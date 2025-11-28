Weihnachten in Bad Rappenau: Winterfreuden rund ums Rathaus (5.12.25 bis 6.1.26)

Man glaubt es kaum, aber bald ist es wieder soweit: Der Winter kommt und in Bad Rappenau wird so einiges geboten sein, denn der Nikolausmarkt sowie »Rappenau on Ice« stehen in den Startlöchern. Beide Veranstaltungen finden in der Stadtmitte direkt vor dem Rathaus statt. Rund 25 Stände, hauptsächlich von Schulklassen, Kindergärten, örtlichen Vereinen, kreativen Rappenauern und Gastronomen präsentieren beim Nikolausmarkt weihnachtliche Bastelarbeiten und sorgen für Leckereien und Glühweinduft. Am 05.12. um 19.00 Uhr bringt Fuego Diego mit seiner Feuerjonglage die Augen der Besucher zum Strahlen und am 06.12. wird Bischof Nikolaus für jedes brave Kind ein kleines Geschenk mit dabeihaben. Los geht es an beiden Tagen um 16 Uhr.

Kurz danach, ab dem 12.12., kann man dann bei »Rappenau on Ice« die Schlittschuhe auspacken (oder ausleihen). Auf der 200 m² großen, überdachten Kunsteisbahn ist Spaß und gute Stimmung garantiert. Und dies auch noch völlig umweltfreundlich und ohne CO²-Ausstoß. Trotzdem ist ein realistisches Eislauferlebnis garantiert. Zum ersten Mal wird die Eisbahn überdacht sein und so ist Eislaufspaß bei jedem Wetter möglich. Wer nicht selbst aufs Eis mag, kann bei Glühwein und kleinen Snacks die Stimmung genießen. Tolle Musik und besondere Events wie eine Familienzaubershow, Konzerte und Eisdisco sorgen für gute Laune und Vorfreude auf Weihnachten.

Nikolausmarkt, Fr. 5. und Sa. 6. Dezember, ab 16 Uhr

»Rappenau on Ice«, Fr. 12. Dezember bis Di. 6. Januar, vor dem Rathaus Bad Rappenau, Infos unter: www.rappenau-on-ice.de