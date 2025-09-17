Waiblingen leuchtet ist zurück

Waiblingen leuchtet kehrt zurück und verwandelt die malerische Innenstadt in eine leuchtende Erlebniswelt.

Am Freitag, den 10. Oktober 2025, erstrahlt die historische Altstadt von Waiblingen von 19:00 bis 23:00 Uhr erneut in einem funkelnden Lichtermeer. Besucher jeden Alters können sich auf eine lange Einkaufsnacht mit Licht, Musik und einem bunten Programm freuen. In diesem Jahr gibt es gleich mehrere Programmpunkte, die besonders sehenswert sind.

Aufgrund der Baustelle dient der Postplatz in diesem Jahr als beleuchteter Eingangsbereich zur Altstadt. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz: Umgeben von alten Bäumen, der Michaelskirche und dem Familienzentrum begeistert die Lichtshow von Luminos um 20:00, 21:00 und 22:00 Uhr. Luminos gehört zu den besten Lichtshow-Teams der Welt und garantiert eindrucksvolle visuelle Erlebnisse.

× Erweitern Foto: Creativa Arts Pyrotera

„Wir möchten den Besucherinnen und Besuchern eine Alternative zum Postplatz bieten und haben das bisher dort stattfindende Programm auf den ehemaligen Karolinger-Schulhof verlegt. Dort steht uns mehr Platz zur Verfügung, und die Licht- und Showelemente kommen noch eindrucksvoller zur Geltung“, erklärt Michaela Ciz von WTM. „Die Show von Luminos ist weltweit bekannt und wird bestimmt viele Besucherinnen und Besucher auf den Zellerplatz ziehen.“

Ab 19:00 Uhr sorgt die ADTV-Tanzschule fun&dance mit einer Kinderdisco für Stimmung; später übernimmt ein DJ und heizt dem Publikum ordentlich ein. Für das leibliche Wohl sorgen das Weingut Klopfer mit einer Auswahl an Bioweinen aus dem Remstal sowie die Waiblinger Karneval-Gesellschaft e.V. „Die Salathengste“ mit herzhaften Speisen und Getränken.

Gospelchor, Kinderprogramm und der stimmungsvoll beleuchtete Kirchenraum der Michaelskirche laden dazu ein, die besondere Atmosphäre zu genießen. Neu in diesem Jahr ist zudem die Möglichkeit, die historische Nonnenkirche zu besuchen und sich dort mit Speisen und Getränken verwöhnen zu lassen.

Bei der VHS Unteres Remstal erwartet die Besucher die Fotoausstellung „Mein Lieblingsplatz“ sowie ein Blick von der Dachterrasse auf das schön beleuchtete Waiblingen. Dazu gibt es ein Kinderprogramm mit Jonglage, Seifenblasen, Kinderschminken, Musik und leckerem Kaffee.

Am Rathausplatz wartet eine weitere Sensation: Um 20:30, 21:30 und 22:30 Uhr inszeniert eine soundgeladene Licht-Mapping-Show „So schön ist & feiert Waiblingen“ von der Waiblinger Firma RAUM MESSE LICHT die Rathausfassade als lebendige Leinwand – ein absolutes Muss für jeden Besucher. Insgesamt erstrahlen über 20 Hausfassaden in farbenfrohem Licht und schaffen eine einzigartige, magische Atmosphäre in der Altstadt. Die eindrucksvollen Illuminationen werden von der Firma Leucht-Werk aus Tübingen realisiert, die für ihre spektakulären Lichtinstallationen bekannt ist.

Die Touristinformation Waiblingen bietet exklusive Sonderangebote, und die Hochwachtturm-Führungen um 19:30, 20:30 und 21:30 Uhr versprechen unvergessliche Ausblicke (Anmeldung erforderlich). Kulinarisch verwöhnen die Remstalkellerei, das Weingut Escher, der Foodtruck Teiger, der Crêpesstand May und Gelobar die Gäste auf dem Rathausvorplatz. Auf der Kurzen Straße bietet das Weingut Zimmer regionale Weine zur Verkostung an.

An diesem Abend sind außerdem zwei Stelzenläufer des Stelzentheaters Circolo unterwegs und verzaubern die Besucher mit ihrer eleganten Laufshow.

Von Amnesty International werden Kunstplakate gezeigt, die von Künstlerinnen und Künstlern für Amnesty gemalt wurden und Themen der Menschenrechte aufgreifen. Das Waiblinger Bündnis für Demokratie stellt vor der Touristinformation die „Pinke Bank“ sowie Bilder und Statements zur Demokratie aus.

Der Marktplatz leuchtet wieder in vollem Glanz. Unter den historischen Arkaden bewirtet das Bioweingut Häußermann die Gäste als „Leuchtende Weinlaube“. Für musikalische Unterhaltung sorgt die junge Waiblinger Band drei10, und für kulinarische Genüsse stehen leckere belgische Pommes von Los Oliveros bereit.

× Erweitern Foto: Fabian Fritschle

Das Weingut Wilhelm aus Strümpfelbach lädt am Herbergsbrunnen zum Weingenuss ein. Bierfans sollten einen Stopp bei der SinghBräu Craftbier-Brauerei an der Ecke Lange Straße / Schmidener Straße einlegen und die besonderen Bierspezialitäten aus Weilheim an der Teck probieren.

Ein besonderes Highlight gibt es in der Unteren Lange Straße: Saxofon und Gesang in leuchtendem Federkleid. Saxofonistin Helen Hofmann verleiht dem Abend mit farbenfrohem Outfit und tanzbaren, spontanen Grooves eine besondere Note.

Auch in der Mittleren Sackgasse erklingt Musik: Die Popmusikband Yaran aus Afghanistan spielt traditionelle Volksmusik. Dazu werden alkoholfreie Getränke angeboten.

Auf dem Eva-Mayr-Stihl-Platz findet dreimal am Abend die spektakuläre Feuershow „Fire und Drums“ von Fozarello statt – eine Kombination aus atemberaubender Feuerkunst und mitreißenden Rhythmen. Zwei Feuerartisten trommeln mit brennenden Fackeln auf Metallfässern und jonglieren gleichzeitig! Für das leibliche Wohl sorgen Die Vorratskammer mit regionalen Spezialitäten und das Weingut Kuhnle mit einer großen Auswahl an Weinen. Die Birds Band bringt musikalische Stimmung mit.

× Erweitern Foto: Tim Hellebrand

Auch in den kulturellen Einrichtungen der Stadt ist einiges geboten.

In der Stadtbücherei gibt es verlängerte Öffnungszeiten. Die Musikband Die Spieler sorgt mit feinem Laidback-Sound für die passende Atmosphäre. Kinder ab 5 Jahren können von 17:00 bis 20:00 Uhr beim Bastelprogramm „Mini-Laternen basteln“ kreativ werden.

In der Galerie im Kameralamt präsentieren die diesjährigen Stipendiatinnen die Ergebnisse ihres vierwöchigen Atelieraufenthaltes in einer spannenden Werkschau.

Im Haus der Stadtgeschichte finden wieder Taschenlampenführungen für Kinder ab 6 Jahren um 18:00, 18:30 und 18:45 Uhr statt (Taschenlampen bitte mitbringen).

Die Galerie Stihl Waiblingen zeigt die Ausstellung „Der andere Impressionismus. Internationale Druckgrafik von Manet bis Whistler“.

In der Kunstschule Unteres Remstal können Kinder und Erwachsene beim Mitmachangebot „Wundergläser“Schraubdeckelgläser mit selbstleuchtender Modelliermasse verzieren, die im Dunkeln geheimnisvoll leuchtet. Dazu gibt es eine alkoholfreie Cocktailbar mit entspannter Loungemusik.

Praktische Informationen:

Sämtliche Einzelhändler verlängern ihre Öffnungszeiten bis 23:00 Uhr.

Das Team der Touristinformation Waiblingen steht durchgehend von 9:00 bis 23:00 Uhr für Auskünfte zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Weingütern, Gastronomie, Programm, Anreise, Straßensperrungen und Umleitungen sind unter www.waiblingen.de/waiblingen-leuchtet oder über die Social-Media-Kanäle @visitwaiblingen verfügbar.

Flyer sind in der Touristinformation Waiblingen (Scheuerngasse 4, 71332 Waiblingen) erhältlich.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH.