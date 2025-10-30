Weihnachtsmarkt in Bad Mergentheims Altstadt, 04. bis 07. und 11. bis 14.12.25

»Lichterwelten« lautet das Motto eines bunten Kultur- und Erlebnisangebotes, dessen Herzstück der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist. Er lädt zum Stöbern, Genießen und Entdecken in einem ­besonderen Ambiente ein. Rund um den großen Weihnachtsbaum wird ein buntes Sortiment an handwerklichen Produkten geboten: ­Neben Drechslerarbeiten, Keramik, Holzspielzeug, Schnitzereien, ­Töpferwaren oder Handarbeiten darf der Glühwein ebenso wenig ­fehlen wie Plätzchen oder festlicher Weihnachtsschmuck. ­Verführerisch duftet es in der Innenstadt nach Punsch, gebrannten Mandeln, Waffeln und Bratwurst. Gastromomische Stände haben bis 22 Uhr geöffnet.

Do. 4 bis So. 7. und Do. 11. bis So. 14. Dezember, 12 bis 20 Uhr, Altstadt, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de