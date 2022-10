Weihnachtsdorf in Jungholzhausen: Alle Jahre wieder

Am 26. November, dem Samstag vor dem ersten Advent, findet ab 17 Uhr auch in diesem Jahr am Bürgerhaus Jungholzhausen das Weihnachtsdorf statt. Der Treffpunkt Dorfmitte und der Gemischte Chor Jungholzhausen sowie alle Beteiligten des Weihnachtsdorfs laden hierzu herzlich ein. Die Stände bieten vielerlei Selbstgemachtes und Selbstgebasteltes wie auch zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten, Adventsdekorationen und weihnachtliche Geschenkideen. Die Erlöse werden größtenteils für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Für die vorweihnachtliche Stimmung sorgen der Gemischte Chor Jungholzhausen, der Posaunenchor Orlach und der Besuch des Christkinds und des Nikolauses. Besucher können einen Becher Glühwein unterm Sternenhimmel genießen, sich an den Feuerstellen wärmen und sich zusammen auf die Adventszeit einstimmen.

