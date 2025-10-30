Weihnachtsmarkt am Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe, 05. bis 07.12.25

Der Duft von frisch gebrannten Mandeln und warmem Glühwein zieht über das weihnachtlich erleuchtete Schlossgelände – in diesem Jahr lädt der Weihnachtsmarkt am Schloss zu einem wahren Erlebnis ein. Vom 5. bis 7. Dezember erwartet die Besucher nicht nur ein stimmungsvolles Ambiente, sondern ein kulinarisches und familienfreundliches Programm, das alle Sinne anspricht. Ein besonderes Highlight ist die gastronomische Vielfalt, die vom Friedrichsruher Küchenteam an den Ständen präsentiert wird. Neben Weihnachtsmarkt-Klassikern wie Waffeln und Gebäck dürfen sich die Gäste auf exquisite Speisen freuen: geschmorte Ochsenbacke, herzhafte Flammkuchen und Apfelküchle kombinieren Tradition mit Kreativität. ­Regionale Lieferanten sorgen zudem für erlesene Produkte – Käse, Wurst, Honig oder Brote – und ergänzen so das Angebot aus frischer, handwerklicher Herstellung. Handwerkskunst und hochwertige Geschenkideen stehen gleichberechtigt im Fokus. Für die kleinen Gäste wurde das Kinderprogramm ausgeweitet: Es gibt Kutschfahrten entlang der Schlossallee, ein Karussell und eine Dampfbahn, die ihre Runde über das Gelände zieht (jeweils 2 €). Erstmals wird ein kostenfreier Shuttlebus ab Öhringen angeboten – die perfekte Anreisevariante für alle, die entspannt zum Schloss gelangen möchten. Als Dankeschön erhält jeder, der den Shuttle nutzt, einen Glühwein oder Punsch gratis – eine Einladung, direkt mit Herz und guter Laune in den Tag zu starten. Rund um die handverlesenen Stände mit Kunsthandwerk und Regionalprodukten ergänzt ein kleines Bühnenprogramm den Spaziergang durch das Areal: (Kinder-)Chöre, musikalische Darbietungen und Bläserauftritte sorgen für festliche Stimmung. Dieser Weihnachtsmarkt verbindet Genuss, Erlebnis und regional geprägte Gestaltung – und lädt Besucher zu einem leuchtenden Adventsausflug ein.

Fr. 5. bis So. 7. Dezember, Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe, schlosshotel-friedrichsruhe.de