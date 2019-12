Rund um St. Laurentius Weihnachtliches Nürtingen

Am Freitag, den 6. Dezember, öffnet das stimmungsvolle Weihnachtsdorf rund um die Nürtinger Stadtkirche St. Laurentius bereits zum 34. Mal seine Tore. Die feierliche Eröffnung findet um 17:30 Uhr erstmals mit dem neuen Oberbürgermeister Herrn Dr. Fridrich statt. Traditionell musikalisch umrahmt wird der Eröffnungsabend von der Stadtkapelle Nürtingen und den Straßenphilharmonikern.

Erstmals hat der Weihnachtsmarkt an den Freitagen und Samstagen bis 21 Uhr, statt 20 Uhr geöffnet. An den 32 Marktständen bieten die insgesamt 54 Beschicker altbewährtes und auch so manches neues an. Von den 54 Teilnehmern sind zehn ehrenamtlich im Einsatz und sechs zum ersten Mal dabei. Das vielseitige Angebot reicht von kreativen, nützlichen Geschenkideen und Bastelarbeiten bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten, die auf keinem Weihnachtsmarkt fehlen dürfen. Das tägliche Markttreiben wird wie immer von einem weihnachtlichen Rahmenprogramm am Bühnenhäuschen begleitet. An den Marktständen erhalten Besucher Teilnahmekarten für das diesjährige Nürtinger Weihnachtspreisrätsel, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt. Am Eröffnungstag, der in diesem Jahr auf den Nikolaustag fällt, darf natürlich ein ganz besonderer Gast nicht fehlen. Der Weg durch die Innenstadt in Richtung des Weihnachtsmarktgeländes wird von bunt geschmückten Weihnachtsbäumen verziert und verbreitet weihnachtliche Stimmung. Kindergärten, Schulen, Vereine, Seniorenheime, Privatpersonen und Einzelhändler sorgen mit viel Herz für die bunte Dekoration des kleinen Wäldchens. Passend zum aktuellen Top-Thema in den Medien wird der Baumschmuck unter dem Motto »Upcycling – aus alt mach neu, aus Müll mach Kunst – unserer Umwelt zuliebe!« gebastelt. Altbewährt ist auch die »lebendige Krippe« mit den Zwergschafen aus dem Stall von Anja Molfenter, die das Markttreiben und den täglichen Umgang mit Menschen gewohnt sind.

Atemberaubende Momente beschert der Rundblick vom Turm der Stadtkirche St. Laurentius an beiden Weihnachtsmarktwochenenden. In der Stadtkirche findet die Krippenausstellung statt. Eine weitere Besonderheit sind die Nachtwächterrundgänge an den Marktsamstagen und die historischen Stadtführungen an den Sonntagen. Zum beliebten Publikumsmagnet ist mittlerweile auch der Adventsmarkt in der Altstadt geworden, der am 14. und 15. Dezember stattfindet. Hier flanieren nicht nur die Besucher durch die mit Kerzen beleuchteten Gassen, sondern auch die Lichterkönigin Lucia mit Julbock und Gefolge.

Weihnachtsmarkt, 6. bis 15.Dezember, 11 Uhr, St. Laurentius, Nürtingen