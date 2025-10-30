Weihnachtsmarkt in den Gartenbaumschulen Engelhardt, 22. und 23.12.25

»Wir bringen Leben in Ihren Garten«… nicht nur zur Sommerzeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Sinnliche Behaglichkeit, zauberhafte Weihnachtsarrangements, weihnachtliche Düfte und schönes Kunsthandwerk von über 30 Ausstellern! Heißer Glühwein und Deftiges vom Grill und aus dem Holzofen. So richtig zum Aufwärmen und Entspannen am knisternden Adventsfeuer! Für alle Besucher im Glashaus und der Festhalle der Gartenbaumschulen liebevoll arrangiert. Beim alljährlich stattfindenden Weihnachtsmarkt zeigen die Gartenbaumschulen Engelhardt, dass auch in der kalten brachen Jahreszeit eine schmucke Gartengestaltung möglich und sinnvoll ist. Selbstverständlich erhalten Kunden auch im Winter eine fachkundige Beratung, die qualitativ hochwertige Arbeit und die Einbettung der persönlichen Wünsche in ein harmonisches Gesamtkonzept stellt. ­Natürlich stehen die Gartenbaumschulen ganzjährig für einen Ausflug offen. Die Gartenbaumschulen Engelhardt bieten ein einzigartiges Shoppingerlebnis: Auf einer Verkaufsfläche von über 400 m² bieten die Gartenbaumschulen in ihrem Glashaus ein breites Sortiment an Wohnaccessoires von A wie Aroma-Kissen über K wie kunstvolle Einrichtungsgegenstände bis Z wie Zirbenholz-Produkte zur Verbesserung des Wohnklimas.

Sa. 22. November, 9 bis 19 Uhr und So. 23. November, 11 bis 17 Uhr, Gartenbaumschulen Engelhardt, Dinkelsbühl, www.bs-engelhardt.de