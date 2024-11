Weihnachten auf Burg Katzenstein ab 7. Dezember

Alle Jahre wieder werden die Besucher auf der Stauferburg Katzenstein in vorweihnachtliche Stimmung entführt. Die liebevoll festlich geschmückte Stauferburg, die alten Gemäuer mit ihren engen Winkeln und das hautnahe Gefühl vergangener Bauzeugen ist ein wahrer Augenschmaus. Auf der Stauferburg ist an den Adventswochenenden vor Weihnachten viel geboten: Im Burghof werden die Besucher unter dem großen Weihnachtsbaum mit Glühwein und Grillwurst versorgt, im Weihnachtsland können Geschenke eingekauft werden und die große Grippe im Küchenbau lädt dazu ein bestaunt zu werden. Am Samstag, 7. Dezember und Sonntag, 8. September umrahmt zudem die Mittelaltergruppe »Turas Math« (gälisch »Gute Reise«) die Burgweihnacht auf besondere Weise mit mittelalterlichen Klängen aus Schweden, Dänemark, Finnland, Island und Irland. Am 15. Dezember wird das Gitarrenduo »Schnörkellos und Gänsehaut«, am 21. Dezember das Duo »The Road Jacker« für musikalische Untermalung sorgen. An allen Tagen verzaubern die Stelzenläufer des Duo Feuerzirkus als »Der Nussknacker und sein Engel« groß und klein auf dem Burggelände. Außerdem ist »Mimi die Gauklerin«, die Künstlerin am Hula-Hopp-Reifen, unterwegs und zeigt ihre artistische Gaukelei. Samstags werden ab 21 Uhr »Lumen Noctis« mit »Wolfi dem Donaubarbaren« und der Feuerzirkus Mack die Burg in Feuer hüllen und die Zuschauer mit der Feuershow in Staunen versetzen. Am 14. und 22. Dezember darf man sich außerdem auf den Besuch der Katzensteiner Nikoläuse freuen, die zum Mitsingen animieren. Die Besucher können auf der Burg Katzenstein den romantischen Weihnachtsmarkt mit einem Streifzug durch die Vergangenheit der historischen und in weiten Teilen bestens erhaltenen Stauferburg verbinden. Die Burgschänke »Zum Marstall« lädt datüberhinaus weihnachtlich geschmückt zum Aufwärmen und Ausruhen bei gutem Rostbraten und Burgbier ein.

Sa. 7. und So. 8. Dezember

Mystik Weihnacht zu Burg Katzenstein

Sa. 14. und 15. Dezember

Heitere Burgweihnacht auf Katzenstein

Sa. 21. und So. 22. Dezember Heitere Burgweihnacht auf Katzenstein

Öffnungszeiten jeweils Sa. 15 - 21.30 Uhr So. 11- 18 Uhr

Ein kostenloser Busshuttle bringt die Gäste vom Parkplatz Härtsfeld See zur Burg.

Burg Katzenstein, Dischingen, www.burgkatzenstein.de