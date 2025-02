UpBeat Hohenlohe: Das junge Bandfestival

2014 wurde das Workshop-Festival »UpBeat Hohenlohe« ins Leben gerufen. Unter der künstlerischen Leitung des Saxofonisten und Komponisten ­Johannes Ludwig werden dabei Schülerinnen und Schüler gecoacht und bekommen die Gelegenheit, erste Bühnenerfahrungen an der Seite bereits ­etablierter Bands und Formationen der Jazzszene zu sammeln.

Expand © Gerald von Foris Johannes Ludwig

»Der Coaching-Charakter ist ein elementarer ­Bestandteil des Festivals, gleichwertig mit dem künstlerischen Element«, erläutert Johannes ­Ludwig. »Es geht uns explizit um die Begeisterung des Nachwuchses für handgemachte, kreative ­Musik jeglicher Couleur, das ist gar nicht mehr auf Jazz begrenzt.« Am 15. März spielt URS invites, die Band der deutsch-polnischen Bassistin Ursula ­Wienken, in der Hospitalkirche Schwäbisch Hall in Kooperation mit dem Erasmus Widmann Gymnasium – die Veranstaltung ist Teil des JazzArtfestival 2025. Am 22. März folgt der Auftritt des Olga Reznichenko Trio in der Aula des Ganztagsgymnasiums Osterburken. Als Vorband spielt an beiden Abenden ein Ensemble aus Schülern der jeweiligen kooperierenden Schule. »Die Kriterien für die Auswahl der Bands für UpBeat Hohenlohe sind in erster Linie künstlerische Authentizität und die Fähigkeit, auf empathische Art mit Jugendlichen über zwei Tage hinweg ein Konzertprogramm erarbeiten zu können«, kommentiert Johannes Ludwig die Auswahl des Line-Ups. »Vor allem Letzteres muss ich immer im Voraus abschätzen, da ich die Kolleg:innen selten schon aus diesem Kontext kenne. Aber da ich die Anforderungen schon bei der Anfrage kommuniziere, können die Bandleader:innen meist schon ganz gut abschätzen, ob sie sich in dieser Aufgabe sehen. URS invites und das Olga Reznichenko Trio stammen fast schon aus zwei unterschiedlichen Generationen von Jazzmusiker:innen. Olgas Trio ist seit Jahren ein erfolgreicher und mit Preisen ausgezeichneter Bestandteil der deutschen Szene, Ursula ­Wienken ist gerade erst am Durchstarten mit eigenen Projekten, ich halte aber sehr große Stücke auf sie, da wird noch einiges kommen.«

Expand Foto: Niclas Weber Ursula Wienken von URS invites

In den über zehn Jahren, die das UpBeat Hohenlohe nun besteht, hat Johannes Ludwig für das Format stets positive Rückmeldung erhalten, auch und ­gerade seitens der gecoachten Schüler. »Das Feedback war immer begeistert«, führt der künstlerische Leiter aus. »Wir sind dazu übergegangen, dass die Schulbands ihr Konzertprogramm für den Abend wirklich von Null an selbst erarbeiten, im Workshop wird gejamt, komponiert, geschaut, was von den ­Jugendlichen selbst an Input kommt. Vor drei Jahren haben wir zum Beispiel vier ganze Popsongs zusammen komponiert und gelernt, die dann beim Konzert komplett ohne Noten aufgeführt wurden. Diese kreative Erfahrung ist extrem wertvoll und in den meisten Fällen auch komplett neu für die Teilnehmenden.«

URS invites, Sa. 15. März, 19.30 Uhr, Hospitalkirche, Schwäbisch Hall

Olga Reznichenko Trio, Sa. 22. März, Aula GTO, Osterburken

www.upbeat-hohenlohe.de