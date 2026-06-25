Übrigshausen ’26: Stimmung beim Festwochenende, 07. und 08.08.26

Am 7. und 8. August heißt es in Übrigshausen beim Sommerfest wieder: Feiern unter freiem Himmel! Beim Fassanstich mit Freibier der Haller Löwenbrauerei am Freitagabend wird gemeinsam das Festwochenende eingeläutet. Für das leibliche Wohl sorgt die DJÜ-Küche. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikverein Untermünkheim. Zudem kehrt dieses Jahr der beliebte Showabend zurück. Die Mitglieder der Dorfjugend präsentieren dabei jede Menge Humor. Am Samstag steht dann die große Sommerfest-Party auf dem Programm. Ab 21 Uhr sorgt die Band »You & The Vibes« für beste Stimmung und lädt zum Feiern bis in die Nacht ein. Von 20 bis 21 Uhr gibt es Happy-Hour-Angebote an der Bar.

Fr. 7. und Sa. 8. August, Seeholz-Arena Übrigshausen, www.dorfjugend-uebrigshausen.de