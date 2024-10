Die schönsten Weihnachtsmärkte in der Region Stuttgart/Ostwürttemberg 2024

39. Nürtinger Weihnachtsmarkt

Wie jedes Jahr im Dezember, wenn sich erste vorweihnachtliche Stimmung ausbreitet, öffnen sich auch in diesem Jahr die Tore zum traditionsreichen Nürtinger Weihnachtsmarkt rund um die Stadtkirche St. Laurentius. Vom 6. bis zum 15. Dezember sind alle Besuchenden herzlich nach Nürtingen eingeladen, um die zauberhafte Atmosphäre des Weihnachtsdorfs in der malerischen Altstadt zu erleben.

In den 32 festlich geschmückten Weihnachtshütten erwartet die Besucherinnen und Besucher ein breitgefächertes sowie immer wieder wechselndes Angebot an handgefertigten kunsthandwerklichen Geschenken, kulinarischen Köstlichkeiten und weihnachtlichen Leckereien. Bummeln und genießen, eintauchen in eine märchenhafte Welt voller Lichterglanz in den alten Gassen und Straßen. Und bestimmt findet sich auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für die Liebsten.

Auch in diesem Jahr bietet das Rahmenprogramm Unterhaltung für jeden Geschmack. Traditionelles wie die Turmbläser der Stadtkapelle und die faszinierende Modelleisenbahnausstellung bis hin zu wunderschönen Konzerten – für Jung und Älter ist etwas dabei. Auftritte von Chören und Musikvereinen, Themen-Stadtführungen, Bastel- und Vorleseangebote, Stockbrotbacken an der Feuertonne, die Eselchen der Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen tummeln sich auf dem Gelände und natürlich schaut auch der Nikolaus vorbei – all das wird sicher ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ein echtes Highlight ist der »Christmas-Selfie-Fotopoint« im Bühnenhaus – ein unvergesslicher Schnappschuss ist garantiert!

Eine ganz besondere Ausstellung wird in der Stadtkirche St. Laurentius zu sehen sein: »Himmlische Heerscharen« – neben den traditionellen Weihnachtskrippen treffen faszinierende Engel-Kunstwerke aus Holz auf Engel-Motive des Künstlers Marc Chagall. Die Turmwächter haben an beiden Wochenenden den Kirchturm geöffnet. Wer die 189 Stufen erklommen hat, wird mit musikalischen Überraschungen in den Turmzimmern und mit einem fantastischen Ausblick belohnt.

Jedes Jahr am dritten Adventswochenende, am 14. und 15. Dezember, legt sich über die Nürtinger Altstadt ein ganz besonderer Charme. Auf dem nordisch geprägten Adventsmarkt reihen sich liebevoll geschmückte Stände mit ihren einzigartigen kunsthandwerklichen Angeboten und alles erstrahlt in stimmungsvollem Kerzenlicht. Wie schon bei der letzten Auflage führt dieser wunderbare Markt bis hinein in den historischen Innenhof der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU).

Bei Einbruch der Dämmerung, ab 17 Uhr, zieht die schwedische Lichterkönigin Lucia mit ihrem Gefolge durch die schmalen Altstadtgassen. Begleitet wird der Zug vom Julbock, der an die Kinder Lussekatter, das schwedische Traditionsgebäck, verteilt. Und immer wieder kann es sein, dass die Trollfamilie unterwegs ist.

Die Nürtinger Weihnacht ist ein Erlebnis für die ganze Familie – kulinarische Köstlichkeiten genießen, Handwerkskunst bewundern oder die festliche Atmosphäre auf sich wirken lassen – ein Ereignis für alle Sinne!

Nürtinger Weihnachtsmarkt, 6. bis 15. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, Fr. & Sa., 11 bis 21 Uhr, Innenstadt , Nürtingen, www.nuertingen.de/weihnachtsmarkt

Expand ©Tourismus&Events Ludwigsburg Benjamin Stollenberg

Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt lockt wieder Besucher aus dem In- und Ausland

Vom 26. November bis zum 22. Dezember verwandelt sich der Ludwigsburger Marktplatz wieder in eine zauberhafte Winterwelt. Der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt lädt täglich von 11 bis 21 Uhr dazu ein, in die festliche Atmosphäre einzutauchen. Besonders beeindruckend sind die ikonischen Lichter-Engel, die gemeinsam mit der stimmungsvollen Weihnachtsbeleuchtung den gesamten Marktplatz in ein funkelndes Lichtermeer verwandeln. Die feierliche Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht findet am 26. November um 18 Uhr statt. Begleitet wird die Zeremonie vom Ludwigsburger Weihnachtsengel und dem Chor »Abendsterne« aus Ludwigsburg, die mit ihren weihnachtlichen Klängen die Besucher auf die festliche Saison einstimmen. Mit rund 150 Ständen bietet der Weihnachtsmarkt ein vielfältiges Angebot, das keine Wünsche offenlässt. »Regionalität und Authentizität stehen bei uns im Mittelpunkt«, betont Mario Kreh, Geschäftsführer von Tourismus & Events Ludwigsburg. »Von handgefertigtem Kunsthandwerk bis hin zu regionalen Spezialitäten – hier findet jeder etwas, das das Weihnachtsfest noch besonderer macht. Auch in diesem Jahr wird es wieder exklusive Produkte der Marke »Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt« geben, die sich ideal als Mitbringsel oder Geschenk eignen. In Zusammenarbeit mit den Weingärtnern Marbach, der Bäckerei Lutz und Tee Gschwendner werden besondere Leckereien angeboten, die den Zauber des Weihnachtsmarktes nach Hause bringen. Das Angebot reicht von Glühwein über Lebkuchen bis hin zu Trinkschokolade. Neu im Sortiment ist in diesem Jahr ein regionales Weingelee. Erhältlich sind die lizenzierten Produkte am Stand »Visit Ludwigsburg« auf dem Weihnachtsmarkt, in der Tourist Information (MIK, Eberhardstraße 1) sowie bei den jeweiligen Partnern.

Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt, Di. 26. November bis So. 22. Dezember, 11 bis 21 Uhr, Innenstadt Ludwigsburg, visit.ludwigsburg.de

Weihnachtszauber in der Reutlinger Altstadt

Die Reutlinger Weihnachtsmärkte in der Altstadt und im Bürgerpark sind ein Erlebnis für jung und alt. Vom 27. November bis zum 22. Dezember erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm, das die Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigert und die Herzen höher schlagen lässt. Sie tauchen ein in eine Welt voller festlicher Klänge, leuchtender Lichter und weihnachtlicher Düfte. Sei es an der Marienkirche oder vor der Stadthalle, die Märkte bieten alles, was das Herz begehrt. Feuershows, Schlittschuhbahn, Weihnachtsbähnle oder die neue Glühweinpyramide, laden zum Entdecken und Erleben ein. Ein buntes Kinderprogramm glänzt mit vielen tollen Highlights, wie einer lebensgroßen Krippe und dem Besuch des Nikolauses. Abgerundet wird das Erlebnis auch musikalisch. Ab Donnerstag gibt es immer Live Musik auf der Bühne im Bürgerpark.

Reutlinger Weihnachtsmarkt, Mi. 27. November bis So. 22. Dezember, Innenstadt, Reutlingen, weihnachtsmarkt-reutlingen.de

Bald ist wieder »Bietigheimer Sternlesmarkt«!

Der 29. Bietigheimer Sternlesmarkt steht vor der Tür! Der heimelige Weihnachtsmarkt im Herzen der Bietigheimer Altstadt präsentiert sich mit zauberhaften Lichtinstallationen und schönen Ständen entlang der Fußgängerzone und am Marktplatz. Das Angebot reicht vom Bietigheimer Schloss bis zum Unteren Tor. Der Bietigheimer Sternlesmarkt, der an 16 Markttagen die Besucherinnen und Besucher zum gemütlichen Verweilen und Bummeln einlädt, wird am Donnerstagabend, 28. November, eröffnet. Am Samstag, 14. Dezember ergänzt die Adventsmeile mit weiteren Ständen und Angeboten von 9 bis 20 Uhr den Sternlesmarkt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich zudem auf ein umfangreiches und interessantes Rahmenprogramm auf der Bühne am Marktplatz freuen.

Expand Foto: Boris Lehner

29. Bietigheimer Sternlesmarkt, Do. bis So. 28.11. bis 1.12 & 5. bis 8.12. & 12. bis 15. 12. und 19. bis 22.12., jeweils 11.30 bis 21 Uhr, Innenstadt, Bietigheim, www.bietigheim-bissingen.de

Weihnachtsmarkt »Märchenhaftes Calw«

Der Calwer Marktplatz mit seiner historischen Kulisse ist einer der herrlichsten Plätze, um sich auf die Adventszeit einzustimmen. Wenn das Fachwerkensemble im Licht erstrahlt und der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Altstadt weht, wird der Bummel entlang der weihnachtlich geschmückten Häuschen zu einem besonderen Erlebnis. Über 80 Stände werden auf dem Marktplatz und in den umliegenden Gassen aufgebaut und liebevoll dekoriert. Dort warten Wahren wie Holzfiguren, Schokolade oder Selbstgebasteltes. Für die Kulinarik sorgen Bratwurst, Langos, Crêpes, Pizza, Teigtaschen und natürlich Glühwein, Tee und andere Leckereien. An verschiedenen Orten spielt Musik auf. Und auch für Kinder gibt es mit Karussell, Eisenbahn, Engelspost und dem Besuch des Nikolauses viel Unterhaltung.

Märchenhaftes Calw, Do. bis So. 28. November bis 1. Dezember, Do. 15 bis 21 Uhr, Fr. & Sa. 11 bis 21 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr, Innenstadt, Calw, www.calw.de/weihnachtsmarkt

45. Plochinger Weihnachtsmarkt wird märchenhaft

Der traditionelle Plochinger Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende zum 45. Mal als einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte der Region seine Pforten. Rund um den festlich geschmückten Marktplatz und in der Fußgängerzone werden in weihnachtlichen Häuschen und an schön dekorierten Ständen Kunst, Handwerk und Weihnachtsschmuck, Handgemachtes und Ausgefallenes, heiße Waffeln, duftender Glühwein und vieles mehr geboten. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf einen ganz besonderen Markt freuen: Der Plochinger Weihnachtsmarkt wird wieder märchenhaft. Unter dem Motto »Hans im Glück« - angelehnt an das bekannte Märchen der Brüder Grimm – verzaubert der diesjährige Plochinger Weihnachtsmarkt nicht nur die kleinen Besucher.

Märchenhafter Plochinger Weihnachtsmarkt, Fr. 29. November bis So. 1. Dezember, Marktplatz und Innenstadt, Plochingen, Fr. 17 bis 20 Uhr, Sa. 13 bis 21 Uhr, So. 11 bis 19 Uhr, www.plochingen.de

Auszeit im Herzen von Rudersberg

Mächtige Nadelbäume mit tausenden funkelnden Lichtern lassen die Rudersberger Ortsmitte wieder erstrahlen. Besonderes nach der verheerenden Starkregenkatastrophe, ist der Rudersberger Adventswald ein Lichtblick ein Ort der Hoffnung und des Zusammenhaltes. Mit seiner vorweihnachtlichen Stimmung und verzaubernden Kulisse lädt er zum Verweilen, Träumen und Genießen ein. An allen Adventswochenenden verbreitet der romantische Märchenwald jeweils von Freitag bis Sonntag besinnliche Stimmung. Besucher dürfen sich auf einen idyllischen Treffpunkt freuen, der ein vielfältiges kulinarisches Angebot bereithält. Liebevoll geschmückte Weihnachtsmarktstände laden zum Bummeln und Stöbern ein. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung für Groß und Klein.

Rudersberger Adventswald, Fr. 29. November bis So. 22. Dezember, Fr. 17 bis 22 Uhr, Sa. 16 bis 22 Uhr, So. 11 bis 20 Uhr, Innenstadt, Rudersberg, Fon: 07183 3005-80, adventswald.de

Expand Foto: Mario Klaiber

Weihnachtliches Schwäbisch Gmünd

Stimmungsvolle Atmosphäre und ein tolles Rahmenprogramm erwartet die Besucher auch beim diesjährigen Gmünder Weihnachtsmarkt. Rund 70 geschmückte Stände verwandeln den Marktplatz und den Johannisplatz wieder in ein weihnachtliches Dorf und werden auch in diesem Jahr mit einem bunten Angebot an Weihnachtswaren und Leckereien die Menschen in die Gmünder Innenstadt locken. Ein Höhepunkt ist sicherlich wieder die Installation des Gmünder Adventskalenders am Rathaus. Auch für Kinder ist einiges geboten wie die Eisenbahn rund um den Weihnachtsbaum, die lebendige Krippe mit Esel und Schafen auf dem Johannisplatz, das Weihnachtsriesenrad und ein Märchenkarussell. Der Mittelaltermarkt des Vereins Staufersaga hat seinen Standort wieder am Unteren Marktplatz und sorgt so für ein stimmungsvolles Eingangsbild.

Do. 28. November bis So.22. Dezember, Innenstadt, Schwäbisch Gmünd, www.schwaebisch-gmuend.de

Romantische Burgweihnacht auf Burg Katzenstein

Auch in diesem Jahr verwandelt sich die Burg Katzenstein in ein vorweihnachtliches Paradies. Die liebevoll festlich geschmückte Stauferburg versprüht weihnachtliche Stimmung und im Burghof wird es bei Glühwein und Grillwurst unterm großen Weihnachtbaum gemütlich. Im Staufersaal warten außerdem Händler mit einem großen Angebot von Weihnachtsgeschenken. Besondere Highlights sind die Artistische Gaukelei des Duo Feuerzirkus, die auf ihren Stelzen auf dem Burghof unterwegs sind und Andrea von Mimikry, die Künstlerin am Hula-Hoop-Reifen. Nach Einbruch der Dunkelheit darf man sich außerdem auf eine Feuerschau von der Truppe »Lumen Noctis« freuen. Für musikalische Unterhaltung sorgen »Turas Math« mit mittelalterlichen Liedern, das Gitarrenduo« The Road Jackers« sowie die Katzensteiner Nikoläuse mit Ihren lustigen Liedern zum Mitsingen.

Sa. 7. und So. 8., Sa.14. und So. 15., Sa. 21. und So. 22. Dezember, Burg Katzenstein, Dischingen, www.burgkatzenstein.

Göppinger Waldweihnacht

Expand Foto: Goeppinger city e.V.

Bereits zum 16. Mal verwandelt sich die Göppinger Innenstadt zur Adventszeit in eine weihnachtliche Landschaft. Weihnachtliche Waren von Christbaumschmuck über Winter-Accessoires bus zu besonderen Geschenken können hier bestaunt und gekauft werden. Köstliche Leckereien locken außerdem, ob Klassiker wie Glühwein, Wurst und Dinnede oder ausgefallene und internationale Leckereien. Beliebte Gastronomen aus der Region servieren außerdem Spezialitäten aus ihrem Heimatland wie Wild aus heimischer Jagd, Südtiroler Schmankerl oder Pasta und Gyros. Wer eine Runde auf der Eisstockbahn spielen möchte ist hier auch richtig. Lichterglanz und Tannenduft, Hüttenzauber und Waldromantik – die Göppinger Waldweihnacht bietet alles was man sich von einem Weihnachtsmarkt wünscht und ist nicht ohne Grund in der gesamten Region bekannt.

Do. 21. November bis Di. 24. Dezember, Innenstadt Göppingen, www.goeppinger-city.

Expand Foto: Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH/ Mike Traffic

Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt

Immer kurz vor dem ersten Advent verwandelt sich Esslingen und erfindet sich neu. Als sei die Stadt über Nacht verzaubert worden. Der Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt mit seinen 180 Ständen und circa 500 kulturellen Programmpunkten beginnt. EIn besonderes Markenzeichen des Mittelaltermarktes ist das tägliche Kulturprogramm mit renommierten Künstlern. Ob wilde Musik oder zarte Klänge, Stelzenläufer, Gaukler, Feuerzauberer, Akrobaten, Erzähler, Spielleute und Tänzer: Hier ist für tägliche Unterhaltung auf drei Bühnen am Rathausplatz, Hafenmarkt und im Zwergenland (Kleiner Markt) bestens gesorgt. Nicht nur die Mittelalterbegeisterten kommen auf ihre Kosten, denn der traditionelle Weihnachtsmarkt mit über 80 Ständen, einem Nostalgiekarussell und einer Kerzenwerkstatt hat ein breites Sortiment an handgefertigten Waren.

Di. 26. November bis So. 22. Dezember, Innenstadt Esslingen, www.esslingen-info.com