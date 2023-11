Waldweihnacht Gleichen

Die traditionelle Waldweihnacht des Allgemeinen Bürgervereins Gleichen e.V. findet dieses Jahr am Sonntag, den 17. Dezember (3. Advent) statt. Eröffnet wird die 47. Waldweihnacht um 13 Uhr vom Posaunenchor Geißelhardt – Gleichen. Von den Kindern aus Gleichen wird um 14.30 Uhr ein Krippenspiel auf der Naturbühne im Wald aufgeführt. Wie in den vergangen Jahren führt der Bürgerverein eine große Tombola durch. Als Preise winken viele schöne, teilweise selbstgemachte Sachen. Für alle Kinder wird der Nikolaus anwesend sein. In einem kleinen Streichelzoo sind Schafe und Ziegen. Zur Stärkung aller Besucher ist für Kaffee, Tee, Kuchen, Vesper und Glühwein, bei familienfreundlichen Preisen, bestens gesorgt. Mit dem Erlös der Waldweihnacht soll der Spiel- und Bolzplatz in Gleichen erweitert werden.

So. 17. Dezember, 13 Uhr, Römerhütte, Gleichen, www.pfedelbach.de