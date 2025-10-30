Weihnachtsmarkt Forellenparadies Weinberger, 13. bis 14. und 20. bis 21.12.25

Auch in diesem Jahr richtet das Forellenparadies Weinberger wieder einen Weihnachtsmarkt aus. Geboten werden die gewohnten Spezialitäten aus der Räucherkammer und noch etwas mehr – z.B. frischer Räucheraal, verschiedene Räucherwürstchen (Pfeffer, Paprika, Rohpolnisch), geräucherte Lachsforellen und Karpfen für die Weihnachtstafel. In der weihnachtlich geschmückten Blockhütte genießt man Kaffee, selbstgemachten Glühwein, Kinderpunsch und dazu weihnachtliche Leckereien wie Stollen oder Früchtebrot sowie heiße Zimtwaffeln und hausgemachte Beerenliköre. Zudem im Angebot sind Weihnachtsbäume in verschiedenen Größen und frisch geschlagen, z.B. Nordmanntannen, Blaufichten, Fichten oder Waldkiefern. Sonntags kommt der Nikolaus und bringt den Kindern kleine Geschenke. Am 23. Dezember findet von 10 bis 17 Uhr zudem ein spezieller Fischverkauf statt.

Sa. 13., So. 14., Sa. 20. und So. 21. Dezember, Forellenparadies Weinberger, Frohnfalls, www.forellenparadies.de