Weihnachtsdorf Jungholzhausen, 29.11.25

Am 29. November, dem Samstag vor dem ersten Advent, findet ab 17 Uhr auch in diesem Jahr am Bürgerhaus in Jungholzhausen das Weihnachtsdorf statt. Der Treffpunkt Dorfmitte und der Gemischte Chor Jungholzhausen sowie alle Beteiligten des Weihnachtsdorfs laden hierzu herzlich ein. Die Stände bieten vielerlei Selbstgemachtes und Selbstgebasteltes wie auch zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten, Adventsdekorationen und weihnachtliche Geschenkideen. Die Erlöse werden wie jedes Jahr wieder zum größten Teil für gemeinnützige Zwecke gespendet. Für die vorweihnachtliche Stimmung sorgt der ­Besuch des Christkinds und des Nikolauses. Besucher können einen Becher Glühwein unterm Sternenhimmel genießen, an den Feuer-­stellen wärmen und sich zusammen auf die Adventszeit einstimmen.

Sa. 29. November, ab 17 Uhr, Bürgerhaus, Jungholzhausen, www.braunsbach.de