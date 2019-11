Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen

Tradition, historische Kulisse und mehr

Jedes Jahr an den ersten drei Adventswochenenden erinnert der süße Duft von Bratapfel, Glühwein, Tannenzweigen und Lebkuchen daran, dass es bis Heilig Abend nicht mehr lange ist. Dann ist die denkmalgeschützte Altstadt von Bad Wimpfen mit der einzigartigen Atmosphäre der staufischen Burganlage wieder Schauplatz für ihren über die Landesgrenzen weit bekannten Altdeutschen Weihnachtsmarkt.

Über 120 Buden und Büdchen bieten neben allerhand Naschwerk vor allem Kunsthandwerkliches an. Das Rahmenprogramm bietet für Besucher jeden Alters weitere Höhepunkte. Unter anderem gibt es Konzerte, Nachtwächterführungen, Wimpfener Weihnachtsgeschichten aus Omas Zeiten und kleine Geschenke vom Christkind und dem Nikolaus.

Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen, Fr. 29. November bis So. 1.12., Fr. 6.12. bis So. 8.12., Fr. 13.12. bis So. 15.12.Freitags 12.00 bis 21.30 Uhr, Samstags 11.00 bis 21.30 Uhr Sonntags 11.30 bis 20.00 Uhr

www.weihnachtsmarkt-badwimpfen.de