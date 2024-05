TURA: Highlights im Jubiläumsjahr

Auch in der zweiten Hälfte des TURA-Jubiläumsjahres lässt sich der Verein nicht lumpen: Am 8. Juni steigt das Kreiskinderturnfest und am 15. Juni findet das große Dart Event statt. Als Gaststar kommt Max Hopp, der erste deutsche Dart-Spieler, der ein Turnier der PDC Pro Tour gewonnen hat. 2015 war er PDC-Jugend-Weltmeister, zusätzlich war er zwei Mal bei der Weltmeisterschaft im Alexandra Palace dabei und konnte die German Darts open 2018 gewinnen. Ab 18 Uhr gibt er Autogramme, ist für Fragen zu haben und nimmt an einem Showmatch teil.

Vom 10. bis zum 14. Juli wird fünf Tage lang gefeiert. Das ­Jubiläumssportfest auf dem Sportgelände Steinach vereint zahlreiche sportliche Aktivitäten miteinander. Ob Fußball, Volleyball, Tennis, Dart, Leichtathletik, es ist für jeden was geboten. Los geht es mit einem Open-Air-Konzert der Hohenloher Mundartband Annaweech. Geboten wird das Hohenloher Lebensgefühl, ausgedrückt in launigen, fröhlichen, aber auch nachdenklich-ironischen Mundarttexten. Weiter mit dabei: Die Wasenrocker aus dem Stuttgarter Talkessel, erfahren durch unzählige Auftritte auf dem Cannstatter Wasen sowie auf der Münchner Wiesn.

Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet das große Hallensportwochenende am 26. Oktober. Hier haben vor allem die Hallensportabteilungen Badminton, Volleyball und Tischtennis Gelegenheit, sich zu präsentieren. An der großen Sport- und Showgala geben sich Welt-, Europa- und Deutsche Meister aus den Bereichen Gardetanz, Breakdance und Sportakrobatik die Klinke in die Hand. Dieser Abend wird unvergessen bleiben und mit Sebastian Reich wird einer der bekanntesten deutschen Bauchredner mit seiner Amanda durchs Programm führen. Ebenfalls Teil des Programms sind das Tanz-Kollektiv Keraamika und die Filderer, die deutschen Meister im Gardetanz.

Mehr Infos unter

www.tura-untermuenkheim.de

08.06.24 | Kreiskinderturnfest

15.06.24 | Dart Event

10. bis 14.07.24 | Sommerevent

26.10.24 | Hallensportwochenende