Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt und die Tage kürzer werden, locken überall die Weihnachts-märkte mit allem, was der Gaumen an vorweihnachtlichen Genüssen begehrt: Glühwein, Bratwurst und duftende Lebkuchen, dazu fürs Herz die typischen Weihnachts- und Geschenkartikel wie Spielzeug, Gewürze und Christbaumschmuck.

Einer der schönsten Märkte entlang der Romantischen Straße hat sich in Dinkelsbühl etabliert: ­Unter dem Motto »Ihr Kinderlein kommet« sind Gäste in den idyllischen Innenhof des Heiliggeistspitals eingeladen. Die Stadt erinnert damit an ihren einst berühmten Sohn Christoph von Schmid, der den Text zu »Ihr Kinderlein kommet« verfasste. Neben der liebevoll geschmückten kleinen Budenstadt besticht der Basar in den Spitalgebäuden durch Künstlerisches und Kunsthandwerk sowie exklusive Handarbeiten aus der Region. Zu sehen sind Unikate aus Holz, Ton, Papier, Stoff, Filz und vieles mehr. Wer das besondere Geschenk sucht, wird hier bestimmt fündig. Kinder freuen sich über die große Modell-Eisenbahn und warten gespannt auf den Nikolaus, der täglich seinen Markt besucht. Ein buntes Programm mit Bläserkonzerten und mehr unterhält außerdem die Besucher. Zur ­Adventszeit hat sich aber auch die ganze Stadt in ­ihren alten Mauern, den verwinkelten Gassen, ­malerischen Plätzen und vielen Türmen fein ­gemacht. Nicht versäumen sollte man daher einen Bummel durch die Gassen und einen Besuch des Münsters St. Georg mit der fast 60 Quadratmeter großen Krippe. Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes treffen sich das Christkind, die Engelchen, der Nikolaus zusammen mit den Kindern der Stadt am großen Christbaum vor dem Münster St. Georg. Alle Dinkelsbühler und Gäste sind dazu eingeladen bei einem Lichterzug zum Weihnachtsmarkt zu ­ziehen und bei der feierlichen Eröffnung des Weihnachtsmarkts teilzunehmen.

Die Eröffnung findet am 28. November, 16.30 Uhr statt.

Weihnachtsmarkt Dinkelsbühl

Do. 28. November bis So. 22. Dezember

www.tourismus-dinkelsbuehl.de

Öffnungszeiten: Mo. bis Fr., 13 bis 20 Uhr, Sa. & So., 11 bis 20 Uhr