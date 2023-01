Tura Fasching 2023

Es darf wieder gefeiert werden – da lässt sich der Tura Untermünkheim nicht lumpen und geht mit dem traditionellen Fasching an den Start. Dem feierwütigen Volk wird vom 4. bis zum 11. Februar ausreichend die Möglichkeit geboten, die fünfte Jahreszeit zu zelebrieren.

Zwei Jahre lang musste der Tura Fasching eine Zwangspause einlegen – es gab wahrlich nicht viel zu feiern. Aber nun ist es wieder soweit, der Karneval ist zurück und zu diesem Anlass hat der Tura Untermünkheim wieder zwei große Partys auf die Füße gestellt, es heißt als wieder: Feiern bis zum Abwinken. Los geht es am 4. Februar in der Weinbrennerhalle Untermünkheim mit den TETs. Neben Klassikern aus Rock und Pop kommen bei den TETs auch die aktuellen Charts, Hits aus den 90ern und legendäre Oldies nicht zu kurz. Und wenn es passt, kramen sie auch mal ein Highlight aus Opas Schlagerkiste. Eine skrupellosere Songauswahl sucht man sonst wohl vergebens – für Abwechslung ist garantiert gesorgt. Ihr endlose Leidenschaft sorgt dafür, dass jede Party, auf der sie auftreten, unvergesslich wird. Zusätzlich werden die legendären

Zellermer Guggafatzer für Faschingsstimmung sorgen.

Am 11. Februar geht es dann noch einmal los und gleich in die Vollen mit dem Ultraviolet Carneval. Schlager trifft auf EDM. Schwarzlicht Power wird genauso geboten wie massive Neon-Effekte und eine beeindruckende Bühnenshow von Ultraviolet mit Kommando Vollgas, Max Zendis, Pheel Awsom und vielen weiteren Acts. An diesem Abend geht die Party so richtig ab. Ein besonderer Service am 11. Februar ist der Busheimbringer nach den Partys, der für ein sicheres Heimkommen sorgt und in Richtung Schwäbisch Hall, Hessental, Sulzdorf, Vellberg, Oso und Bühlertann fährt. Zusätzlich bietet der Tura Untermünkheim auch Partys für die jüngere Generation, am 5. Februar steigt der traditionelle Kinderfasching und am 10. Februar wird wieder eine Party für Teens mit DJ ab 10 Jahren geboten. geboten. Alle Veranstaltungen finden in der Weinbrennerhalle in Untermünkheim statt.

Tura Fasching 2023

Sa. 4., So. 5., Fr. 10. und Sa. 11.

Februar, Weinbrennerhalle

Untermünkheim

www.tura-untermuenkheim.de