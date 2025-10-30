Wenn sich das erste Adventswochenende nähert, verwandelt sich das Kurhaus Bad Mergentheim in eine funkelnde Winterwelt voller Herzlichkeit und festlicher Stimmung. Drei Tage lang erwartet die Besucher ein liebevoll gestalteter Weihnachtsmarkt, der mit stimmungsvoller Beleuchtung, liebevollen Details und ganz viel Charme begeistert. Zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker und kreative Hobbykünstler präsentieren ein buntes Potpourri an handgefertigten Kostbarkeiten: von detailreicher Holzdeko über funkelnden Schmuck, süße Häkeltiere, stilvolle Keramik bis hin zu verführerischen ­Likören, feinem Honig, Salzspezialitäten und traditionellen Weihnachtsplätzchen uvm. Ein besonderes Highlight sind die musikalischen Auftritte, die an allen Tagen für harmonische Klänge und Weihnachtsatmosphäre sorgen.

Fr. 28. November, 15 bis 19 Uhr, Sa. 29. und So. 30. November, 12 bis 19 Uhr, Gastronomie bis 20 Uhr, Kurhaus, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de