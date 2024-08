Venezianische Messe Ludwigsburg von 6. bis 8. September

Aus Ludwigsburg nicht wegzudenken und vom 6. bis 8. September geht sie wieder an den Start: die Venezianische Messe Ludwigsburg. »Europa zu Gast in Ludwigsburg!« So könnte laut Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht das Motto der Venezianischen Messe Ludwigsburg lauten, denn an diesen drei außergewöhnlichen Tagen feiert Ludwigsburg ein glanzvolles Fest mit Theater, Tanz, Artistik, Musik, mit Masken und Kostümen von Künstlergruppen sowie Besucherinnen und Besuchern aus zahlreichen Ländern Europas. Diese dürfen sich ganz besonders freuen, denn: dieses Jahr ist der Eintritt zum dreitägigen Open-Air Event erstmals frei!

»Die Venezianische Messe verwandelt den Marktplatz mit einer Vielzahl von eindrucksvollen Masken- und Kostümträgern in eine faszinierende Bühne mit einzigartigem Flair«, erklärt Mario Kreh, Geschäftsführer des städtischen Eigenbetriebs und Veranstalters Tourismus & Events Ludwigsburg, die Bedeutung und Strahlkraft des Festivals. »Mit einem angepassten Konzept, das unter anderem freien Eintritt vorsieht, wollen wir die Venezianische Messe nicht nur überregional, sondern vor allem auch in den Köpfen der Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger noch fester verankern.«

Es ist nicht die einzige Neuerung, auch mit Blick auf das Programm hat sich der Veranstalter Tourismus & Events Ludwigsburg einiges einfallen lassen. So wird etwa am Freitagabend ab 20 Uhr auf dem Marktplatz ein DJ für chillige Sounds sorgen.

Den Abschluss bildet an allen drei Abenden eine Lasershow. Auch an die Kleinen ist mit einer neuen Aktion gedacht: bei einem Bastel-Workshop im Kunstmarkt Boss kann man sich seine individuelle Maske selbst gestalten. Das Angebot findet von Montag, 2. September bis Donnerstag, 5. September, jeweils von 12 bis 18 Uhr statt. Die Maske kann in einem oder in mehreren Terminen fertiggestellt werden. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Pro Maske fallen Kosten von 15 Euro an. Darüber hinaus finden sich auf der Website von Visit Ludwigsburg (www.visitludwigsburg.de) Bastelanleitungen für die eigene venezianische Maske.

Aber auch auf Altbewährtes dürfen sich die Besucherinnen und Besucher freuen: die beliebte Künstlerprozession vom Blühenden Barock zum Marktplatz, die am Freitag, 6. September um 18 Uhr stattfindet, ist ebenso wieder mit dabei wie die Kostümdefilees – am Samstag, 7. September um 21 Uhr, Sonntag und am 8. September um 17.30 Uhr – wie das begehrte Karussell am Fischerhafen in der Eberhardstraße.

Nationale und internationale Künstler bieten auf verschiedenen Spielflächen ein abwechslungsreiches und hochwertiges Programm aus Akrobatik, Schauspiel, Comedy, Stelzentheater und Gesang. Die vielen Kostüm- und Maskenträger, die ihre venezianischen Kostüme und Masken oftmals in mehrmonatiger Arbeit selbst herstellen, geben dem Festival jenes venezianische Flair und Atmosphäre, die sonst nur beim Karneval in Venedig selbst zu erleben sind.

Der Kunst- und Handwerkermarkt sowie vielseitige kulinarische Highlights runden das Angebot ab. Christoph Adels, Leiter der Abteilung Veranstaltungen bei Tourismus & Events, hat noch einen Tipp parat: »Die Venezianische Messe hält zahlreiche Überraschungen bereit, da ist für alle Besucherinnen und Besucher etwas dabei. Einfach kommen, sich treiben und inspirieren lassen!«

Tourismus & Events Ludwigsburg Benjamin Stollenberg

Venezianische Messe Ludwigsburg

Fr. 6. bis So. 8. September,

Innenstadt, Ludwigsburg

alle Infos & Termine:

visit.ludwigsburg.de/venezianischemesse