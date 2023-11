Vorweihnachtsspektakulum Dinkelsbühl

Es ist Advent in Dinkelsbühl: Straßen und Schaufenster sind wunderschön, weihnachtlich beleuchtet und liebevoll geschmückt. Der Duft von Glühwein, Spekulatius und Lebkuchen liegt in der Luft und bald schon ist Weihnachten. Da in dieser eindrucksvollen, weihnachtlichen Atmosphäre ein Einkaufsbummel besonders viel Spaß macht, lädt das Citymarketing Dinkelsbühl e.V. jedes Jahr am zweiten Adventssamstag ganz herzlich zum »Langen-Vorweihnachtsspektakulum mit kulturellen Aktionen und Langer Einkaufsnacht« in Dinkelsbühl ein.

Am Samstag, 9. Dezember 2023 ist es wieder soweit: Die Besucher können sich auf einen stimmungsvollen Adventsamstag mit vorweihnachtlicher Magie und den faszinierenden Darbietungen des Wassertrüdinger Figurentheaters für die kleinen Gäste freuen. Ebenso dazu gehört besinnliche, musikalische Begleitung des Einkaufsbummels an verschiedenen Standorten in der Stadt durch D[OSM]. Für strahlende Kinderaugen sorgt der Besuch des Nikolaus, welcher ab dem späten Nachmittag sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtmauern kleine Aufmerksamkeiten verteilen wird. Eine festliche Atmosphäre, die unvergessliche Momente schenken wird.

Während man durch die Straßen schlendert und nach liebevollen Geschenken für die Liebsten sucht, kann man am diesjährigen Weihnachts-Gewinnspiel teilnehmen und um das Einkaufserlebnis noch vollkommener zu gestalten, haben die Mitgliedsbetriebe des Citymarketings viele weitere exklusive Aktionen für diesen Tag vorbereitet. Verköstigungen, besondere Preisvorteile und weitere Highlights warten darauf, entdeckt zu werden.

Ein Paradies für besondere Weihnachtsgeschenke und magische Momente erwartet die Besucher!

Jeder Einkauf wird mit einem Gewinnsticker belohnt. Und damit niemand unter Zeitdruck gerät, haben die Geschäfte in diesem Abend sogar bis 21 Uhr geöffnet! Genügend Zeit also, Geschenke zu besorgen, sich inspirieren zu lassen und einen großartigen Abend mit seinen Lieblingsmenschen zu verbringen.

Bei einem weihnachtlichen Rundgang in Dinkelsbühl ist der Besuch des romantischen Weihnachtsmarktes ein besonderes Highlight. Die kleine

Budenstadt mit ihren typischen Weihnachts- und Geschenkartikeln im Stadtpark sowie auch der »Winterzauber« am Schweinemarkt und der Kunsthandwerkermarkt in der Schranne haben natürlich an der Langen Einkaufsnacht ebenfalls bis 21 Uhr geöffnet und freuen sich auf viele Gäste.

Das beliebte Weihnachtsgewinnspiel des Citymarketing Dinkelsbühl e.V. ist wieder gestartet. Auch in diesem Jahr gilt es, beim Einkaufen in Dinkelsbühl möglichst viele Sticker zu sammeln und den dafür vorgesehenen Gewinnspielflyer zu füllen. Jeder Einkauf unterstützt nicht nur ein lokales Unternehmen, sondern steigert auch die Chancen, einen der attraktiven Preise zu gewinnen.

Vorweihnachtsspektakulum Sa. 9. Dezember, bis 21 Uhr

Dinkelsbühl, www.citymarketing-dinkelsbuehl.de