Weihnachtsmark Calw, 26. bis 29.11.26

Malerisches Fachwerk, romantische Beleuchtung, weihnachtliche Stimmung. Ihren Höhepunkt findet diese beim Weihnachtsmarkt »Märchenhaftes Calw« von 26. bis 29. November. An rund 80 Ständen finden die Besucher leckeres Essen, handgemachte Waren, warme Getränke und einzigartiges Kunsthandwerk. Während es auf dem Marktplatz, in der Altburger Straße und in der Marktstraße belebt zugeht, bildet das Weihnachtscafé im Foyer des Rathauses eine regelrechte Ruhe-Oase. Im neu eröffneten Marktplatz 11 präsentieren Aussteller ihr Kunsthandwerk.

Weihnachtsmark Calw, Do. 26. bis So. 29. November, Do. 15 bis 21 Uhr, Fr. & Sa. 11 bis 21 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr, Innenstadt Calw, alle Infos: www.calw.de