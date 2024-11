Weihnachtsmarkt »Möckmühler Lichterglanz«

Über 40 liebevoll dekorierte Hütten bieten handgefertigte Weihnachts- und Geschenkartikel aus Holz, Glas, Stoff und Upcycling-Materialien sowie kulinarische Köstlichkeiten von italienischen Delikatessen bis hin zu regionalen Likören und feinem Gebäck. Jeden Abend sorgt Livemusik für festliche Stimmung mit »Jetzt und Hier« am Freitag, »Herz über Kopf« am Samstag und Klaus Wetterauer am Sonntag. Auch tagsüber gibt es viel zu erleben: Unter anderem laden das Knurps Puppentheater, Auftritte von Kindergarten- und Grundschulkindern, das Konzert der Musikschule sowie der Posaunenchor Widdern-Unterkessach, die Chorgemeinschaft Jagst-Seckachtal und der Korber Frohsinn zu weihnachtlicher Unterhaltung ein. Für Kinder stehen Kinderschminken, ein Lego/Duplo-Bauspielttag mit abschließendem Wettbewerb und der Besuch des Weihnachtsmanns auf dem Programm.

Fr. 13. bis So. 15. Dezember, Fr. 18 bis 22 Uhr, Sa. 15 bis 22 Uhr, So. 12 bis 22 Uhr, Innenstadt, Möckmühl, www.moeckmuehl.de