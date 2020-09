Volksfest feiern in „Wilhelmer’s Kleiner SchwabenWelt“

Auch wenn das Cannstatter Volksfest abgesagt ist und Bierzelte wie die „SchwabenWelt“ nicht aufgebaut werden – Wasenfans können das süffige Schwaben Bräu Volksfestbier der Familienbrauerei Dinkelacker dieses Jahr trotzdem in Wasenatmosphäre in „Wilhelmer‘s Kleiner SchwabenWelt“ vom 25. September bis 11. Oktober genießen. Unter dem Motto „2 Halbe sind auch ein Maß“ holt der beliebte Volksfestwirt das Ereignis ganz einfach in seine Stuttgarter Gastronomien „Schlachthof“, „Stäffele“ und „Amici“ – mit allem, was dazugehört: Trachten, Holzhütten und Lauben.

Die Alternative zum großen Volksfest auf dem Wasen, das dieses Jahr Corona-bedingt abgesagt werden musste, steht: Aus Wilhelmer’s „SchwabenWelt“ wird „Wilhelmer‘s Kleine SchwabenWelt“. Unter dem Motto „2 Halbe sind auch ein Maß“ hat der beliebte Volksfestwirt ein eigenes Wasen-Konzept entwickelt und dies einfach an drei seiner Stuttgarter Standorte verlegt. Vom 25. September bis 11. Oktober 2020, also zur klassischen Wasenzeit, findet im „Schlachthof“ wie auch im „Stäffele“ der kleine „Wasen 20 2.0“ statt, ab 2. Oktober zusätzlich im „Amici“.

Eröffnet wird am 25. September um 17 Uhr im „Schlachthof“, samt Fassbieranstich, Haxen und Göckele. Ab dann fließt das Schwaben Bräu Volksfestbier aus dem Zapfhahn. Damit sich auch eingefleischte Wasenliebhaber in dem Biergarten wohlfühlen, wird eine Altholzhütte aufgebaut und alles volksfestlich geschmückt. An den beiden anderen Standorten lassen die Stäffele Box sowie die Equipe Lounge echtes Wasenfeeling aufkommen. In allen drei Locations wird das frisch gezapfte und besonders würzige Schwaben Bräu Volksfestbier ausgeschenkt. Außerdem werden die typischen Wasenschmankerln serviert – natürlich in Tracht, in der auch die Gäste gerne erscheinen dürfen, um für noch mehr Stimmung zu sorgen. Sie können sogar die Wasen-Ikone DJ Marco MZEE erleben. Er wird die Besucher per Livestream auf Bildschirmen aus seinem „Wasenstudio“ begrüßen.

Damit auch in Corona-Zeiten wasenkonform kräftig angestoßen werden kann, haben die Braumeister der Familienbrauerei Dinkelacker wie jedes Jahr rechtzeitig die Sudkessel angeworfen, um die frischwürzigen Festbiere von Dinkelacker und Schwaben Bräu zu brauen. „Das Cannstatter Volksfest war für uns immer der Höhepunkt der Festsaison. Deshalb war schnell klar, dass es unsere Festbiere auch ohne Wasenveranstaltung geben wird – für alle, die diese schöne Tradition des geselligen Beisammenseins mit einem besonderen Bier auch dieses Jahr pflegen wollen, wenngleich in einem anderen Rahmen oder in privater Runde“, sagt Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker. „Umso mehr freuen wir uns über die tolle Idee von Herrn Wilhelmer, in seiner „Kleinen SchwabenWelt“ eine Alternative zum Wasen zu bieten.“

Wasen 20 2.0 in Wilhelmer‘s Kleiner SchwabenWelt: Schlachthof: 25.09. – 11.10.2020: - Freitag, 25.09.2020, 17.00 Uhr, Eröffnung und Fassbieranstich - Donnerstag bis Samstag von 18 – 23 Uhr - Sonntag von 11 – 17 Uhr, bei schönem Wetter „Biker Sonntags-Wasen“ mit Weißwurst Frühschoppen Stäffele: 25.09. – 11.10.2020: - Donnerstag bis Sonntag 18 – 23 Uhr Amici: 02.10 – 11.10.2020 - Donnerstag bis Samstag 18 – 23 Uhr - Sonntag, 04.10. ab 14 Uhr Frühschoppen „Wasenpirsch meets Equipe“ Reservierungen unter: Tel.: 0711/66 419 400 oder willkommen@schwabenwelt.de Weitere Informationen unter: https://www.schwabenwelt.de