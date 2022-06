Volles Programm beim Kessel-Festival

Im Sommer 2019 fand die erfolgreiche Premiere des Kessel Festivals in Stuttgart statt. Das neue, nachhaltige Musik-, Sport- und Kultur-Festival auf dem Cannstatter Wasen, im Reitstadion und auf dem Neckar begeisterte rund 28.000 Besucher*innen. Die Planungen für die Neuauflage des Kessel Festivals sind in vollem Gange: Am 25. und 26. Juni 2022 wird der Cannstatter Wasen erneut zum bunten Jedermann-Festival im Herzen Stuttgarts.

Abseits der Stuttgarter Hochkultur bildet und bietet das Kessel Festival eine vielseitige Plattform für die gesamte Region. Neben etablierten, internationalen Topstars der Musikszene auf der Hauptbühne und jungen, aufstrebenden Musikern auf der Kulturbühne, laden Sport- und Funsportbereiche sämtlicher namhafter (Ball-) Sportvereine aus und um den Kessel zum Mitmachen und Zuschauen ein. Nachhaltigkeit zum Anfassen wird auf dem integrierten Übermorgen Markt geboten und ein interaktives Kinder- und Familienprogramm rundet das Kessel Festival als etwas Besonderes für Besucher*innen jeglichen Alters ab.

Musik

Auf der Hauptbühne begeistern an den beiden Festivaltagen musikalische Top Acts unterschiedlicher Genres bis zu 25.000 Menschen.

Samstag, 25. Juni 2022

ANNENMAYKANTEREIT

Als Headliner am Samstag präsentieren wir mit größter Vorfreude ANNENMAYKANTEREIT, die 2020 ihr neues Album „Zwölf“ rausgebracht haben. Es ist ein Album aus dem Lockdown. Ein Album, das unter Schock entstanden ist. Für sie hat es immer drei Teile gehabt – den düsteren Beginn, das Aufatmen danach und die süß-bittere Wahrheit zum Schluss. Wir können es kaum erwarten, bis es am 5. Juni 2022 wieder heißt: Ich geh heute endlich wieder tanzen!

| www.annenmaykantereit.com |

DIE ORSONS

Schlau, musikalisch, cool, witzig, nachdenklich, liebevoll, zynisch, absurd, ehrlich – und vor allem: einzigartig. Alles Adjektive, die DIE ORSONS perfekt wiederspiegeln. Vor 10 Jahren trafen sich durch Zufall vier junge, geniale, sehr gutaussehende und sehr hungrige MCs. Zahlreiche Alben, Hits und Chart-Erfolge später, freuen wir uns, DIE ORSONS auf dem Kessel Festival präsentieren zu dürfen. Wer weiß wie lange man noch die Chance hat, diese einzigartige Band live zu sehen.

| www.dieorsons.de |

01099

Das sind Zachi, Gustav, Paul und Dani. Die vier Jungs wuchsen in Dresdens Neustadt auf und sind der Hip-Hop/Pop Act der Generation Nachhaltigkeit. Ohne Seximus in den Texten wird ein Lebensgefühl vermittelt, das den Nerv unserer Zeit trifft. Dabei greift das Trio auf ihre musikalische Ausbildung und jahrelange Erfahrung als Orchestermusiker zurück. Nach den Hits "Frisch" und "Durstlöscher", folgte letzten Sommer ihre "DACHFENSTER EP".

| www.instagram.com/official01099 |

LOTTE

Glück. So heißt der langersehnte Nachfolger von LOTTEs Debütalbum Querfeldein. Mit Songs wie der ersten Single „Schau mich nicht so an" oder dem Duett mit Max Giesinger „Auf das was da noch kommt“, durchmisst LOTTE dabei die Höhen und Tiefen des menschlichen Glücksstrebens. LOTTE weiß, wie nahe die lichtesten Höhen und die tiefsten Täler beieinanderliegen und dass das eine ohne das andere nicht möglich ist. Aus dieser Erkenntnis generiert sie mitreißenden, aufrichtigen, euphorisierenden Pop, der so vielseitig ist wie das Leben selbst. In diesen Momenten und sicherlich auch bei ihrem Auftritt auf dem Kessel Festival findet man dann tatsächlich: Glück.

| www.musikvonlotte.de |

KLEINSTADT (Newcomer Band Contest Gewinner 2019)

KLEINSTADT ist eine aufstrebende Rock- und Popband aus Herrenberg. Die Band besteht aus fünf Jugendlichen im Alter von 17-18 Jahren und ging im Frühjahr 2020 aus der Band Cube Six hervor. Als Cube Six spielte die Band unter anderem bereits auf dem Kesselfestival 2019 in Stuttgart, gewann den Heckengäu Band Contest und belegte den zweiten Platz beim Deutschen Rock&Pop Preis in Siegen. Sie überzeugen mit berührenden deutschen Texten und eingängigen Gitarrenriffs. Wenn die fünf Jungs von Kleinstadt als Band miteinander spielen, merkt man, dass sie sich schon lange kennen und eine eingespielte Gruppe sind. Ihre Lieder ergreifen und animieren zum Tanzen und Mitsingen.

| www.facebook.com/Kleinstadt.band |

Sonntag, 26. Juni 2022

LABRASSBANDA

Ja, LaBrassBanda kommen aus Bayern. Ja, sie tragen gerne Lederhosen. Ja, sie spielen Blasmusik. Und das auch noch gerne barfuß. Wer sie aber 2022 immer noch in eine Schublade stecken möchte, auf der sowas wie „Schräge bayerische Band“ steht, hat nichts verstanden. LaBrassBanda mögen ihre Wurzeln in Oberbayern haben, längst sind sie auf der ganzen Welt unterwegs – und das sehr erfolgreich. Mit einem Sound, der sich nicht um Genregrenzen schert. Denn für LaBrassBanda gibt es keine Grenzen. Keine Ländergrenzen. Keine stilistischen Grenzen. Keine Grenzen im Kopf. Und so ist „Danzn“, das fünfte Studio-Album von LaBrassBanda, Popmusik im allerbesten Sinn. Und genau aus diesem Grund heißt es am Sonntag auf dem Kessel Festival: Auf geht’s! Danzn!

| www.labrassbanda.com |

SILBERMOND

Mit neuen Songs präsentiert sich die Band Silbermond ihren Fans beim Kessel Festival 2022. Im Gepäck hat die Pop-Rock-Band aus Bautzen nicht nur die Hits aus ihrem aktuellen Album, sondern auch weitere Meilensteine ihres Schaffens wie „Das Beste“, „Symphonie“ und „Irgendwas bleibt“.

| www.silbermond.de |

JORIS

Ohne parallellaufende Konzerte oder Festivalauftritte hat der Sänger und Musiker JORIS sich nur auf sein neues Album konzentriert. Aus bekannten Gründen. Stattdessen: Ruhe. Die nötige Entschleunigung, sich komplett auf die neuen Songs zu fokussieren. Vielleicht ein Grund, weshalb „Willkommen Goodbye“ so anders geworden ist. Und gleichzeitig so seltsam vertraut. Als würde man einen alten Freund nach langer Zeit wieder fest in die Arme schließen. Ganz ohne Abstand. Verrückt.

| www.jorismusik.de |

MOOP MAMA

Zehn Individuen bringen zum vierten Mal als Band ein Album raus – und nennen es: ICH. Damit erschaffen sie mehr als ein Wir, mehr als bloße Gruppendynamik. MOOP MAMA kreieren eine neue Identität, die sich aus den Egos, Talenten, Launen und Ansichten von zehn komplett verschiedenen Musikern zusammensetzt. Und wenn einer rappt, zwei die Drums bearbeiten und sieben Typen alles aus ihren Lungen rausholen, ist es schon ein Statement, das Ganze als ICH zu verkaufen. Die Maschine MOOP MAMA – von außen eine Einheit, von innen viel Reibung. Aber Reibung erzeugt Wärme und das werden wir auf dem Kessel Festival definitiv spüren!

| www.moopmama.com |

ÄLICE

Freut Euch auf einen tollen Auftakt am Sonntag auf dem Kessel Festival: Vielleicht kennt man Alice Martin noch von Chefboss, aber die Künstlerin stellt sich nun als Älice solo vor und bringt dazu ihr Debütalbum „Zebra“ mit. In diesem Album bewegt sie sich zwischen vermeintlichen musikalischen Grenzen, zwischen R’n’B, Hip Hop und etwas, das man ungern als Pop bezeichnen will, weil ihre Songs dafür einfach zu viel Seele haben. Älice will nicht bedienen, das merkt man sofort, sondern will teilhaben lassen, und dabei zeigt die unbezahlbare Gabe vermeintliche Gegensätze mühelos zusammenzubringen und gut klingen zu lassen.

| www.instagram.com/alice_boss_martin |

Timetable Hauptbühne

Samstag 25. Juni 2022 13:00 – 14:00 Uhr Kleinstadt "Newcomerband Contest Gewinner 2019" 15:00 – 16:00 Uhr Lotte 17:00 - 18:00 Uhr 01099 19:00 – 20:00 Uhr Die Orsons 21:00 – 22:00 Uhr Annenmaykantereit Sonntag 26. Juni 2022 13:00 – 14:00 Uhr Älice 15:00 – 16:00 Uhr Moop Mama 17:00 - 18:00 Uhr Joris 19:00 – 20:00 Uhr Silbermond 21:00 – 22:00 Uhr LaBrassBanda

Kulturbühne

Samstag, 25. Juni 2022 NEWCOMER BAND CONTEST 2022

Jules ist 21, kommt aus Böblingen, macht englische Popmusik und verpackt all ihre Gefühle in Songs. Warme Töne, tiefgehende Texte und bewegender Gesang machen die Künstlerin aus.

PAULINKO Wer genug hat von den schlaffen deutschen Playlists, die wahlweise Studentenlyrik in Schlagerform oder bekiffte Vorstandjungs, die auf Ghetto machen featuren, der kommt an Anna Pauline Kohn nicht vorbei.

7MILES “7 Miles” ist vieles. LIEBE. VERLANGEN. KNUTSCHEN. Klebriges Eis am Stiel und laue Sommernächte. Es ist DRAMA, WUT und der Wunsch, der ganzen Welt die Stirn zu bieten. Aber vor allem steht 7 Miles für eines. EKSTASE.

Sonntag, 26. Juni 2022 Best of Streetdance-SHOW Baden-Württemberg 2022

Bei der „Best of Streetdance-SHOW Baden-Württemberg 2022“ präsentieren sich Tanzcrews aus ganz Baden-Württemberg mit ihren eigenen Styles. Nach den langen Corona-Einschränkungen freuen sich die Tänzerinnen und Tänzer, live auf einer Bühne vor Publikum ihr Können zu zeigen: Popping, Locking, Krumping, Breaking – es gibt vielseitige Performances zu sehen. Ein Choreografie-Workshop mit dem mehrfachen deutschen Meister im Hip-Hop und Breakdance Muharem Demiri aka MEMI sowie ein Free Style Battle stehen ebenfalls auf dem Programm. Die landesweite Vernetzung der Tanzszene im nichtkommerziellen Streetdance-Bereich wird vom Netzwerk Streetdance BW aktiv gefördert. Im Netzwerk sind Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg zusammengeschlossen. Veranstalter des Best of Streetdance CONTEST 2022 sind die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e.V. (AGJF).

Anmeldung zur Teilnahme an der Best of Show und/oder beim Freestyle-Battle: streetdance@agjf.de

Streetdance – das ist in erster Linie Spaß, Rhythmus und Dynamik! Im Streetdance mischen sich verschiedene Tanzstile beispielsweise aus Hip Hop und Breaking mit individuellen Improvisationen. Es gibt keine festgelegten Schrittfolgen. Getanzt wird in der Gruppe, jede ihren eigenen Stil. In vielen Jugendhäusern und -einrichtungen in Baden-Württemberg finden regelmäßig Tanzangebote in Form von Workshops, Events und Battles statt. Streetdance Contests bieten die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu präsentieren und sich mit anderen zu messen. Respekt und Fairness spielen dabei eine grundlegende Rolle.

Timetable Kulturbühne

Samstag 25. Juni 2022 14:00 - 14:45 Uhr Jules 16:00 - 16:45 Uhr Paulinko 18:00 - 18:45 Uhr 7 Miles Sonntag 26. Juni 2022 13:00 – 14:00 Uhr Anmeldung Tanzcrews 14:00 - 15:45 Uhr Best of Streetdance- SHOW 15:45 - 16:15 Uhr Choreo-Workshop mit Muharem Demiri aka MEMI 16:15 - 18:00 Uhr Freestyle Battle

Mehr Musik!

Neben der Hauptbühne und der Kulturbühne wird es in diesem Jahr noch mehr Musik geben. Freut euch auf 3 DJ Bühnen und Karle´s Tanzkutsche.

DJ-Bühnen

Rote Zora (Cannstatter Wasen)

Rein weiblich und bunt gemischt gibt es auf der Roten Zora Tunes von Downbeat bis Techno. Es erwartet euch eine kleine aufregende Auswahl elektronischer Künstlerinnen teils etabliert, teils neu entdeckt. Während wir wild und rhythmisch durch den Samstag getrieben werden, lädt der Sonntag zum Träumen ein. Lasst euch überraschen und feiert mit uns.

Timetable Rote Zora

Samstag 25. Juni 2022 14:30 - 16:00 Uhr Wird noch bekannt gegeben 16:00 - 17:30 Uhr Wird noch bekannt gegeben 17:30 - 19:00 Uhr Leo Tiger 19:00 - 20:30 Uhr Mara Sander 20:30 - 22:00 Uhr Amy G Dala Sonntag 26. Juni 2022 14:30 - 16:00 Uhr Wird noch bekannt gegeben 16:00 - 17:30 Uhr Wird noch bekannt gegeben 17:30 - 19:00 Uhr Amorle 19:00 - 20:30 Uhr Leirum 20:30 - 22:00 Uhr Midori Yoshi

Spielwiese (Reitstadion)

Digital und Platten, Techno und Downbeat, entspannt und aufreibend, DJ Set und Live Performance. Die Spielwiese bietet euch ein fröhlich gemischtes Musik Erlebnis und einen Einblick in die vielfältige Welt der elektronischen Tanzmusik. Wir laden euch ein zu Tanzen, feiern und chillen.

Timetable Spielwiese

Samstag 25.06.2022 14:00 - 15:30 Uhr Sto 15:30 - 17:00 Uhr Hair und Krieger 17:00 - 18:30 Uhr Kraut und Rüben 18:30 - 20:00 Uhr Salon Bitter 20:00 - 21:30 Uhr Miro Sonntag 26.06.2022 14:00 - 15:30 Omni 15:30 - 17:00 Chris Gebert 17:00 - 18:30 Robin T-Treier 18:30 - 20:00 Synthi Roman 20:00 - 21:30 Molecular Music

HipHop Kiosk (Kanuverein)

Im Kanuverein wartet ein Kiosk voller HipHop, Deutschrap, R&B, Future-Soul-Dacehall-Trap, House/Nu- Disco und Classic Funk Leckereien auf die Kessel Festival Besucher*Innen.

Timetable HipHop Kiosk

Samstag 25.06.2022 12:00 - 13:00 Diversion 13:00 - 15:30 Emilio 15:30 - 17:00 Crypt 17:00 - 18:30 Diversion 18:30 - 20:00 Emilio 20:00 - 21:30 Crypt Sonntag 26.06.2022 13:00 - 15:30 Crypt 15:30 - 18:30 Friction 18:30 - 19:30 Emilio 19:30 - 21:30 Emilio & Crypt

Karle’s Tanzkutsche (Festivalgelände)

Karle Recycling hält den Kessel sauber und bringt euch LEIRUM auf’s Kessel Festival! Sie entschleunigt euch vielfältig mit Downtempo, fluffig oder technoid, für tanzende Herzen und Ohren. Die Karle Recycling Tanzkutsche ist täglich von 12 bis 17 Uhr auf dem Festivalgelände unterwegs.Karle Recycling kümmert uns um alles, was vom Kessel Festival übrig bleibt – und wenn ihr alle mithelft, wird aus euren Speiseresten feinster Ökostrom für unser Bike! Also denkt dran, Abfall lebt lang und nur getrennt lässt´s sich easy recyceln!

Sport

Neben internationaler Live-Musik bekommen die Besucher*innen ein umfangreiches und interaktives Sportprogramm geboten. Wie bereits bei der Premiere des Kessel Festival 2019 sind auch 2022 erneut viele große Sportvereine der Stadt und Region mit einem vielfältigen Mitmachprogramm dabei. So zum Beispiel im Stuttgart Reds Schlagtunnel oder beim „American Football Experience“-Parcours der AMC Silver ARROWS, wo tolle Gewinne auf den besten Teilnehmer eines jedes Tages warten. Die Besucher können sich zudem auf den bereits in 2019 hochfrequentierte Bagjump, Street Racket, Stand Up Paddling, Drachenboot und weitere Wassersportaktivitäten auf dem Neckar freuen.

E-Freestyle Motocross Show

Ein neues sportliches Highlight kommt in Form der E-Freestyle Motocross Show Deutschland Premiere über den Cannstatter Wasen geflogen. Mat Rebeaud ist seit über 20 Jahren das Gesicht des Freestyle Motocross in der Schweiz. Der Romand war Weltmeister, Gesamtsieger der Red Bull X-Fighters und gewann eine Silbermedaille bei den X-Games. Nun schlägt er wieder ein neues Kapitel auf: Als erster und bisher einziger Freestyle Motocrosser in Europa fliegt er auf einer Maschine mit Elektromotor. «Der Schub ist völlig anders, ich musste mich erst daran gewöhnen. Doch inzwischen beherrsche ich die gleichen Sprünge wie vorher. » Aber nicht nur die Umwelt freut sich über den elektrisch betriebenen Motor, sondern auch Mat: «Ich kann abends trainieren oder am Sonntag. Täte ich das mit einer klassischen FMX-Maschine, gäbe es Lärmklagen. Noch ist Mat überall der Einzige auf der lautlosen Maschine, doch es ist abzusehen, dass das nicht so bleibt.

ROCK the BEACH

Mit der nationalen Beach Volleyball Serie ROCK the BEACH kommt außerdem ein nationaler Profi-Event dazu, der die Vielfalt des Kessel Festival nochmals erweitert. In drei Wochen startet ROCK the BEACH in die Premierensaison. Der erste Aufschlag der neuen nationalen Beach-Volleyball Serie erfolgt im Rahmen des Kessel Festival im Reitstadion am Cannstatter Wasen. Während das nachhaltige Musik-, Sport- und Kultur-Festival am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr seine Tore öffnet, spielen die besten Beach-Volleyballer*innen bereits ab Freitag, 24. Juni bis zum 26. Juni um wichtige Punkte für die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften und 10.000 Euro Preisgeld.

Die Premiere von ROCK the BEACH will sich auch das Nationalteam Karla Borger/Julia Sude nicht entgehen lassen. Die Olympiateilnehmerinnen leben und trainieren in Stuttgart und freuen sich auf das Turnier: „Es ist immer etwas Besonderes, in seiner Heimatstadt zu spielen. Aber ein Turnier im Rahmen des Kessel Festival toppt das Ganze noch einmal. Unser gesamter Fokus liegt natürlich auf dem bestmöglichen sportlichen Erfolg, aber Acts wie AnnenMayKantereit oder die Stuttgarter Hip Hopper ‚Die Orsons‘ lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Da wäre ich auch ohne das ROCK the BEACH Turnier auf jeden Fall dabei gewesen“, sagt Karla Borger.

„Wir freuen uns, dass wir mit ROCK the BEACH auf dem Kessel Festival zu Gast sein dürfen. Aktuell sind wir in der Hochphase der Saisonvorbereitungen um allen Teams und den Beach-Volleyball-Fans hochklassige Turniere zu bieten. Unser neues Turnierformat steht für die Kombination aus Sport, Entertainment und Community. In Stuttgart ist der gesamte Entertainment Part perfekt mit dem Kessel Festival garantiert. Dass wir mit Karla Borger und Julia Sude die Weltranglistensechsten am Start haben, spricht für die sportliche Klasse des Turniers“, sagt Werner Richnow, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur SPORTPLATZ GmbH aus Hamburg.

Für ROCK the BEACH werden im Reitstadion vier Spielfelder errichtet. Die Zuschauer*innen finden rund um die Courts viel Platz, um den olympischen Sport hautnah zu erleben. Beste Sicht auf das Spielgeschehen bieten die festen Tribünen im Reitstadion und rund um den Main Court stehen zusätzlich rund 300 Tribünenplätze zur Verfügung. Insgesamt spielen jeweils 16 Frauen- und Männerteams um den Premierentitel.

Spielbeginn ist am Freitag um 14 Uhr mit den Gruppenspielen um den Einzug in das Achtelfinale bzw. als Gruppenerster direkt in das Viertelfinale. Anschließend geht es im einfachen K.o.-System weiter. Samstag und Sonntag ist der Spielbeginn mit Öffnung des Kesselfestivals jeweils um 11 Uhr. Am Finaltag beginnen die Spiele um die dritten Plätze und die Finals um 13 Uhr.

Für die Community, also alle Beach-Volleyballfans und die, die es werden wollen, stehen ab Samstagnachmittag zwei Spielfelder zum freien Spielen und für kleine unterhaltsame Wettkämpfe zur Verfügung. Dieser Freizeit und Breitensportbereich wir von den Profis vom Volleyball-Landesverband Württemberg für alle Interessierten organisiert.

Tobias Reisenhofer, Geschäftsführer der Kessel Festival GmbH & Co. KG: „Das Programm rund um die nationalen und internationalen Topstars der Musikszene steht gleichermaßen für (Fun-)Sport-Attraktionen zum Mitmachen und Zuschauen. Mit ROCK the BEACH kommt nun ein nationaler Profi-Event dazu, der die Vielfalt des Kessel Festivals nochmals erweitert.“

Slackline World Cup 2022

Wenn sich beim Kessel Festival in Stuttgart am 25. und 26. Juni 2022 die internationale Slackline-Weltelite zum Trickline World Cup trifft, geht es um mehr als nur einen Wettbewerb. Die Marke GIBBON, Pionier und Begründer der Trickline-Szene, wurde 2007 in Stuttgart gegründet und ist seither dort ansässig. Nun kehrt Tricklining mit dem wichtigsten Slackline-Contest des Jahres zurück zu seiner Wiege, um die Zuschauer mit spektakulärer Action und einem unvergleichlichen Community-Vibe zu begeistern.

MAKE TRICKLINING GREAT AGAIN! Trickline bietet spektakuläre Unterhaltung, ist die dynamischste Disziplin im Slacklining und verbindet Outdoor mit urbanem Freestyle. Kraft, Koordination, Ausdauer und Style sind bei den akrobatischen, bis zu sieben Meter hohen Sprüngen, endlos scheinenden Combos und anspruchsvollen statischen Tricks entscheidend. Dabei sind die Community und der Vibe vielen Athlet*innen dabei genauso wichtig wie die neuesten Tricks und spektakuläre Combos. Benni Schmid, GIBBON Team-Athlet und Weltrekordhalter für den höchsten Sprung auf einer Slackline freut sich bereits:

„Für uns Athleten ist es das größte Event des Jahres. Ich kann es kaum erwarten, die Community auf einem Haufen zu sehen. Die Vibes sind immer was ganz Besonderes. Solche Events sind brutal wichtig, um der Welt zu zeigen wie geil der Sport ist und was wir können. Es werden Geschichten geschrieben, die man nicht so schnell vergisst.“

SLACKLINING IS COMING HOME! Slacklining wie es heute Millionen von Menschen betreiben, wurde von GIBBON ab 2007 aus dem Stuttgarter Kessel in die Welt getragen, weshalb für viele die baden-württembergische Landeshauptstadt nach wie vor unangefochten die weltweite Slackline-Hauptstadt ist: Trickline is coming home, also! Umso mehr freut sich die internationale Elite aus Südamerika, den USA, Japan und Europa auf den Trickline World Cup in der Schwabenmetropole. Aber auch Robert Käding, Weltcup-Organisator, Slackline-Pionier und Gründer von GIBBON kann es kaum erwarten, Tricklining wieder eine große Bühne zu bieten:

„Wir glauben an den Mehrwert, den eine Community sich selbst bieten kann. Deshalb bieten wir Menschen, die Spaß an der Herausforderung haben, mit der Schwerkraft zu spielen, seit 15 Jahren die Möglichkeit zusammen zu kommen. Tricklining hat Style, macht total süchtig, fördert die Kreativität, trainiert Körper, erzeugt mit jedem kleinen Erfolg mehr Selbstvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und bringt Gleichgesinnte an einem Ort zusammen. Bereits seit 2010 unterstützen wir mit der ersten Weltmeisterschaft in Brixen, Italien diesen Sport und sind immer wieder beeindruckt, wie weit die Athleten diesen Sport entwickeln.“

„Wir feiern hier das ganze Wochenende den Sport in all seiner Vielseitigkeit. Wir lieben es mit der Schwerkraft zu spielen und immer neue Möglichkeiten zu finden die Gesetze der Physik herauszufordern. Tricklining ist eine Passion, die global Menschen verbindet.“ - Lotto BW-Trendsportler Benni Schmid

Nach der Qualifikation am Samstag und dem Finale am Sonntag jeweils um 20h verwandelt das Kessel Festival zusammen mit GIBBON den Wettkampfbereich in eine Tanzfläche. Gemeinsam mit den Athleten und der Community wird zur Musik von DJ Stereo Tricks zu Ghetto Funk, Cumbia, und elektronischer Musik das Tanzbein geschwungen.

Offizielle Sponsoren des Slackline World Cup 2022: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, Globetrotter Stuttgart, Blackroll

Übermorgen Markt

Auf einer Fläche von über 3.500 m² erleben die Besucher*innen auf dem Übermorgen Markt rund 100 innovative und nachhaltige Aussteller sowie Partner aus den Bereichen New Mobility, Fair Fashion, Naturkosmetik, soziale und kulturelle Initiativen, Start-ups, NGO‘s und Wirtschaft. Die größte interaktive Open-Air-Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit in Deutschland lädt zum Bummeln und Mitmachen ein.

Kleidertauschparty Kleidung tauschen statt neu kaufen?

Komm zum Kleidertausch auf den Übermorgen Markt beim Kesselfestival! Warum starten wir eine Kleidertauschparty? Jedes Jahr werden in Deutschland ca. eine Million Tonnen Altkleider in Altkleidercontainer oder Sammlungen gegeben. Diese Menge füllt 62.000 LKWs. Gleichzeitig wird mehr und mehr Kleidung neu gekauft. Sich immer wieder mal neu einzukleiden, macht schließlich auch Spaß! Wie das geht, ohne dabei wertvolle Ressourcen zu verbrauchen und Geld auszugeben, kannst Du bei unserer Future Fashion Kleidertauschparty erleben.

Sortiere aus, was Du nicht mehr trägst und finde neue Lieblingsteile! So funktioniert‘s:

1. Den Kleiderschrank durchstöbern & max. 10 Kleidungsstücke aussuchen.

2. Am Eingang der Kleidertauschparty Deine gut erhaltenen Teile abgeben.

3. Neue Lieblingsstücke aussuchen.

4. Glücklich nach Hause gehen.

Du möchtest dabei sein? Dann komme am 25. Juni + 26. Juni von 11 – 17 Uhr zum Future Fashion Kleidertausch auf den Übermorgenmarkt beim Kessel Festival!

Du möchtest das Future Fashion Team beim Kleidertausch unterstützen? Dann melde Dich bei Amelie (amelie@futurfashion.de). Nachdem du uns beim Kleidertausch geholfen hast (Kleider annehmen und einsortieren) bekommst Du von uns ein Ticket, mit dem du alle Konzerte besuchen kannst.

VinoKilo

Vintage-Liebhaber*innen kommen bei Deutschlands größten Vintage Kilo Sale auf ihre Kosten: hier findet man bunte Vintage-Schätze bei toller Musik und großartiger Vintage Atmosphäre! VinoKilo versteht sich als ein soziales Unternehmen, welches Deutschlands größte Pop-up Veranstaltungen für Secondhand Kleidung betreibt, wobei die Kleidungsstücke zu einem Kilopreis verkauft werden. Teil der Philosophie ist es, die Menschen zu ermutigen und ihnen bewusst zu machen, dass Kleidung als zeitlose Kunstwerk betrachtet werden kann.

E-Bike Welt

Auch das heißeste Thema nachhaltiger Mobilität darf auf dem Kessel Festival nicht fehlen. Ab 2022 schaffen die Veranstalter mit Partnern eine ganzheitliche E-Bike-Welt mit buntem Portfolio an E-Bike Produkten und großen Testparcours.

Themenwelten:

• Urban Mobility

• E-Mountainbikes, E-Trekking Bikes, E-City Bikes, E-Cruiser, E-Cargo Bikes, E-Scooter und Elektroroller

• Komponenten / Zubehör / Bekleidung

• Infrastruktur / Verkehr / Tourismus / Umwelt

• Service / E-Mobilität

Kinder und Familien

Im liebevoll dekorierten Reitstadion werden Kindern und Familien unter bunten Wimpeln zahlreiche Kreativstationen vom Stuttgarter Jugendhaus geboten: ob beim Circus Circuli Mitmach-Zirkus für Groß & Klein, im Kinderatelier oder bei der Kinderschminkstation.

Das KESSEL FESTIVAL bietet massig Platz um sich auszutoben und Spaß zu haben. Beispielsweise im BURTON Riglet Park: getreu dem Motto „früh übt sich“ bietet dieser ein auf Kinder ausgelegtes Snowboarderlebnis der besonderen Art. Für die Zeit danach bieten unsere Ausruh-Oasen für die ganze Familie viel Platz zum Relaxen.

Junges Weindorf

Unser Zirkus, unsere Affen! Im Zirkuszelt auf dem KESSEL FESTIVAL schenken 16 junge Winzer und Winzerinnen aus Stuttgart und dem Remstal ihre handgemachten Weine aus. Unkonventionell und authentisch können die Besucher so eine große Weinauswahl in entspannter Atmosphäre genießen: Bio-Weine, spontanvergorene Qualitätsweine, Unfiltriertes, Perlendes, rote Spitzengewächse mit internationalem Anspruch – die jungen Wilden haben wieder viel Abwechslung im Gepäck und für jeden Gaumen etwas Passendes. Ein Besuch bei den Geschmacks-Akrobaten unterm Zirkusdach ist Pflicht!

Mit dabei: 70469R!, Weingut Johannes B., Weingut Beurer, Weingut Dobler, Weingut Eißele, Weingärtner Fellbach eG, Weinkellerei Wilhelm Kern, Weingut Klopfer, Vintage Winery Stuttgart, Weingut Kuhnle, Weingut Maier, MAXWEIN, Öko-Weingut Schmalzried, Weingut Schütz, Weingut Siegloch, Weingut Sterneisen

Trott-war-Allee – Kunst sehen, machen, hören

In Zusammenarbeit mit Trott-war wird es zudem eine weitere Neuheit geben: Die Trott-war-Allee. Direkt nach dem Eingang finden die Festival Besucher den mit Bäumen gesäumten Hauptlaufweg, der 2022 mit einem vielfältigen Straßenkunst-Programm bespielt wird.

Der in Stuttgart ansässige mildtätige Verein Trott-war e.V. lässt die Besucher der Trott-war-Allee am Entstehen von Kunst teilhaben. Vor ihren Augen wird der Bildhauer Murat Taskin eine Skulptur fertigen und seine Arbeit erklären. Danach dürfen sie selbst Hand anlegen und sich als Künstler versuchen. Der vom Arnulf-Klett-Platz bekannte Trott-war-Verkäufer Martin Kikiny wird wie in seinen alten Zeiten als Straßenkünstler wieder als Pantomime und Lebende Statue auftreten. Marius Arcālean wird mit Kreide ein vergängliches Kunstwerk auf den Asphalt malen und der Multiinstrumentalist und Liedermacher Wolfgang Sörös bietet mit seiner Straßenmusik ein Kontrastprogramm zu den Künstlern auf der Hauptbühne. Desweiteren sind die beiden freundlichen Stelzenlauf Insekten des Theater Auf!Lauf! unterwegs und nehmen Kontakt zu den Festivalbesuchern auf. Manchmal haben sie allerdings etwas andere Vorstellungen, der für uns so logischen Dinge. Keine Angst, sie wollen nur spielen! Atemberaubende Moves? Kein Problem. Ditto Winterstein, Weltmeister, Europameister und Süddeutscher Meister im Breakdance verzaubert euch mit seiner Crew 3 x täglich auf der Trott-war Allee.