkarussell.

Tübinger Weihnachtsmarkt, Fr. 15. bis So. 17. Dezember, Fr. & Sa. 10 bis 21 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr, Innenstadt, Tübingen, www.tuebingen.de/weihnachtsmarkt