Weihnachtsmärkte in der Region 2024 (Heilbronn-Franken)

Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn: Stimmungsvoller Budenzauber

Mit festlich geschmückten Ständen verwandelt der Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt die Innenstadt in vielen Bereichen ab dem 26. November für 27 Tage in eine zauberhafte Winterwelt. 65 Holzhäuschen mit kulinarischen Angeboten, Handwerkskunst und Geschenkideen, Fahrgeschäfte, eine Bimmelbahn und eine Kunsteisbahn verbreiten weihnachtliche Stimmung. Käthchen-Christstollen, Lebkuchen und Glühwein duften von überall her und locken in die glanzvolle, teils neu gestaltete Budenstadt, die täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet ist. Der Käthchen Weihnachtsmarkt findet statt in der Fleiner Straße und der Sülmer Straße und führt zu den zentralen Plätzen an der Kilianskirche sowie rund um den Marktplatz, wo auch die Bühne beim Robert-Mayer-Denkmal aufgebaut ist. Das Käthchen von Heilbronn, die Symbolfigur der Stadt, liest an Wochenenden Weihnachtsgeschichten vor und führt höchstpersönlich mit einem Gästeführer durch die weihnachtliche City. Neben der traditionellen Glühweinprobe am 2. Dezember, wo eine Fachjury aus Medien, Weinwirtschaft und Wissenschaft den besten Glühwein des diesjährigen Käthchen Weihnachtsmarktes küren wird, verteilen das Heilbronner Käthchen und der Nikolaus auch in diesem Jahr am 6. Dezember Leckereien an die Kinder. Ein Highlight ist sicherlich der sechzehn Meter lange Christmastruck Janina Martig, der »schönsten Truckerin der Welt«. Er macht am 13. Dezember in Heilbronn Station. Die leidenschaftliche Truckerin unterstützt hilfsbedürftige Kinder und beschenkt diese mit Weihnachtspräsenten. Viele weitere Attraktionen wie die Kunsteisbahn, die mit Aktionstagen für Gruppen, Vereine und Unternehmen lockt und coole Christmas Beats von regionalen DJs in den bewirteten Hütten auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt am Marktplatz und Kiliansplatz versüßen die Zeit bis Weihnachten.

Di. 26. November bis So. 22. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, 4. Dezember 11 bis 19 Uhr (Gedenktag), Innenstadt, Heilbronn, www.heilbronn.de

Winter, Wunder, Weihnachtsglanz: Der Öhringer Weihnachtsmarkt

Wenn der Duft von Zimt, Glühwein und Tannengrün durch die Straßen zieht und funkelnde Lichter die Stadt erhellen, dann ist es wieder soweit: Der Öhringer Weihnachtsmarkt lädt vom 1. bis 3. Adventswochenende, Freitag bis Sonntag, zu einem festlichen Erlebnis für die ganze Familie ein. Der Marktplatz wird zum Winter-Wunderland mit einem prachtvollen Weihnachtsbaum, Krippe und dem beliebten Dampfbähnle. Oberbürgermeister Thilo Michler eröffnet den Weihnachtsmarkt am Freitag, 29. November um 17 Uhr: »Unser Weihnachtsmarkt ist ein zauberhafter Treffpunkt, an dem das Herz der Stadt im weihnachtlichen Glanz erstrahlt. Lassen Sie sich verzaubern, erleben Sie die Wärme der Weihnachtszeit und genießen Sie das gemeinsame Miteinander.« Köstlichkeiten wie Flammlachs, Maronen, polnische Spezialitäten und sächsischer Stollen sorgen für kulinarischen Genuss. Glühwein, Glüh-Gin und Punsch wärmen von innen. Die Öhringer Weihnachtsmarktbecher gibt es für drei Euro an den Ständen, Gäste können auch eigene Becher mitbringen. Für Kinder gibt es einen Briefkasten für die Post ans Christkind am Eingang zum Schlosshof. Märchenhafte Puppen, Krippen und von Kindern geschmückte Bäume bringen festliches Flair in die Stadt. Im Schlosskeller präsentieren 13 Aussteller Kunsthandwerk, während der Blaue Saal eine Modelleisenbahnausstellung zeigt. Eine Sonderausstellung im Treppenhaus widmet sich dem Stadtmaler HADE. Neu in diesem Jahr ist das rustikale Wintergrillen im Hofgarten, begleitet von dem Projekt »Leuchten für Öhringen«. Die beliebte Glücksscheinaktion des Stadtmarketingvereins Öhringen. Lieblingsstadt. lockt bei jedem Einkauf mit Gewinnen.

Fr. 29. November bis So. 15. Dezember, jeweils Freitag bis Sonntag, freitags 16 bis 22 Uhr, samstags 12 bis 22 Uhr, sonntags 12 bis 20 Uhr. Öhringen, www.oehringen.de

Romantischer Adventsmarkt auf Burg Stettenfels

Am ersten Adventswochenende öffnet die Burg Stettenfels für 3 Tage ihre Tore und lädt ein zu einem romantischen Spaziergang durch Säle, Türmchen und Verließe, der historischen Burganlage. Besucher schlendern vorbei am Weihnachtsbiergarten und lassen sich von den vielen tollen Ausstellern in den Sälen, Türmchen und im Gewölbekeller verzaubern. Wer noch auf der Suche nach einem Präsent ist, wird hier sicherlich nicht enttäuscht. Kunststücke aus Holz, Glas und Edelmetallen, weihnachtliche Arrangements, Gestecke und Schmuck warten nur darauf als Weihnachtsgeschenk verpackt unter Ihrem Bäumchen zu landen. Über 35 Aussteller wetteifern um die Aufmerksamkeit – von genial gestrickten Socken bis zu himmlischen Honiggläsern. Das gemütliche Adventscafe im Mayersaal darf natürlich auch nicht fehlen. Ergänzt wird der Adventsmarkt von Events rund um den Markt.

Fr. 29. November bis So. 1. Dezember, Fr. ab 16 Uhr, Sa. ab 14 Uhr, So. ab 11 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach

Neckarsulmer Adventszauber

Der beliebte Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr von einem -verkaufsverlängerten Samstagabend, kostenlosen ÖPNV mit dem Neckarsulmer Stadtbus und größerer Veranstaltungsfläche begleitet. Mit dem »Neckarsulmer Adventszauber« gestaltet die Stadt Neckarsulm in diesem Jahr wieder einen stimmungsvollen und besinnlichen Start in die Vorweihnachtszeit. Das Citymanagement veranstaltet den traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende zum zweiten Mal schon freitags. Weihnachtsdorf und Kunsthandwerkermarkt, Kinder- und Musikprogramm, Kunst und Kulinarisches wecken die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Der Neckarsulmer Gewerbeverein lädt am Adventsamstag zum verkaufsverlängerten Einkaufsabend bis 18 Uhr ein. Die inhabergeführten Ladengeschäfte in der Innenstadt beraten gerne bei den Weihnachtseinkäufen für Ihre Liebsten. Auch am Freitagabend haben die Neckarsulmer Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet.

»Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr den Neckarsulmer Adventszauber wieder drei Tage lang in unserer schönen Innenstadt feiern können«, betont Oberbürgermeister Steffen Hertwig. Auch die Neckarsulmer Geschäfte der Innenstadt freuen sich schon sehr auf den Weihnachtsmarkt, der das Weihnachtsgeschäft einläuten wird. »In diesem Jahr verzeichnen wir wieder einen Teilnehmerrekord von 60 Teilnehmern aus Vereinen, Schulen, Organisationen und privaten Gewerbetreibenden. Wir mieten zusätzliche Hütten an, um das Angebot in der Innenstadt unterzubringen. Es wird für jede Neckarsulmerin und jeden Neckarsulmer etwas geboten sein«, erläutert Citymanager Daniel Bürkle.

Besucher haben die Möglichkeit am gesamten Wochenende den Neckarsulmer Stadtbus kostenlos zu nutzen. Damit möchten die Veranstalter den ­Neckarsulmer Adventszauber aus dem gesamten Stadtgebiet für alle Neckarsulmerinnen und ­Neckarsulmer anbinden und erleb- und erreichbar machen.

Fr. 29. November bis So. 1. Dezember, Fr. 17 bis 21 Uhr, Sa. 11 bis 21 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr, Innenstadt, Neckarsulm www.neckarsulm.de

Expand ©Rothenburg Tourismus Service, W. Pfitzinger

Der Rothenburger Reiterlesmarkt

Alle Jahre wieder verwandelt sich das mittelalterliche Rothenburg in ein Wintermärchen. Schon seit dem 15. Jahrhundert wird die festliche Adventszeit durch einen wundervollen Weihnachtsmarkt begleitet. Auf über 500 Jahre gelebte Tradition kann dieser Markt zurückblicken und es hat sich seit dieser Zeit nur wenig an seinem historischen Ursprung geändert. Begleitet wird der Reiterlesmarkt durch eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen, z.B. hochkarätige Kirchenkonzerte. Höhepunkte des Marktes sind jedoch die Auftritte des »Rothenburger Reiterle«. Das namensgebende »Reiterle« hat seinen Ursprung in grauer Vorzeit. Es galt als Abgesandter einer anderen Welt, der zur Winterzeit mit den Seelen der ­Verstorbenen durch die Lüfte schwebte. Über die Jahrhunderte hat sich jedoch das Bild dieser mystischen Figur gewandelt. Während man früher vor dieser unheimlichen Figur zitterte, freuen sich heute Groß und Klein auf sein Erscheinen. Aus dem wilden Gesellen ist ein freundlicher Bote geworden, der am 29. November wieder feierlich den Rothenburger Reiterlesmarkt eröffnen wird. Auch heute noch werden die verwinkelten Gassen und Plätze um das Rathaus, sein Gewölbe und der Marktplatz von Buden gesäumt, an denen man alles zu Gesicht bekommt, was Herz und Gaumen begehren: Altdeutsches Weihnachtsgebäck, fränkische Leckereien und attraktives Kunsthandwerk. Eine wunderbare Ergänzung zum Besuch des Reiterlesmarktes ist ein Besuch des wohl bekanntesten Weihnachtsdorfes der Welt – dem von Käthe Wohlfahrt. Auf ca. 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche findet man fast alles, was zu einem traditionellen deutschen Weihnachtsfest gehört. Pyramiden, Nussknacker, Räuchermännchen und Baumbehang aus Glas, Holz und Zinn. In der ganzjährigen Ausstellung des »Deutschen Weihnachtsmuseums« erfährt man Interessantes über die Geschichte des traditionsreichen Familienfestes und die Entwicklung seiner Dekorationen. Ein besonderer Höhepunkt sind 150 historische Weihnachtsmannfiguren, die nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringen. Schöner kann die Einstimmung auf die besinnliche Weihnachtszeit kaum erfolgen! Und noch ein Tipp für das nächste Jahr: Der Reiterlesmarkt 2025 findet vom 21. November bis 23. Dezember 2025 statt (geschlossen am Totensonntag, 23. ­November).

Fr. 29. November bis Mo. 23. Dezember, Rothenburg ob der Tauber, www.rothenburg.de

Vorweihnachtszeit im Freilandmuseum

»Das Licht geht aus« – am 15. November beendet das Hohenloher Freilandmuseum unter diesem Motto seine Museumssaison. Ausgestattet mit Laternen und Taschenlampen werden bei einem offenen Rundgang ab 16:30 Uhr die Museumsgebäude gemeinsam zugeschlossen. In der Vorweihnachtszeit öffnet das Museum für eine besondere Veranstaltungen aber noch einmal seine Tore: Am 23. und 24. November lädt das Museum zu einem Besuch auf dem Vorweihnachtlichen Markt ein. In besinnlicher Atmosphäre werden an über 70 Ständen handgefertigte Waren angeboten. Holz- und Textilarbeiten, Töpfer- und Korbwaren, Krippen, Papiersterne, Adventskränze, Kerzen und vieles mehr laden zum Stöbern ein und geben Anregungen für besondere Geschenkideen. Im Museumsshop wird man bei der Suche nach Weihnachtsgeschenken ebenfalls fündig. Dort gibt es z. B. Geschenkgutscheine für Saisonkarten und eine ganze Produktreihe aus den im Museum gewebten Stoffen.

Leckeres Essen und wärmende Getränke dürfen auf einem weihnachtlichen Markt selbstverständlich auch nicht fehlen. Die Besucher können ­Glühwein, Blooz, geröstete Maroni, Lammburger, Forellen, Crêpes, Rosenküchle und gebrannte Mandel genießen. Mit seinem malerischen Gelände und der stimmungsvollen Atmosphäre ist das Hohenloher Freilandmuseum genau der richtige Ort, um sich auf das schönste Fest des Jahres einzustimmen. Mehr Infos unter www.wackershofen.de

Weihnachtsmarkt im und um das Kurhaus

Das Kurhaus verwandelt sich in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt. In stimmungsvoller Beleuchtung präsentieren Aussteller, Kunsthandwerker und Hobbykünstler drei Tage lang ihre Angebote. Mit einem passenden Rahmenprogramm sorgt der Weihnachtsmarkt im und um das Kurhaus für ein gemütliches Ambiente: die Weihnachtskrippen-Ausstellung und Auftritte von Musikerinnen und Musikern verschiedener Genres stimmen auf Weihnachten ein. Auf der festlich geschmückten Terrasse mit den köstlich duftenden Leckereien und wärmenden Getränken lässt es sich stimmungsvoll und gemütlich verweilen. Auch die kleinen Besucher kommen auf ihre Kosten: am Samstag und Sonntag fährt eine Dampfeisenbahn im Kurpark und der Nikolaus wird am Nachmittag kleine Überraschungen verteilen.

Fr. 29. November, 15 bis 19 Uhr, Sa. 30. November und So. 1. Dezember, 12 bis 19 Uhr, Außenbewirtung jeweis bis 20 Uhr, Kurhaus Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de

Hüttenzauber und Eislauf-Spaß vor Traum-Kulisse in Bad Mergentheim

Im Hof des Residenzschlosses sorgt auch in diesem Jahr der Bad Mergentheimer »Winterzauber« für begeisternde Momente vor stimmungsvoller Kulisse. Im Zentrum des stimmungsvollen Hüttendorfs steht die 300 Quadratmeter große Echt-Eisbahn für Winterspaß, Sport und Spiel. Um sie ­herum erwarten die Besucherinnen und Besucher vom 8. November 2024 bis 6. Januar 2025 vielfältige Gaumenfreuden, urige Holzhäuser für einen gemütlichen Aufenthalt und die Eisstockbahn, die im vergangenen Jahr auf so große Begeisterung stieß, dass sie auf jeden Fall wieder dabei sein muss.

»Wir haben nach der großartigen Resonanz der Vorjahre einmal mehr investiert, um den Winterzauber weiter aufzuwerten und zu verbessern«, sagt Veranstalter Rudi Bauer. So wird es zur Eisbahn aus echtem Eis und dem bekannten Ensemble aus überdachten Sitzplätzen mit Wohlfühlambiente nun auch ein Karussell für die kleinen und kleinsten Gäste geben. Das umfangreiche Schmankerl-Angebot ergänzt die ungarische Fladen-Spezialität Langosch: ein verführerischer Snack serviert mit verschiedenen Belägen. Die überdachte Eisstockbahn flankiert die beliebte »Stock-Hütt‘n«, die Spielerinnen und Spieler während des Eisstock-Wettbewerbs zum Verweilen und Stärken auf bequemen Sitzplätzen einlädt. Der »Winterzauber« ist täglich – außer am Dienstag – geöffnet. Tarife und weitere Informationen sind auf www.winterzauber-mgh.com zu finden.

Fr. 8. November bis Mo. 6. Januar, Hof des Residenzschlosses, Bad Mergentheim, www.winterzauber-mgh.com

Schrozberger Weihnachtsmarkt

Zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte in Hohenlohe lädt die Stadt Schrozberg am Wochenende des 3. Advent, vom 13. bis 15. Dezember nach Schrozberg ein. In der weihnachtlich dekorierten und beleuchteten Kulisse des Schrozberger Schlosses bieten vielfältige Marktbuden weihnachtliche Leckereien und Geschenkartikel. Zum 46. Mal findet der Schrozberger Weihnachtsmarkt vor der stimmungsvoll beleuchteten Kulisse des Schlosses statt. Er gehört traditionell zur Vorweihnachtszeit und ist mittlerweile einer der schönsten Weihnachtsmärkte in Hohenlohe geworden. Viele Marktbuden bieten alles was Herz, Gaumen, Augen und Ohren der Besucher erfreut. Es gibt herrliche Weihnachtsplätzchen aus den heimischen Backstuben sowie gebrannte Mandeln und andere Leckereien. In den weihnachtlichen Marktständen werden Würstle, Gyros, Schnitzelburger, Rosenküchle, Pizza, geräucherte Forellen, Waffeln, Schroz-Burger und vieles mehr, gebrutzelt und gebacken. Edle Getränke gibt es in vielen Variationen. Auch Naturkosmetik, Christbaumschmuck, Krippen, Bastelsachen, Holzschnitzereien, selbst Genähtes, Häckeltiere, Papiergeschenke, Schmuck, Imkereiprodukte, Puppenkleidung und vielerlei kunstgewerbliche Artikel warten auf Gäste und Besucher. In den Innenräumen des Schlosses gibt es eine Krippenausstellung mit Verkauf, Upcycling-Weihnachtsdekoration aus Müll, Schmuck, den Bücherflohmarkt und noch weiteren weihnachtlichen Ideen. Weihnachtliche Weisen singen und spielen an allen drei Markttagen die Schrozberger Chöre und Musikvereine. Auch die Musikschulen sind vertreten. Als Highlight sind exklusiv die Alphörner aus Blaufelden zu Gast. Der Nikolaus stattet dem Schrozberger Weihnachtsmarkt am Sonntagnachmittag einen Besuch ab. Vor dem Eingang zum Schlossinnenhof dreht sich ein Kinderkarussell.

Fr. 13. Dezember, 17 bis 21 Uhr, Sa. 14. Dezember, 15 bis 21 Uhr, So. 15. Dezember, 12 bis 19 Uhr, Schrozberg, schrozberg.de

Kirchberger Weihnachtsmarkt

Am 2. Adventswochenende findet wieder einer der schönsten Weihnachtsmärkte in der Region statt. Vor der Kulisse des Kirchberger Schlosses bieten an zahlreichen Marktständen die Händler ihre Waren und Leckereien an. Neben dem musikalischen Programm mit Blaskapellen, Chören, Adventskonzert in der evang. Stadtkirche und der Band von Chris Reckwardt werden auch zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten geboten. Nikolaus und Christkind beschenken am Samstag und Sonntag die Kleinen. Der Kirchberger Weihnachtsmarkt fand erstmals 1973 statt. Er zählt zu den ältesten und stimmungsvollsten in Hohenlohe. Auch dieses Jahr findet am Freitag, 6. Dezember ab 19 Uhr ein »Warm-up« mit Live-Musik von der Band mit Chris Reckwardt auf der Bühne am Rathaus statt. Als Highlight sind dieses Jahr Alpakas auf dem Weihnachtsmarkt. Mit diesen kann auch ein kurzer Spaziergang unternommen werden.

Sa. 7. Dezember, 14 bis 21 Uhr, So. 8. Dezember, 11 bis 19 Uhr, Kirchberg an der Jagst, www.kirchberg-jagst.de

Schöntaler Weihnachtsmarkt

Wenn der Klosterhof der ehemaligen Zisterzienserabtei in Kloster Schöntal in stimmungsvollem Lichterglanz erstrahlt, dann öffnet am 2. Adventswochenende der Weihnachtsmarkt seine Tore. Neben dem vielfältigen kulinarischen und kunsthandwerklichen Angebot ist das Besondere am Schöntaler Weihnachtsmarkt das Rahmenprogramm in den historischen Räumen mit verschiedenen Konzerten, Ausstellungen, Musikgruppen sowie dem Kinder- und Familienprogramm. Das Knurps Puppentheater ist an beiden Tagen zu Gast. Gäste und Besucher werden gleichermaßen vom romantischen Ambiente des Klosters verzaubert. Ein Buspendelverkehr ist wieder aus allen Teilorten eingerichtet. wol

Sa. 7. Dezember, 15 Uhr, So. 8. Dezember, 11 Uhr, Kloster Schöntal www.schoental.de

Niedernhaller Winterzauber

Die Stadt Niedernhall lädt am 7. und 8. Dezember zum Weihnachtsmarkt ein. Eröffnung ist am Samstag um 16 Uhr auf dem Kirchplatz mit der ­Hohenloher Weinprinzessin Alisa und der Württembergischen Bierkönigin Linda, dem Bürgermeister Beck und dem Nikolaus. Samstagabends ist das Gesangsduo Nadine und Simone ab 19.30 Uhr zu hören. In der Kirche findet der alljährliche Handwerkermarkt statt. Am Sonntag gibt es in der Kirche von den TSV Turnerfrauen Kaffee und ein leckeres Kuchenbuffet. Auch die Gaumenfreuden kommen nicht zu kurz: Waffeln, Crepes, Rosenküchle, gebratene Wurst, Maultaschen, Kartoffelchips mit Dip, Frühlingsrollen und noch vieles mehr. Am Samstagabend gibt es auch Weihnachtslieder zu hören von den sunlights ab 18.30 Uhr auf der Bühne am Kirchplatz. Von der Giebelheide ins Städtle ist ein Bus Transfer eingerichtet, den alle Besucher/innen kostenlos nutzen können. Das komplette Programm steht unter www.niedernhall.de. wol

Sa. 7. bis So. 8. Dezember, Niedernhall, Kirchplatz, niedernhall.de

Forchtenberger Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende

Das 25. Jubiläum des Weihnachtsmarktes in der historischen Altstadt von Forchtenberg steht vor der Tür. Einwohner wie Gäste sind am 1. Adventswochenende herzlich eingeladen. Die Besucher des Weihnachtsmarktes können sich auf weihnachtliche Düfte freuen, die sie beim Schlendern durch die Altstadtgassen begleiten und sich, zusammen mit einem interessanten Rahmenprogramm für Klein und Groß, abwechslungsreichen kulinarischen Genüssen sowie einer Auswahl an liebevoll zusammengestellten Geschenkideen, auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen. Die Eröffnung findet am Samstag um 14 Uhr durch Bürgermeister Michael Foss mit musikalischer Umrahmung vom Musikverein Forchtenberg auf dem Marktplatz statt. Um 15 Uhr sorgen der Gesangverein Wohlmuthausen auf dem Marktplatz und der Musikverein Forchtenberg in der Unteren Gasse für festliche Stimmung. Weitere musikalische Highlights bieten der Violinengel Mariola Pult um 16 Uhr auf dem Marktplatz. Die AcoustasoniXs sind in der Kirchgasse, das Duo »Little Buttons« auf dem Marktplatz und Michael Breitschopf in der Unteren Gasse zu hören, jeweils um 17.30 Uhr. Am Sonntag geht es um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück los. Zudem spielt auf dem Marktplatz die Blaskapelle Eberstal. Der Musikverein Forchtenberg spielt auch am Sonntag, sowohl um 11.30 Uhr in der Unteren Gasse als auch um 12 Uhr in der Märchenstraße. Zudem ist der Chor pichorbello um 13 Uhr auf dem Markplatz zu hören. Ebendort treffen um 13.45 Uhr Nikolaus und Christkind ein. Um 14 Uhr sorgt erneut Mariola Pult in der Unteren Gasse für eine besinnliche Stimmung und um 15 Uhr singen die Mitglieder des Liederkranzes Forchtenberg auf dem Marktplatz. Um 16 Uhr sind abermals die AcoustasoniXs in der Kirchgasse zu hören und um 16.30 Uhr sorgen das Gesangsduo Nadine und Simone sowie Patricia Bachmann für einen gelungenen Ausklang. wol

Sa. 30. November, 14 bis 22 Uhr bis So. 1. Dezember, 11 bis 19 Uhr, Historische Altstadt, Forchtenberg, www.forchtenberg.de

Expand Foto: Olivier Schniepp Foto Linke GmbH

Advent am Schloss in Künzelsau

Künzelsau lädt ein zu weihnachtlichem Zauber und Aktionen: Rund um den zweiten Advent wird es wieder festlich am Künzelsauer Schlossplatz. Von Mittwoch, 4. Dezember bis Sonntag, 8. Dezember 2024 findet der Weihnachtsmarkt »Advent am Schloss« statt. Für das leibliche Wohl mit leckerem Essen und kreativen Weihnachtsgetränken sorgen Künzelsauer Gastronomen und Vereine. Märchenerzähler, Kindergärten, Chöre und Bands zaubern weihnachtliche Stimmung auf die große Bühne am Schlossplatz. Bürgermeister Stefan Neumann eröffnet den Weihnachtsmarkt am Mittwoch, 4. Dezember um 18 Uhr. Von Freitag bis Sonntag findet auf dem Vorhof des Schlossgymnasiums ein Kunsthandwerkermarkt statt. Am Mittwoch und Donnerstag hat der Weihnachtsmarkt von 16 bis 21 Uhr geöffnet, am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Das ausführliche Bühnenprogramm und eine Auflistung der Catering- und Kunsthandwerkerstände ist Anfang Dezember zu finden unter www.kuenzelsau.de/adventamschloss. Die WinterLounge des Vereins »KÜNaktiv« am Alten Rathaus Künzelsau ist von Donnerstag, 28. November bis Montag, 30. Dezember 2024 der besondere Treffpunkt in der Weihnachtszeit von Montag bis Sonntag.

Mi. 4. bis So. 8. Dezember, Schlossplatz, Künzelsau, www.kuenzelsau.de/adventamschloss

Christkindlesmarkt in Vellberg

Traditionell wird am 2. Wochenende im Dezember der Christkindlesmarkt in Vellberg eröffnet. Am 7. und 8. Dezember bieten verschiedene Marktbeschicker in wunderschöner Kulisse ihr weihnachtliches und kunsthandwerkliches Angebot an. Die prächtigen Fachwerkhäuser geben den perfekten Rahmen, um auf dem Marktplatz im Städtle die Vorweihnachtszeit zu genießen. Bei Glühwein und anderen Schlemmereien sowie guter musikalischer Unterhaltung ist für jeden etwas geboten. Auch an die Kleinsten wurde gedacht, so besuchen an beiden Tagen das Christkind und der Nikolaus den Markt und verteilen jeweils um 16.30 Uhr Geschenke. Auch eine Märchenerzählerin ist wieder mit dabei. Ein besonderes Highlight ist die Vellberger Stadtkrippe im ehemaligen Waschhäuschen. wol

Sa. 7. Dezember, 14 bis 21 Uhr, So. 8. Dezember, 12 bis 19 Uhr, Vellberg, www.vellberg.de

Gaildorfer Schlossweihnachtsmarkt

Der Gaildorfer Schlossweihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende wieder seine Türen. Rund um das Alte Schloss und die Stadtpfarr-kirche bauen Händler ihre Waren auf, bieten Stände Essen und Trinken an und lockt ein buntes Rahmenprogramm die Weihnachtsmarktbesucher. ­Natürlich besucht zur vollen Stunde der Nikolaus den Schlossinnenhof und hat eine süße Überraschung für die Kinder dabei. Ein Highlight der ­Vorweihnachtsfreude erwartet die Besucherinnen und Besucher im Alten Stall. Dort werden handgemachte Krippen ausgestellt und können dort begutachtet werden. Zugunsten der Bürgerstiftung können Lose mit attraktiven Preisen erworben werden. Kunsthandwerk wird beim Gaildorfer Weihnachtsmarkt großgeschrieben. Neben dem Wurmbrandsaal, in dem temperatur- oder nässeempfindliche Waren ausgestellt sind, kommt in diesem Jahr ein zweiter Innenraum dazu. Im evangelischen Gemeindehaus bauen ebenfalls Händlerinnen und Händler ihre Waren auf, zudem findet am Samstagnachmittag erstmals auch ein Poetry Slam statt. Briefe an den Weihnachtsmann nimmt der Briefmarkensammelverein Gaildorf an und natürlich gibt es auch wieder eine lebendige Krippe im Schlossgraben. Das Schloss kann durch eine Führung mit Nachtwächter Siegfried Engel erkundet werden, die Kochertaler Fuhrhalterei fährt mit Kutsche und Pferden durch die Innenstadt. Musik und Tanzeinlagen gibt es auf der Showbühne im Vogteihof vor der Stadtbücherei, hier gibt es was auf die Ohren und für die Augen was zum Schauen. Der Gaildorfer Weihnachtsmarkt überzeugt mit seinem Flair und dem breiten Angebot an weihnachtlichen Waren. Weihnachtliche Düfte ziehen durch die Stadt und laden ein, in die Schenkenstadt Gaildorf zum 43. Gaildorfer Schlossweihnachtsmarkt zu kommen.

Sa. 30. November, bis So. 1. Dezember, Altes Schloss, Gaildorf, gaildorf.de

Expand Foto: David Haas

Bezaubernder Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt und die Tage kürzer werden, locken überall die Weihnachtsmärkte. Einer der schönsten Märkte entlang der Romantischen Straße hat sich in Dinkelsbühl etabliert: Unter dem Motto »Ihr Kinderlein kommet« sind Gäste in den idyllischen Innenhof des Heiliggeistspitals eingeladen. Die Stadt erinnert damit an ihren einst berühmten Sohn Christoph von Schmid, der den Text zu »Ihr Kinderlein kommet« verfasste. Neben der liebevoll geschmückten kleinen Budenstadt besticht der Basar in den Spitalgebäuden durch Künstlerisches und Kunsthandwerk sowie exklusive Handarbeiten aus der Region. Zu sehen sind Unikate aus Holz, Ton, Papier, Stoff, Filz und vieles mehr. Kinder freuen sich über die große Modell-Eisenbahn und warten gespannt auf den Nikolaus, der täglich seinen Markt besucht.

Do. 28. November bis So. 22. Dezember, montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr, Dinkelsbühl, www.tourismusdinkelsbuehl.de

Weihnachtsmarkt in den Gartenbaumschulen Georg Engelhardt

»Wir bringen Leben in Ihren Garten«… nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Sinnliche Behaglichkeit, zauberhafte Weihnachtsarrangements, weihnachtliche Düfte und schönes Kunsthandwerk von über 30 Ausstellern! Heißer Glühwein und Deftiges vom Grill und aus dem Holzofen. So richtig zum Aufwärmen und Entspannen am knisternden Adventsfeuer! Für alle Besucher im Glashaus und der Festhalle der Gartenbaumschulen liebevoll arrangiert. Beim alljährlich stattfindenden Weihnachtsmarkt zeigen die Gartenbaumschulen Georg Engelhardt, dass auch in der kalten brachen Jahreszeit eine schmucke Gartengestaltung möglich und sinnvoll ist. Selbstverständlich erhalten Kunden auch im Winter eine fachkundige Beratung, die qualitativ hochwertige Arbeit und die Einbettung der persönlichen Wünsche in ein harmonisches Gesamtkonzept stellt. Natürlich stehen die Gartenbaumschulen ganzjährig für einen Ausflug offen.

Für Gruppen, beispielsweise Vereine, werden auch maßgeschneiderte Themenführungen durch die besondere Pflanzenwelt angeboten – inklusive Kaffee und Kuchen oder deftiger Brotzeit. »Wir haben Platz für einen ganzen Bus voll Leute«, lädt Georg Engelhardt ein. Auf Wunsch wird auch eine Führung durch die historische Dinkelsbühler Altstadt angeboten.

Sa. 23. November, 12 bis 20 Uhr, So. 24. November, 11 bis 17 Uhr, Georg Engelhardt Gartenbaumschulen, Dinkelsbühl, www.bs-engelhardt.de

Adventszeit in Crailsheim

Die Adventszeit in Crailsheim bietet Besuchern der Horaffenstadt auch in diesem Jahr wieder besondere Erlebnisse. Bereits seit Mitte Oktober lädt die traditionelle Götz-Hütte in der Lange Straße zu einem vorweihnachtlichen Hüttenbesuch mit ganz besonderem Charme ein. Egal ob in der rustikal gemütlich eingerichteten Hütte bei Tagessuppe und Hüttenklassikern oder beim Glühwein oder Punsch vor der Hütte, Stimmung ist garantiert. Dazu kommen die legendären Partys mit Live-Musik und DJs. An den ersten drei Adventswochenenden lädt zudem der Crailsheimer Weihnachtsmarkt wieder in den Spitalpark ein. Verkaufsstände mit weihnachtlichen Artikeln, Selbstgebasteltem, Deko und vielem mehr wechseln sich mit unterschiedlichen kulinarischen Köstlichkeiten ab. Auf der Bühne im Spitalpark sowie in der Innenstadt und in der Johanneskirche findet während der Adventszeit ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm statt. Von Konzerten der Stadtkapelle Crailsheim, die Bürgerwache mit ihrem Musikzug bis zu verschiedenen Bands reicht das Programm. Eine Feuershow, Alpakaspaziergänge sowie die besondere Atmosphäre mit Feuerschalen und stimmungsvoller Beleuchtung runden das Programm ab. Auch etliche Einzelhändler und Gastronomen in der Lange Straße werden besondere Angebote vor ihren Geschäften machen. Als ob dies noch nicht ausreicht für weihnachtliche Stimmung in Crailsheim, wird auch in diesem Jahr die im letzten Jahr erstmals aufgehängte neue Weihnachtsbeleuchtung die Innenstadt in einem besonderen Lichterglanz hüllen.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen unter www.crailsheim.de und www.stadtmarketing-crailsheim.de

Expand Foto: Nico Kurth

Weihnachtszauber in Schwäbisch Hall

Weihnachtszauber in Schwäbisch Hall – das bedeutet, weihnachtliche Theateraufführungen für Klein und Groß, Adventsausstellungen im Hällisch-Fränkischen Museum oder in der Kunsthalle Würth, Kunsthandwerk-Markt um die Hospitalkirche, Fackel- und Nachtwächterführungen durch die Altstadt, Kinderprogramm im Lebkuchenhaus und natürlich der Weihnachtsmarkt auf einem der schönsten Marktplätze Süddeutschlands. Am Donnerstag, den 28. November, wird um 18 Uhr der Schwäbisch Haller Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz feierlich mit dem Kleinen Siedershof und dem Freundeskreis Süddeutscher Alphornbläser e.V. eröffnet. Vor der historischen Kulisse des Marktplatzes präsentieren die Beschickerinnen und Beschicker ihr winterliches Warenangebot sowie Speisen- und Getränke. Das erste Wochenende steht im Zeichen des Kunsthandwerks. Ausstellerinnen und Aussteller aus der ganzen Region zeigen beim Kunsthandwerk-Markt auf dem Hospitalgelände ihre einzigartigen Kunstwerke. 2024 dürfen sich die kleinsten Gäste wieder auf ein abwechslungsreiches Kinderprogramm freuen: Das niedliche Lebkuchenhaus neben dem Rathaus wird einmal mehr zum Erlebnisort für Kinder. Der Weihnachtszauber wird umrahmt von zahlreichen musikalischen Beiträgen. Sängerinnen und Sänger sowie Duos und Walkingacts treten ab 28. November fast täglich auf der weihnachtlich geschmückten Bühne vor dem Rathaus auf. Vom 28. November bis zum 23. Dezember können Kundinnen und Kunden mit jedem Einkauf Stempel bei den teilnehmenden Händlerinnen und Händlern sammeln und einen von fünf Shopping-Gutscheinen im Gesamtwert von 500 € gewinnen. Mehr Infos zum Gewinnspiel gibt es unter schwaebischhall-aktiv.de.

Do. 28. November bis So. 22. Dezember, 11 bis 20 Uhr, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de/weihnachtszauber

Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe: Weihnachtsmarkt

Der Nikolaus kommt nach Friedrichsruhe – und das ein ganzes Wochenende! Besuchern wird ein festliches Erlebnis beim diesjährigen Weihnachtsmarkt rund um das historische Jagdschloss geboten! Zu entdecken gibt es exklusive Produkte regionaler Lieferanten, kulinarische Hochgenüsse, Handwerkskunst und erlesene Weine ausgewählter Winzer. Von Kinderprogramm bis Aprés-Ski-Party: Einfach vorbeikommen und von der weihnachtlichen Atmosphäre verzaubern lassen. Geboten werden ca. 30 Stände mit Verkaufsprodukten oder für den direkten Genuss vor Ort. Die überdachte Terrasse wird gemütlich mit Strohballen, Holzbänken und Fellen dekoriert, hier erwartet die Besucher neben den Hütten-Essens-Ständen eine ganze Speisekarte. Geboten wird u.a.: Schmankerl-Hütte: Kaiserschmarrn, Apfelküchle; Schmorhütte: Geschmorte Ochsenbacke, Sauerbraten vom Damhirsch; Raclette-, Flammkuchen und Suppenhütte; Wurst- und Frittenhütte; Käse von der Dorfmetzgerei Geifertshofen; Pilze und Pilzgericht von Kubach Speisepilze; Honig und Met; Handwerkskunst; Kosmetik und Pflegeprodukte SanVino; Kinderprogramm mit dem Schafthof Jauernik / Produkte Schafhof Jauernik; Nikolaus, der die Wünsche der Kinder aufnimmt; Diverse (Kinder-) Chorauftritte / Jagdhornbläser / Gesangsverein; Kutschfahrten entlang der Allee; Champagner Jacquart, Weingut Albrecht, Schnaps Stilvoll. Mit diesem einzigartigen Weihnachtsmarkt öffnet das Team des Wald & Schlosshotels Friedrichsruhe für Groß und Klein und möchten ein unvergessliches Winterwochenende anbieten. wol

Fr. 6. Dezember, 14 bis 22 Uhr, DJ bis 0 Uhr, Sa. 7. Dezember, 11 bis 22 Uhr, DJ bis 0 Uhr, So. 8. Dezember, 10 bis 18 Uhr, Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe, schlosshotel-friedrichsruhe.de

Adventsfest Igersheim

Das Igersheimer Adventsfest mit seiner heimeligen Atmosphäre findet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent, also am 29.November von 15 bis 20 Uhr statt. Bewirtschaftungs- und Verkaufsstände sowie ein buntes Rahmenprogramm von Kitas, Jugendarbeit und Vereinen, wärmende Feuerschalen und Kanonenöfen, Bratwurst-, Stockbrot- und Glühweinduft läuten den Advent auf dem wunderschönen Möhlerplatz ein. Traditionell werden von den Lesepaten im BürgerLädle tolle weihnachtliche Geschichten vorgelesen. Gäste sind herzlich willkommen. Auch darüber hinaus hat Igersheim im November und Dezember viele tolle Veranstaltungen zu bieten, etwa den wöchentlichen Feierabend-Markt, jeweils donnerstags von 16 bis 19 Uhr, den Hallenflohmarkt am 16. November in der Erlenbachhalle oder den Auftritt des Kabarettisten Thilo Seibel am 14. Dezember im Kulturkeller.

Fr. 29. November, 15 bis 20 Uhr, Igersheim, www.igersheim.de

29. Blaufeldener Weihnachtsmarkt

Alle Jahre wieder, wenn der Hindenburgplatz in Blaufelden am ersten Adventswochenende in weihnachtlichem Lichterglanz erstrahlt, der Duft von Glühwein und Gegrilltem die Luft erfüllt und die erste Kerze am Adventskranz brennt, dann ist es wieder Zeit für den Blaufelder Weihnachtsmarkt. Die Kulisse mit Rathaus und Kirche ist einfach perfekt und man kommt sofort in Weihnachtsstimmung. Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Es gibt wieder weihnachtliche Musik von Chören, Schulen und Musikgruppen. An beiden Tagen kommt der Weihnachtsmann und sorgt für leuchtende Kinderaugen. Ein Höhepunkt ist die Adventsausstellung mit Modelleisenbahn in der Mehrzweckhalle. Zudem findet in der Markthalle wieder die Kleintierschau statt.

Sa. 30. November, 16 bis 22 Uhr, So. 1. Dezember, 13 bis 20 Uhr, Ausstellung, Sa. 16 bis 20 Uhr, So. 13 bis 19 Uhr, Kleintierausstellung, Sa. 13 bis 20 Uhr, So. 9 bis 17 Uhr, Blaufelden, blaufelden.de

Weihnachtsdorf Jungholzhausen

Am 30. November, dem Samstag vor dem ersten Advent, findet ab 17 Uhr auch in diesem Jahr am Bürgerhaus in Jungholzhausen das Weihnachtsdorf statt. Der Treffpunkt Dorfmitte und der Gemischte Chor Jungholzhausen sowie alle Beteiligten des Weihnachtsdorfs laden hierzu herzlich ein. Die Stände bieten vielerlei Selbstgemachtes und Selbstgebasteltes wie auch zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten, Adventsdekorationen und weihnachtliche Geschenkideen. Die Erlöse werden wie jedes Jahr wieder zum größten Teil für gemeinnützige Zwecke gespendet. Für die vorweihnachtliche Stimmung sorgt der Besuch des Christkinds und des Nikolauses. Besucher können einen Becher Glühwein unterm Sternenhimmel genießen, sich an den Feuerstellen wärmen und sich zusammen auf die Adventszeit einstimmen.

Sa. 30. November, 17 Uhr, Bürgerhaus, Jungholzhausen www.braunsbach.de