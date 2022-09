Unverzichtbar – Danke an unsere selbstlosen Lebensretter

Krankentransporte, Erste Hilfe, Auffinden von vermissten Personen, Retten und Bergen von Menschen, Hilfe bei Flutkatastrophen, Durchführung von Impfaktionen und vieles mehr: Das sind die vielfältigen und immens wichtigen Aufgaben der Rettungskräfte. Dabei spielt es keine Rolle, ob unsere Lebensretter ehrenamtlich oder beruflich im Einsatz sind, denn eines haben sie gemeinsam: Alle leisten Hilfe, meist in Notsituationen, mitunter auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens - selbstlos und fürsorglich. In allen Lebensbereichen und rund um die Uhr sind unsere Rettungskräfte nicht mehr wegzudenken: Auf Sportveranstaltungen, in nationalen und internationalen Krisengebieten, bei Unfällen, Feuern, auf den Straßen, zu und im Wasser, in der Luft und auf den Bergen. Um diese so wichtigen Institutionen zu würdigen, veranstaltet das Citymarketing Nürtingen erneut den „Tag der Rettungskräfte“: Am 11. September von 13 bis 18 Uhr stellen sich die Rettungskräfte in der Nürtinger City mit ihrem Aufgabenspektrum den Besuchern vor. Mit dabei sind die DLRG Nürtingen, der DRK Kreisverband Nürtingen-Kirchheim/Teck e.V., der Malteser Hilfsdienst e.V. (Gliederung Nürtingen), das THW, die Freiwillige Feuerwehr Nürtingen und Firma Gross (u.a. im Auftrag des ADAC tätig).

In der Kirchstraße, vom Lammbrunnen bis zur Stadtkirche, rund um den Schillerplatz, dem Marktplatz sowie auf dem K3N-Vorplatz und vor der Stadtkirche sind zahlreiche (Mitmach-) Aktionen und Attraktionen geplant: Lassen Sie sich überraschen! Esther Lay, beim Citymarketing Nürtingen verantwortlich für die Organisation dieses Tages: „Ich freue mich schon für die kleinen und großen Besucher, denn zusammen mit den Rettungskräften haben wir ein attraktives Programm zum Staunen und Mitmachen zusammengestellt!“

Dürfen wir vorstellen? Der „NürTiger“ ist das neue Maskottchen des Citymarketing Nürtingen. Seinen ersten Auftritt wird der NürTiger am verkaufsoffenen Sonntag beim „Tag der Rettungskräfte“ haben. Der NürTiger streift durch die Innenstadt, verteilt kleine Überraschungen an die Kinder lässt sich gerne für Fotos und Selfies ablichten! Unser Maskottchen ist ein echter Sympathieträger: Der NürTiger ist kinderlieb, schlau, spontan, optimistisch, spendabel, fröhlich, wissbegierig, charmant und modebewusst (er kleidet sich vor allem in den Nürtinger Stadtfarben blau und gelb). Zudem ist unser NürTiger umweltbewusst und genießt gerne – das neue Maskottchen wird künftig Events und Aktionen des Citymarketing Nürtingen e.V. begleiten.

Zusätzlich laden die Nürtinger Geschäfte von 13 bis 18 Uhr zum Sonntags-Shopping ein. Frank Schweizer, Vorsitzender des Citymarketing Nürtingen e.V., verspricht: „Unsere Besucher haben einen tollen Tag vor sich: Durch Aktionen und Darbietungen der Rettungskräfte und den verkaufsoffenen Sonntag sorgen wir für den perfekten Sonntagnachmittag: Staunen und Einkaufen zugleich!“ Melanie Wägner, Geschäftsführerin

des Citymarketing Nürtingen, ergänzt: „Für unsere Citymarketing-Mitglieder ist es etwas ganz Besonderes, neben Nürtingern auch Gäste aus benachbarten Städten und Gemeinden begrüßen zu dürfen: Wenn Nürtingen so mit Leben erfüllt ist, können wir am besten zeigen, dass sich ein Besuch bei uns das ganze Jahr über lohnt!“