Seit über 600 Jahren wird in Nördlingen das traditionelle Stabenfest gefeiert und zählt damit zu den ältesten Kinderfesten Deutschlands. Mehr als 2.000 Kinder ziehen festlich gekleidet, mit Blumen und Gesang durch die Straßen der Stadt. Höhepunkt ist der Umzug am Montag, 11. Mai, um 9.30 Uhr durch die historische Altstadt bis zum Festplatz Kaiserwiese. Ein Vergnügungspark sowie Bierzelt und Biergarten laden anschließend zum Verweilen ein. Das Festprogramm beginnt bereits am Freitag. Neben der »Land. Forst. Garten. Ausstellung« wird es auch einige musikalische Highlights wie etwa den Auftritt der »Bayernmafia« geben.

Nördlinger Stabenfest, Fr. 8. bis Mo. 11. Mai, Fr. 14 Uhr, Sa.& So.

11 Uhr, Mo. 9.30 Uhr, Altstadt Nördlingen, stabenfest.de