Waiblingen leuchtet 2024

Am Freitag, den 4. Oktober 2024, erstrahlt die historische Altstadt von Waiblingen von 19:00 bis 23:00 Uhr wieder in einem funkelnden Lichtermeer. Unter dem Motto "Waiblingen leuchtet" erwartet Besucher ein faszinierendes und leuchtendes Herbsthighlight. In der gesamten Altstadt verwandeln sich die Straßen und Gassen in einen zauberhaften Lichterweg, begleitet von Kunst, Musik und einem vielseitigen Programm für alle Altersgruppen. Die zahlreichen Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte ergänzen die Illuminationen und Shows und machen Waiblingen leuchtet somit zu dem, was es seit Jahren ist und von vielen geschätzt wird: Zu einer langen Einkaufs- und Kulturnacht.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist die Kunstausstellung "Papier ist (un-)geduldig" in der Michaelskirche. Die renommierte Papierkünstlerin Angela Glajcar präsentiert außergewöhnlich beleuchtete Papierobjekte und Installationen. Ergänzt wird die Ausstellung durch Werke von Sophie Casado und Fotografien von Peter Oppenländer, die sich kreativ mit dem Thema Papier auseinandersetzen. Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm für Kinder und Erwachsene rundet das Angebot ab, inklusive eines leuchtenden Kunstwerks, gestaltet von Kindern aus städtischen Kindergärten vor der Kirche.

Auf dem Alten Postplatz erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm. Sobald die Dunkelheit einbricht, erstrahlt der Platz in stimmungsvollem Licht. Die ADTV Tanzschule fun&dance sorgt mit einer Kinderdisco und verschiedenen Tanzpartys für Spaß für die ganze Familie. Das Saxophon-Ensemble "Saxissimos" der Musikschule Unteres Remstal unter der Leitung von Ruth Sabadino begeistert mit bekannten Stücken aus Film, Rock, Pop und Jazz. Für die kleinen Gäste gibt es zudem ein Kinderschminken, das strahlende Gesichter zaubert.

Eine Licht-Video-Show mit dem Titel "Waiblingen – Schön, Dich zu sehen" wird auf etwa 500 Quadratmetern der Rathausfassade von der Waiblinger Firma RAUM MESSE LICHT präsentiert. Ein interaktives Videospiel bietet zusätzlichen Spaß für Groß und Klein. Zudem erstrahlen über 20 Hausfassaden in farbenfrohem Licht und schaffen eine einzigartige und magische Atmosphäre in der Altstadt. Die eindrucksvollen Illuminationen werden von der Firma Leucht-Werk aus Tübingen realisiert, die für ihre spektakulären Lichtinstallationen bekannt ist.

Der Eva Mayr-Stihl-Platz (ehemals Galerieplatz) wird zum Zentrum von Kunst, Licht und Unterhaltung. Neben der musikalischen Begleitung durch die "Birds Band" erwartet die Besucher eine beeindruckende Lichtshow um 19:30 Uhr und 22:30 Uhr sowie eine mitreißende Feuershow um 21:00 Uhr, präsentiert von Lemmi & eSteffania mit feinster Feuerkunst.

In der Kunstschule Unteres Remstal können Besucher kreative Kunstwerke mit Neonfarben gestalten. Eine alkoholfreie Cocktailbar und entspannende Loungemusik runden das Angebot ab. Die Galerie Stihl Waiblingen präsentiert eine Pop-up-Ausstellung mit einem exklusiven Blick auf 16 Jahre Galeriegeschichte, präsentiert durch farbenfrohe Banner und Ausstellungsplakate.

Im Haus der Stadtgeschichte finden Taschenlampenführungen um 19:00 Uhr, 20:00 Uhr, 20:30 Uhr und 21:30 Uhr statt. Entdecker ab sechs Jahren können das Museum auf spannende Weise erkunden (eigene Taschenlampe sind mizutbringen). In der Galerie im Kameralamt vis ‚ä vis des Café Sachsenheimer präsentieren die diesjährigen Stipendiatinnen des Staufer- und Salier-Gymnasiums Waiblingen die Ergebnisse ihres fast vierwöchigen Atelieraufenthaltes.

Besondere Aktionen der Ladengeschäfte

Das Team der Touristinformation steht Besuchern bis 23 Uhr zur Verfügung und bietet besondere Angebote vom Kulturhaus Schwanen, Palazzo, Friedrichsbau Varieté, Stage Musical TARZAN und vom Bürgerzentrum. Als Highlight gibt es Führungen auf dem Hochwachtturm um 19:15 Uhr, 20:15 Uhr und 21:15 Uhr, um Waiblingen von oben zu betrachten. Eine Anmeldung ist erforderlich, der Vorverkauf startet einige Tage vorher.

Die beleuchtete Fassade von "Raumausstattung Kuppinger" und die tolle Stimmung der Band "Galloping Guitars" können Gäste rund um die Lange Straße 17 genießen. Wunderschöne Klänge von drei Gitarren und dem Trio "Zaitensprung" bereichern die Atmosphäre unter den Arkaden des Alten Rathauses. Die Stadtbücherei lädt dazu ein, die Musik von "Opportunity" zu erleben – eine genussvolle musikalische Entdeckungsreise durch unvergessliche und vergessene Songs.

Besucher, die durch die beleuchteten Straßen flanieren, sollten einen Stopp bei der kleinen Craftbier-Brauerei SinghBräu an der Ecke Lange Straße / Schmidener Straße einlegen. Dort erwartet sie eine Auswahl an Fassbier und Bierspezialitäten aus Weilheim an der Teck.

Regionale Wengerter bei Waiblingen leuchtet

Auch fünf lokale Weingüter laden zum Verweilen ein: Das Weingut Kuhnle bewirtet auf dem Eva Mayr-Stihl-Platz mit einer Auswahl an Wein sowie alkoholischen und alkoholfreien Getränken und Alpenpizzen. Das Öko-Weingut Schmalzried bietet an der Kurzen Straße, neben der Metzgerei Schäfer, Wein und alkoholfreie Getränke an. Unter den Arkaden des Alten Rathauses ist das Bioweingut Häußermann als "Leuchtende Weinlaube" vertreten. Das Weingut Escher betreibt an der Touristinformation einen Ausschank mit WILD Gin & Tonic sowie einer kleinen Auswahl an Weinen. Gelobar serviert auf einem Dreirad heiße Getränke und Cocktails und bietet wahlweise auch Waffeln und Fingerfood vor dem Osiander an. Bei Foodtruck Teiger auf dem Rathausvorplatz können Besucher leckere Pasta-, Linsen- und Maultaschen-Gerichte genießen. Die Waiblinger Karneval Gesellschaft e.V. "Die Salathengste" bewirtet den Alten Postplatz, wo süße Waffeln am Stiel von der Tanzschule angeboten werden. Auch die Gastronomen aus der Innenstadt sorgen mit ihren vielfältigen Angeboten für kulinarische Höhepunkte.

Zeiten und ergänzende Informationen

Die Fachgeschäfte in Waiblingen haben bis 23:00 Uhr geöffnet, und die Touristinformation Waiblingen steht von 9:00 bis 23:00 Uhr für Fragen und Informationen zur Verfügung. Weitere Informationen zu den teilnehmenden Weingütern und Gastronomen, dem kulturellen Programm, der Anreise, Straßensperrungen und Umleitungen finden Sie auf www.waiblingen.de/waiblingen-leuchtet oder auf den Social-Media-Kanälen des Waiblinger Stadtportals. Flyer sind in der Touristinformation (Scheuerngasse 4, 71332 Waiblingen) erhältlich. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH.