Übrigshausen ‘25 – Das Sommerfest-Highlight, 08. und 09.08.25

Am 8. und 9. August verwandelt sich Übrigshausen wieder in die ultimative Open-Air-Zone! Die Dorfjugend Übrigshausen (DJÜ) lädt zum Sommerfest ein – und wie immer ist einiges geboten. Los geht’s am Freitagabend ganz entspannt – perfekt zum Runterkommen nach der Arbeit. Beim offiziellen Fassanstich mit Freibier der Haller Löwenbrauerei wird gemeinsam auf ein stimmungsvolles Wochenende angestoßen. Die DJÜ-Küche bringt Klassiker wie Gyros, SchniBu, Grillkäse & Co. an den Start – wie immer lecker, wie immer mit Liebe gemacht. Musikalisch eröffnet der Musikverein Untermünkheim den Abend. Samstagabend wird laut, lebendig und garantiert legendär: Ab 21 Uhr übernimmt »You & The Vibes« die Bühne – eine Band, die seit letztem Jahr in dieser Besetzung gemeinsam auftritt. Für alle Sparfüchse und Schnellentschlossenen: Von 20 bis 21 Uhr ist Happy Hour an der Bar.

Fr. 8. und Sa. 9 August, Seeholz-Arena Übrigshausen, www.dorfjugend-uebrigshausen.de